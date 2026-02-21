Рижский - Книга Иова

Рижский - Книга Иова
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, Ethics

Книга выдающегося историка и библеиста Моисея Рижского представляет собой глубокое научно-критическое исследование одного из самых загадочных и философски насыщенных текстов Ветхого Завета. Автор не ограничивается простым пересказом сюжета о страдающем праведнике, а проводит детальный анализ истории формирования книги Иова, прослеживая её путь от древних фольклорных истоков до канонического текста. Рижский рассматривает произведение как сложную литературную композицию, в которой столкнулись различные мировоззрения: традиционная религиозная доктрина возмездия и дерзкий протест против несправедливости мироустройства.

В работе уделяется значительное внимание текстологическим проблемам, трудностям перевода с древнееврейского и многочисленным вставкам, которые наслаивались на первоначальный текст на протяжении веков. Автор мастерски раскрывает исторический контекст, в котором создавалась книга, показывая её связь с мудростью Древнего Востока и египетской литературой. Исследование Рижского помогает читателю увидеть в книге Иова не только религиозный памятник, но и грандиозную поэму о человеческом достоинстве, интеллектуальном поиске и трагическом столкновении личности с непостижимостью божественного замысла.

Рижский Моисей - Книга Иова - Из истории библейского текста

Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991. 248 с.

ISBN 5-02-029612-0

Рижский Моисей - Книга Иова - Из истории библейского текста - Содержание

ОТ РЕДАКТОРА

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Текст, версии и переводы Ветхого завета

Книга Иова и поэма о Иове

КНИГА ИОВА (перевод с древнееврейского)

  • Глава 1. Пролог

  • Глава 2. Окончание пролога

  • Глава 3. Первая речь Иова

  • Глава 4. Первый ответ Элифаза

  • Глава 5. Окончание первого ответа Элифаза

  • Глава 6. Вторая речь Иова

  • Глава 7. Окончание второй речи Иова

  • Глава 8. Первый ответ Билдада

  • Глава 9. Третья речь Иова

  • Глава 10. Окончание третьей речи Иова

  • Глава 11. Первый ответ Цофара

  • Глава 12. Четвертая речь Иова

  • Глава 13. Продолжение четвертой речи Иова

  • Глава 14. Окончание четвертой речи Иова

  • Глава 15. Второй ответ Элифаза

  • Глава 16. Пятая речь Иова

  • Глава 17. Окончание пятой речи Иова

  • Глава 18. Второй ответ Билдада

  • Глава 19. Шестая речь Иова

  • Глава 20. Второй ответ Цофара

  • Глава 21. Седьмая речь Иова

  • Глава 22. Третий ответ Элифаза

  • Глава 23. Восьмая речь Иова

  • Глава 24. Окончание восьмой речи Иова

  • Глава 25. Третий ответ Билдада

  • Глава 26. Девятая речь Иова

  • Глава 27. Продолжение девятой речи Иова

  • Глава 28. Продолжение девятой речи Иова. "Поэма о мудрости" ....

  • Глава 29. Продолжение девятой речи Иова

  • Глава 30. Продолжение девятой речи Иова

  • Глава 31. Окончание девятой речи Иова

  • Глава 32. Введение к речам Элиу. Вступление Элиу

  • Глава 33. Первая речь Элиу

  • Глава 34. Вторая речь Элиу

  • Глава 35. Третья речь Элиу

  • Глава 36. Продолжение третьей речи Элиу

  • Глава 37. Окончание третьей речи Элиу

  • Глава 38. Речь Яхве

  • Глава 39. Продолжение речи Яхве

  • Глава 40. Продолжение речи Яхве. Первый ответ Иова богу. Песнь о Бегемоте. Песнь о Левиафане

Added 21.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

