Рижский - Библейские вольнодумцы

Моисей Рижский, выдающийся советский библеист, приглашает читателя заглянуть за фасад канонического благочестия. В центре внимания — три самые «проблемные» книги Ветхого Завета: Книга Иова, Экклезиаст и Песнь Песней.

Автор показывает, как внутри самой Библии зарождалось вольнодумство. Это исследование того, как древние мыслители осмеливались задавать Богу неудобные вопросы: почему страдают праведники? Есть ли смысл в земной суете? И может ли человеческая страсть быть священной? Книга дает глубокий анализ того, как эти тексты редактировались и интерпретировались, чтобы сгладить их острые углы.

Рижский Моисей Иосифович - Библейские вольнодумцы

М.: Республика, 1992.- 236 с.

ISBN 5-250—01674-Х

Рижский Моисей Иосифович - Библейские вольнодумцы - Содержание

ИОВ — «ОБЛИЧАЮЩИЙ БОГА»

ВВЕДЕНИЕ

Эволюция религии и проблема теодицеи

Оправдание Яхве в древнееврейской религии

Теодицея ранних пророков

Теодицея послепленного иудаизма и ее критики — «обличающие бога»

Содержание и композиция Книги Иова

Вопросы авторства, датировки, аутентичности частей книги

Иов, вызывающий Бога на суд разума

«Тема Иова» вне Палестины

Мировоззрение автора и цель его поэмы

Ортодоксальная редакция поэмы

ИОВ СЕПТУАГИНТЫ. «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» ИОВА

«ОТВЕТ ИОВУ». ОТ ИОВА К ХРИСТУ

В ПОИСКАХ СМЫСЛА ЖИЗНИ. ЕККЛЕЗИАСТ