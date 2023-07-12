Ривз Майкл - Наслаждение Троицей

"Бoг есть любовь". На удивление радостные слова, неправда ли? Такие живые, прекрасные и тёплые, будто слышишь уютное потрескивание дров в камине. А если так: «Бог един в трёх Лицах»? Уже совсем не тот эффект - холодно и скучно. Мне понятна такая реакция, но, на мой взгляд, она абсолютно несправедлива. Я не хочу мириться с таким положением вещей и в этой книге постараюсь его изменить. Да, для многих понятие о Троице - это затхлый и ненужный догмат. Но дело в том, что Бог есть любовь именно потому, что Он един в трёх Лицах.

Эта книга как раз о том, как ещё больше наслаждаться Богом и познавать, какую неописуемую красоту придаёт всем Божьим путям Его триединая сущность. Именно в Троице заложена красота всех дел и путей Божьих. Мы можем вкусить и увидеть, как благ Господь, - Он завоюет и обновит сердце человека. Только поняв значение триединой природы Бога, можно осмыслить Его красоту, бесконечную благость и притягательность. Триединая природа Бога - это не тяжкое бремя, а эпицентр всего самого прекрасного в Нём. Ибо Бог един в трёх Лицах, и в этом триединстве вся Его благость и целесообразность.

Если вы всё ещё читаете эту книгу, я должен вас поздравить. Обычно нарасхват идут те христианские труды, в которых содержатся практические советы и конкретные рекомендации что делать. Если человек привык только к книгам-инструкциям, то прочитать о Троице для него примерно то же самое, что быстро произнести скороговорку («На дворе трава, на траве дрова...»): довольно сложно и бессмысленно. Но ведь изменение образа жизни - это далеко не главное в христианстве. Суть христианской жизни - познание Бога. Мы спасены для того, чтобы познавать Его и расти, находя в Нём всё больше радости. Об этом и будем говорить на страницах книги.

И всё же именно познание Бога производит глубокие перемены, помимо всего прочего, и практические. Познавая Божью любовь, мы сами учимся любить. Когда Бог становится для нас желанным, меняются приоритеты и наклонности, формирующие наше поведение, и мы начинаем жаждать Его более всего на свете. Таким образом, я не предлагаю читателю некие интеллектуальные игры. Наоборот, вы увидите в этой книге, что понимание триединой природы Бога оказывает влияние буквально на все сферы человеческой жизни: от восприятия музыки до молитвы. Познание Троицы - основа для счастливых браков, настоящей дружбы и крепких церквей. Триединство придаёт уверенности христианам, помогает им возрастать в святости и определяет их взаимодействие с окружающим миром. Я вовсе не преувеличиваю: познание триединого Бога кардинально меняет жизнь.

Существует два абсолютно разных пути, или подхода, к восприятию Бога. Один из них напоминает крутую скользкую козью тропу. Причём ненастной безлунной ночью. Да ещё и во время землетрясения. Приблизительно таким путём идёт тот, кто пытается постичь Бога с помощью собственного интеллекта. Я смотрю на мир и понимаю, что всё это откуда-то появилось. Кто-то или что-то послужило причиной существования всего, и этого «кого-то» я называю Богом. Следовательно, именно Бог служит причиной появления всего существующего, но при этом существование Его Самого не вызвано никакой причиной. Он, можно сказать, Сам является извечной, беспричинной Причиной всего сущего. Именно таков Бог. По сути, Он - Творец, Он - самый главный.

Всё это выглядит вполне разумно и не вызывает возражений, но, если отталкиваться от этой мысли, если эта мысль лежит в основе моего восприятия Бога, со временем я обнаружу, что каждый сантиметр моего христианского мировоззрения облеплен и искажён самыми ужасными и губительными последствиями. Начнём с того, что если сама суть Бога заключается в том, что Он Творец и Правитель, то Ему необходимо творение, которым Он может править, чтобы быть Тем, Кто Он есть. Тогда при всём Своём невероятном могуществе, такой Бог оказался бы невероятно слабым: Ему были бы нужны мы. И, учитывая, что Он Собой представляет, было бы тщетно пытаться найти Его сострадание по отношению к себе. После Второй мировой войны швейцарский богослов двадцатого века Карл Барт высказал эту мысль довольно жёстко:

«Вспомните, как Гитлер, когда, бывало, он говорил о Боге, называл Его «всемогущее». Но не «всемогущее» есть Бог, не следует понимать Бога, исходя из представления о наиболее полной совокупной мощи. И тот, кто называет «всемогущее» Богом, тот самым роковым образом говорит не о Боге. Ведь «всемогущее» есть зло, как есть зло, «мощь сама по себе». «Всемогущее» - это хаос, зло; это дьявол. Нельзя лучшим способом обозначить и определить дьявола, как попытавшись помыслить такую самодостаточную, свободную, суверенную способность реализации».

Майкл Ривз - Наслаждение Троицей - Упоительное единение с Отцом, Сыном и Святым Духом

Здолбунов: ФЛП Бортиийчук А. В. - Издательство «Левит», 2020. —172 с.

ISBN 978-617-7662-28-9

Майкл Ривз - Наслаждение Троицей - Упоительное единение с Отцом, Сыном и Святым Духом - Содержание

Предисловие: terra incognita?

1. Что делал Бог до сотворения мира?

2. Сотворение: изобилие любви Отца

3. Спасение: Сын делится всем, что принадлежит Ему

4. Христианская жизнь: Дух наделяет красотой

5. «Кто, как Ты, Господи, между богами?»

Вывод: нет никакого иного выбора

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