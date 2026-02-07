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Рижский - Библейские вольнодумцы

Рижский - Библейские вольнодумцы
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Моисей Рижский, выдающийся советский библеист, приглашает читателя заглянуть за фасад канонического благочестия. В центре внимания — три самые «проблемные» книги Ветхого Завета: Книга Иова, Экклезиаст и Песнь Песней.

Автор показывает, как внутри самой Библии зарождалось вольнодумство. Это исследование того, как древние мыслители осмеливались задавать Богу неудобные вопросы: почему страдают праведники? Есть ли смысл в земной суете? И может ли человеческая страсть быть священной? Книга дает глубокий анализ того, как эти тексты редактировались и интерпретировались, чтобы сгладить их острые углы.

Рижский Моисей Иосифович - Библейские вольнодумцы

М.: Республика, 1992.- 236 с.

ISBN 5-250—01674-Х

Рижский Моисей Иосифович - Библейские вольнодумцы - Содержание

ИОВ — «ОБЛИЧАЮЩИЙ БОГА»

  • ВВЕДЕНИЕ

  • Эволюция религии и проблема теодицеи

  • Оправдание Яхве в древнееврейской религии

  • Теодицея ранних пророков

  • Теодицея послепленного иудаизма и ее критики — «обличающие бога»

  • Содержание и композиция Книги Иова

  • Вопросы авторства, датировки, аутентичности частей книги

  • Иов, вызывающий Бога на суд разума

  • «Тема Иова» вне Палестины

  • Мировоззрение автора и цель его поэмы

  • Ортодоксальная редакция поэмы

  • ИОВ СЕПТУАГИНТЫ. «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» ИОВА

  • «ОТВЕТ ИОВУ». ОТ ИОВА К ХРИСТУ

В ПОИСКАХ СМЫСЛА ЖИЗНИ. ЕККЛЕЗИАСТ

  • ПРОБЛЕМА СМЫСЛА ЖИЗНИ

  • ШТРИХИ ИЗ ИСТОРИИ ПРОБЛЕМЫ

  • КНИГА ЕККЛЕЗИАСТА И ЕЕ АВТОР

  • ВРЕМЯ И МЕСТО НАПИСАНИЯ

  • ОБСТАНОВКА

  • СТРУКТУРА КНИГИ

  • МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЕККЛЕЗИАСТА И АВТОРА КНИГИ

  • ЧЕЛОВЕК, БОГ И ПРОБЛЕМА СМЫСЛА ЖИЗНИ

  • ЗАГАДКА ЕККЛЕЗИАСТА. ПОСЛАНИЕ В ДВА АДРЕСА. «ДЕЛАЙ ДОБРО!»

  • ОТ ЕККЛЕЗИАСТА К АПОСТОЛУ ПАВЛУ. ЕККЛЕЗИАСТ И СОВРЕМЕННОСТЬ

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Added 07.02.2026
Author brat lexmak
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