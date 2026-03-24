Роарк - Клайн - Біблійне богослов’я

Коли я (Нік) навчався в початковій школі, один із моїх однокласників зробив огляд книги К. С. Льюїса про чотирьох дітей, Великого Лева, Білу Відьму та прихований чарівний світ, куди можна було потрапити через шафу. Та розповідь мене зачарувала. Тож я придбав собі «Хроніки Нарнії» та із задоволенням прочитав. Але лише через багато років після мого навернення я зрозумів, що пропустив очевидний намір автора направити своїх читачів до Ісуса.

Тому цілком можливо прочитати історію, визнати досить цікавою та повністю пропустити її суть. Буває, що ви занадто зосереджуєтеся на пейзажі або на другорядних персонажах. Чи повільно читаєте, лише кілька абзаців за раз або пропускаєте певні уривки. Можливо, ви навіть намагаєтеся скласти сюжет або загальну думку історії з різних її частин, що не пов’язані між собою. Якщо ви робите щось подібне, то, найпевніше, неправильно зрозумієте історію, її героя та основні теми.

Біблія — це історія, яку надихнув Бог. Вона складається з цілого зібрання оповідей, пісень, поетичних творів, мудрих висловів, Євангелій, листів та есхатологічної літератури. Вони разом розповідають правдиву історію про діла Бога, які спасають людство. Біблія складається з шістдесяти шести книг, написаних різними авторами, яких надихнув Святий Дух. Він використав їхні унікальні особистості та контексти, щоб створити для нас канон Святого Письма з його єдиною головною суттю та сюжетною лінією.

Християни визнають Божественний авторитет Біблії. Вони роками щодня читають і вивчають її. Але багато хто пропускає її суть. Ісус звертається до таких людей в Євангелії від Івана 5:39, 40: «Дослідіть но Писання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать про Мене! Та до Мене прийти ви не хочете, щоб мати життя».

Роарк, Нік і Клайн, Роберт - Біблійне богослов’я - Як церква вірно проповідує Євангеліє

Пер. з англ. — Чернігів : In Lumine Media, 2021. — 152 c. — (Будуємо здорові церкви).

9Marks ISBN: 978-1-951474-80-5

Роарк, Нік і Клайн, Роберт - Біблійне богослов’я – Зміст

Передмова до серії

1 Потреба в біблійному богослов’ї

2 Що таке біблійне богослов’я?

3 Велика історія Біблії. Частина 1

4 Велика історія Біблії. Частина 2

5 Біблійне богослов’я формує навчання в церкві

6 Біблійне богослов’я формує місію церкви

Висновок

Додаток. Додаткові біблійно-богословські приклади

Рекомендовані ресурси