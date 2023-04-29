В этой книге речь пойдет о библейских пророках, то есть от тех чьи пророчества записаны в Библии, главным образом в ее первом разделе - Ветхом Завете. Но Ветхий Завет возник как Священное Писание древ нееврейской религии. А по тому, наверное, не лишним будет на помнить читателю некоторые общие сведения я об этой религии и, пожалуй, прежде всего об основном источнике их Библии.

Моисей Рижский - Библейские пророки и библейские пророчества

Издательство «Ломоносовь» Москва 2023г. 226стр.

ISBN 978-5-91678-785-6

Моисей Рижский - Библейские пророки и библейские пророчества - Содержание

Введение

Древнейшие пророки Израиля

Пророки-судьи Девора и Самуил.

Пророческие сонмы.

Пророки царские и пророки народные

Пророки Илия и Елисей

Пророки-писатели и проблема теодицеи Яхве

Амос - пророк из фекойских пастухов

Пророк Осия

Книга Исаии и пророк Исаия

Пророк Михей

Книга пророка Софонии

Книга пророка Наума

Книга ̇кона и религиозная ̦форма царя Иосии

Иеремия - пророк-политик

Аввакум

Пророки в вавилонском плену

Иезекииль. Жреческий кодекс и жреческая утопия»

Вторая Исаия - пророк-аноним

Пророки в после пленный период

Третье Исаия

Храмовые пророки. Аггей, Захария, Второ Захария

Пророки Авдий и Иоиль. Книга Малахии

Рефома Ездры и Неемии. Канон Торы

Книга Руфь

Книга пророка Ионы

Книга Иова и Книга Екклесиаста

Выход из кризиса теодицеи.

Открытие посмертного воздаяния. Книга Даниила

Пророчество Нового Завета. Апокалипсис