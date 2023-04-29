Рижский - Библейские пророки и библейские пророчества
В этой книге речь пойдет о библейских пророках, то есть от тех чьи пророчества записаны в Библии, главным образом в ее первом разделе - Ветхом Завете. Но Ветхий Завет возник как Священное Писание древ нееврейской религии. А по тому, наверное, не лишним будет на помнить читателю некоторые общие сведения я об этой религии и, пожалуй, прежде всего об основном источнике их Библии.
Моисей Рижский - Библейские пророки и библейские пророчества
Издательство «Ломоносовь» Москва 2023г. 226стр.
ISBN 978-5-91678-785-6
Моисей Рижский - Библейские пророки и библейские пророчества - Содержание
Введение
Древнейшие пророки Израиля
Пророки-судьи Девора и Самуил.
Пророческие сонмы.
Пророки царские и пророки народные
Пророки Илия и Елисей
Пророки-писатели и проблема теодицеи Яхве
Амос - пророк из фекойских пастухов
Пророк Осия
Книга Исаии и пророк Исаия
Пророк Михей
Книга пророка Софонии
Книга пророка Наума
Книга ̇кона и религиозная ̦форма царя Иосии
Иеремия - пророк-политик
Аввакум
Пророки в вавилонском плену
Иезекииль. Жреческий кодекс и жреческая утопия»
Вторая Исаия - пророк-аноним
Пророки в после пленный период
Третье Исаия
Храмовые пророки. Аггей, Захария, Второ Захария
Пророки Авдий и Иоиль. Книга Малахии
Рефома Ездры и Неемии. Канон Торы
Книга Руфь
Книга пророка Ионы
Книга Иова и Книга Екклесиаста
Выход из кризиса теодицеи.
Открытие посмертного воздаяния. Книга Даниила
Пророчество Нового Завета. Апокалипсис
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