Книга известного богослова Майкла Ривза «Храни Евангелие» — это страстный призыв к современным христианам обрести твердую почву под ногами. В эпоху, когда церковь зачастую боится выглядеть «странной» в глазах культуры, автор напоминает, что древние символы веры — это не сухие формулы, а мощное оружие и сокровищница истины. Латинское Credo («Верую») — это не просто слова, а манифест преданности Богу.

Ривз фокусируется на двух столпах церковного предания: Никейском и Апостольском символах веры. Он раскрывает их внутреннюю красоту, показывая, что за краткими формулировками скрывается глубочайшая радость Евангелия. Эти тексты были созданы не для того, чтобы сковать мысль, а для того, чтобы защитить самое ценное — весть о славном Боге и Его искупительном деле. Книга помогает читателю перейти от механического повторения заученных фраз к осознанному и вдохновенному исповеданию веры.

Несмотря на малый объем, это издание обладает огромной силой обновления. Майкл Ривз убежден: чтобы выстоять сегодня, нам нужно вооружиться мудростью прошлого. Книга дополнена вопросами для размышления, что делает её идеальной как для личного чтения, так и для обсуждения в малых группах, помогая каждому верующему занять твердую позицию в современном мире.

Ривз М. — Храни Евангелие: ценность и сокровище символов веры

Пер. с англ. — Самара: Экклезия, 2025. — 72 с.

ISBN 978-5-7454-1986-7

Майкл Ривз — Храни Евангелие — Содержание