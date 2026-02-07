Рижский - Библейские вольнодумцы
Моисей Рижский, выдающийся советский библеист, приглашает читателя заглянуть за фасад канонического благочестия. В центре внимания — три самые «проблемные» книги Ветхого Завета: Книга Иова, Экклезиаст и Песнь Песней.
Автор показывает, как внутри самой Библии зарождалось вольнодумство. Это исследование того, как древние мыслители осмеливались задавать Богу неудобные вопросы: почему страдают праведники? Есть ли смысл в земной суете? И может ли человеческая страсть быть священной? Книга дает глубокий анализ того, как эти тексты редактировались и интерпретировались, чтобы сгладить их острые углы.
Рижский Моисей Иосифович - Библейские вольнодумцы
М.: Республика, 1992.- 236 с.
ISBN 5-250—01674-Х
Рижский Моисей Иосифович - Библейские вольнодумцы - Содержание
ИОВ — «ОБЛИЧАЮЩИЙ БОГА»
ВВЕДЕНИЕ
Эволюция религии и проблема теодицеи
Оправдание Яхве в древнееврейской религии
Теодицея ранних пророков
Теодицея послепленного иудаизма и ее критики — «обличающие бога»
Содержание и композиция Книги Иова
Вопросы авторства, датировки, аутентичности частей книги
Иов, вызывающий Бога на суд разума
«Тема Иова» вне Палестины
Мировоззрение автора и цель его поэмы
Ортодоксальная редакция поэмы
ИОВ СЕПТУАГИНТЫ. «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» ИОВА
«ОТВЕТ ИОВУ». ОТ ИОВА К ХРИСТУ
В ПОИСКАХ СМЫСЛА ЖИЗНИ. ЕККЛЕЗИАСТ
ПРОБЛЕМА СМЫСЛА ЖИЗНИ
ШТРИХИ ИЗ ИСТОРИИ ПРОБЛЕМЫ
КНИГА ЕККЛЕЗИАСТА И ЕЕ АВТОР
ВРЕМЯ И МЕСТО НАПИСАНИЯ
ОБСТАНОВКА
СТРУКТУРА КНИГИ
МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЕККЛЕЗИАСТА И АВТОРА КНИГИ
ЧЕЛОВЕК, БОГ И ПРОБЛЕМА СМЫСЛА ЖИЗНИ
ЗАГАДКА ЕККЛЕЗИАСТА. ПОСЛАНИЕ В ДВА АДРЕСА. «ДЕЛАЙ ДОБРО!»
ОТ ЕККЛЕЗИАСТА К АПОСТОЛУ ПАВЛУ. ЕККЛЕЗИАСТ И СОВРЕМЕННОСТЬ
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