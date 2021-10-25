Третий вопрос верно предполагает, что попытки передать истинное учение Библии, вдаваясь в самые тонкие доктринальные вопросы, всегда были и остаются одними из самых больших препятствий на пути единения христиан. Вопрос также подразумевает, что старинное мнение: «Это лишь ваше мнение!» остается верным (в конце концов, разве не должен каждый из нас хоть иногда брать на себя ответственность, толкуя Писание?).

Второй вопрос отражает известное мнение о том, что за последние годы большинство протестантских комментариев на Послание всего лишь пересказывали либо идеи Лютера, либо идеи Кальвина. Однако, за последние десятилетия ряд авторов пришли к выводу, что древняя формула «вера против дел», которая использовалась для объяснения многих стихов со времен реформаторов, недостаточно верно представляет истинный смысл того, о чем писал Павел. Кроме того, в течение того же периода, не прекращается живая дискуссия о природе иудаизма первого столетия, особенно связи Павла с современным ему иудаизмом.

Первый вопрос подразумевает, что до нас уже было создано немалое число комментариев на Послание к Римлянам, так что современному исследователю из письма Павла вряд ли удастся узнать что-то новое или необычное.

Что? Еще один комментарий на Послание к Римлянам? Какой смысл пересказывать идеи, которые уже были не раз опубликованы за последние 300 лет? Может ли книга, которая просто повторяет учение определенной группы христиан, к которой принадлежит автор, поспособствовать единству христианской церкви?

Возможно, необходимость в новом комментарии на Послание к Римлянам станет более очевидной, если мы обратимся к следующим вопросам. В течение сотни лет Комментарий Мозеса Ларда на Послание к Римлянам был чуть ли не единственной научной работой в Движении Восстановления (хотя и были некоторые простые книги написанные для учителей воскресных школ). Лард пытался ответить на вопросы, с которыми сталкивалось его поколение, которое боролось с наплывом кальвинизма; кроме того, он писал книгу для людей, чье школьное образование включало такие предметы как латынь, а образование в колледже было невозможно без греческого и иврита, а потому в его книге читатель встречает свободное использование слов на древних языках. По этим двум причинам книга Ларда оказывается весьма сложной для современного читателя. Что касается нашего поколения, то оно все еще встречается с необходимостью оценки самых популярных и распространенных кальвинистских тем, которые нужно тщательно исследовать в свете данного Послания. Кроме того, за последние сто лет возникли новые теологические школы (такие как неолиберализм и неоортодоксия), которые по новому трактуют Писание и с которыми приходится сталкиваться современным студентам, изучающим Библию. Этим новым учениям также уделено внимание в нашем комментарии. К тому же студент не только должен уметь распознать ту или иную теологию, но и знать, в каких местах Послание к Римлянам противоречит новым учениям. Конечно же, поправки, найденные в Послании должны быть доведены до сведения читателей, чтобы скорректировать ход развития теологии двадцать первого века, иначе следующие поколения могут вообще остаться без ясного слова от Господа.

Не будет лишним рассказать о формате, в котором написан наш комментарий. В качестве текста взято последнее издание Перевода NASB (в русском переводе использовался перевод Кассиана Безобразова- прим. ред.). Мы выбрали именно этот перевод, поскольку он чаще других используется в большинстве библейских академий и семинарий. Опыт с первой книгой показал, что этот перевод широко распространен не только среди студентов, но и среди прихожан церквей. Трудно писать книгу, обращаясь к двум различным читательским аудиториям, но мы постарались сделать это, учитывая нужды обоих. Так, размер книги был ограничен предельно допустимыми рамками, и одному стиху не уделялось более одной страницы комментариев.

Комментарии к отдельным фразам и словам из Послания предложенные в верхней части каждой страницы, представляют собой краткое и сжатое объяснение того, что написал Павел; их цель - ответить на вопросы как руководителей так и членов церквей. Чтобы понять идею Послания к Римлянам, мы советуем вам читать комментарий с открытой Библией в руках и читать из нее отрывок или даже целую главу прежде чем обращаться к комментарию в верхней части страницы.

Пояснительное введение содержит информацию, необходимую как студентам богословских учебных заведений, так и учителям и учащимся воскресных школ. Поэтому мы советуем внимательно и дважды прочитать этот раздел книги: первый раз прежде чтения комментариев на слова Павла, а затем после того, как все комментарии и все Послание будет пройдено.

Для тех, кого интересует детальный и тщательный анализ различных тем Послания созданы сноски и Дополнительные исследования. К этим разделам можно подойти двояко: их можно читать параллельно комментариям, а можно отложить для второго, более глубокого исследования книги. Дополнительные исследования, каждое из которых раскрывает тему, требующую глубокого понимания не только всей книги, но и всей новозаветной теологии, можно изучать отдельно или параллельно со вторым, более глубоким изучением книги.