Что красной нитью проходит через все эти слова и манеру поведения? Апатия. Буквально это слово означает «без чувства» или «без энтузиазма». Когда подростки апатичны, они проживают жизнь отстраненно, безразлично, с видом, что им все равно. «Ну и пусть!» В этой книге мы предметно поговорим о глубинных причинах, вызывающих духовную апатию в наших подростках, и о том, что мы, как родители, можем сделать для помощи нашим детям.

Роб и Эми Риноу - Пять причин духовной апатии у подростков - Что могут сделать родители для помощи своим детям

Издано Mission Eurasia Киев, 2018. - 88 с.

ISBN 978-617-7374-34-2

Роб и Эми Риноу Пять причин духовной апатии у подростков - Содержание

Глава 1. Сердце родителя

Глава 2. Сердце подростка

Глава 3. Наличие тайного греха

Глава 4. Недостаток духовного питания

Глава 5. Дух непослушания

Глава 6. Молитвы, меняющие сердце

Роб и Эми Риноу Пять причин духовной апатии у подростков - Введение

Прекрасно понимая, что у наших детей бывает мало энтузиазма по отношению к работе по дому или приготовлению уроков, нас волнует их безразличие к Господу и духовным вещам? Они мало или вообще не проявляют интерес к молитве или чтению Библии. Посещение церкви стало для них обыденностью. Когда пытаешься поговорить с ними о духовном, они раздражаются, стараются сменить тему или просто смотрят на тебя пустым взглядом.

Возможно, всего пару лет назад ваш ребенок любил церковь, с желанием молился и радостно, с большим любопытством засыпал вас прекрасными духовными вопросами. А сейчас в детях как будто что-то переключилось: они выглядят безразличными и отстраненными. У многих родителей-христиан, замечающих рост апатии у своих подростков, в свою очередь растет беспокойство. Детям скоро вылетать из гнезда - им осталось пожить дома под нашим руководством всего пару лет или месяцев. Предчувствуя, что наш ребенок отправится в мир, не имея твердого духовного основания, мы ощущаем тревогу и беспокойство.