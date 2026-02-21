Рижский - Книга Иова

Книга выдающегося историка и библеиста Моисея Рижского представляет собой глубокое научно-критическое исследование одного из самых загадочных и философски насыщенных текстов Ветхого Завета. Автор не ограничивается простым пересказом сюжета о страдающем праведнике, а проводит детальный анализ истории формирования книги Иова, прослеживая её путь от древних фольклорных истоков до канонического текста. Рижский рассматривает произведение как сложную литературную композицию, в которой столкнулись различные мировоззрения: традиционная религиозная доктрина возмездия и дерзкий протест против несправедливости мироустройства.
В работе уделяется значительное внимание текстологическим проблемам, трудностям перевода с древнееврейского и многочисленным вставкам, которые наслаивались на первоначальный текст на протяжении веков. Автор мастерски раскрывает исторический контекст, в котором создавалась книга, показывая её связь с мудростью Древнего Востока и египетской литературой. Исследование Рижского помогает читателю увидеть в книге Иова не только религиозный памятник, но и грандиозную поэму о человеческом достоинстве, интеллектуальном поиске и трагическом столкновении личности с непостижимостью божественного замысла.
Рижский Моисей - Книга Иова - Из истории библейского текста
Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991. 248 с.
ISBN 5-02-029612-0
Рижский Моисей - Книга Иова - Из истории библейского текста - Содержание
ОТ РЕДАКТОРА
ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Текст, версии и переводы Ветхого завета
Книга Иова и поэма о Иове
КНИГА ИОВА (перевод с древнееврейского)
Глава 1. Пролог
Глава 2. Окончание пролога
Глава 3. Первая речь Иова
Глава 4. Первый ответ Элифаза
Глава 5. Окончание первого ответа Элифаза
Глава 6. Вторая речь Иова
Глава 7. Окончание второй речи Иова
Глава 8. Первый ответ Билдада
Глава 9. Третья речь Иова
Глава 10. Окончание третьей речи Иова
Глава 11. Первый ответ Цофара
Глава 12. Четвертая речь Иова
Глава 13. Продолжение четвертой речи Иова
Глава 14. Окончание четвертой речи Иова
Глава 15. Второй ответ Элифаза
Глава 16. Пятая речь Иова
Глава 17. Окончание пятой речи Иова
Глава 18. Второй ответ Билдада
Глава 19. Шестая речь Иова
Глава 20. Второй ответ Цофара
Глава 21. Седьмая речь Иова
Глава 22. Третий ответ Элифаза
Глава 23. Восьмая речь Иова
Глава 24. Окончание восьмой речи Иова
Глава 25. Третий ответ Билдада
Глава 26. Девятая речь Иова
Глава 27. Продолжение девятой речи Иова
Глава 28. Продолжение девятой речи Иова. "Поэма о мудрости" ....
Глава 29. Продолжение девятой речи Иова
Глава 30. Продолжение девятой речи Иова
Глава 31. Окончание девятой речи Иова
Глава 32. Введение к речам Элиу. Вступление Элиу
Глава 33. Первая речь Элиу
Глава 34. Вторая речь Элиу
Глава 35. Третья речь Элиу
Глава 36. Продолжение третьей речи Элиу
Глава 37. Окончание третьей речи Элиу
Глава 38. Речь Яхве
Глава 39. Продолжение речи Яхве
Глава 40. Продолжение речи Яхве. Первый ответ Иова богу. Песнь о Бегемоте. Песнь о Левиафане
