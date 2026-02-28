«Прошлым вечером в помещении церкви собралась разношерстая публика. Здесь присутствовали огромные, ищущие неприятностей и драки, негры, маленькие, одетые в изысканный шифон, феи, которые стояли на скамейках и глядели на происходящие события своими детскими вопрошающими голубенькими глазками. Здесь находились карточные шулеры и биржевые кидалы с Норт-Ала-меда-стрит, а также почтенные барышни с Вест-Адамс-стрит. В помещении, приспособленном под храм, собрались люди всех возрастов, обоих полов, всех цветов кожи, всех национальностей и с совершенно различным прошлым. Скрипучий, старый амбар был забит до отказа, а его потолочные балки висели так низко, что всякому желающему сделать глоток свежего воздуха, пришлось бы просунуть свой нос под лавку.

Вне всякого сомнения, было ясно, что каждый девятый человек, присутствовавший на этом собрании, пришел сюда в поисках новых острых ощущений. Это было, своего рода, новое свежее шоу, вход на которое абсолютно бесплатный, поскольку на этом «холи роллерном» собрании никто не пускал по рядам шапку для сбора пожертвований.

Поэтому все присутствовавшие здесь люди безо всякого принуждения желали досмотреть весь этот спектакль до конца. Чтобы ничего не пропустить, они даже залазили на скамьи, и в случае, если лавка оказывалась неудобной, становились на чьи-либо ноги».

(ИЗ ГАЗЕТЫ «ЛОС-АНДЖЕЛЕС ДЖЕРАЛЬД»)

Ни в одной из современных газет мы сегодня не найдем столь колоритного описания церковного богослужения, как то, что мы только что прочли. Ибо прежде, чем успеют просохнуть чернила первых строчек подобного описания, уже успеет собраться достаточное количество жалоб на то, что кто-либо из присутствующих испытывал какие-либо неудобства. Живя в сегодняшнем политкорректном мире, мы утратили нечто такое, что еще вчера содержало в себе достаточно здравого смысла. Мы потеряли огромное количество структурных и цветовых характеристик современной жизни, поэтому мир, в котором мы сейчас живем, никогда не возможно будет описать тем ярким языком, которым писала «Лос-Анджелес Джеральд». Но вот со страниц старой газеты мы получаем словно сохранившийся за твердой ореховой скорлупой стереотипный портрет всех тех людей, которые посещали миссию на Азуза-стрит: богатые и бедные, молодые и старые, чернокожие и белые, мужчины и женщины. Все они, невзирая на мотивы, движущие ими, собрались в тот день в одном и том же месте. Если сейчас закрыть глаза и попытаться позволить своему воображению понестись вслед за всеми теми образами, которые создали эти старые газетные строки - визуальные картинки, звуки, запахи и предвкушение необычных переживаний, то мы наверняка сумеем хоть немного почувствовать себя причастными к той энергии, которую излучало пришедшее на Азуза-стрит и достигшее своего пика Пробуждение.

На протяжении всей книги я буду приводить цитаты, взятые непосредственно из местных газетных публикаций времени проявления Пробуждения, имевшего место на Азуза-стрит. Иногда язык этих статей может оказаться оскорбительным для ушей человека, живущего в двадцать первом веке, но я преднамеренно оставил все цитаты без изменения, ибо они в точности демонстрируют то, как в те времена воспринимались и оценивались обществом афро-американцы и присоединившиеся к ним люди. В одних случаях чрезмерно красочный газетный язык отражает намерение различных репортеров передать эмоциональное ощущение того, что значит попасть в атмосферу самой миссии, в других же невооруженным взглядом прослеживается желание подать материал со своей, часто предубежденной, осуждающей и невежественной позиции, которой в то время придерживалась большая часть общества.

Итак, в то время как миссия на Азуза-стрит становилась духовным домом для сотен людей, она, одновременно, становилась и лакомым кусочком, если не «излюбленной пивнушкой» для тысяч других. Некоторые люди, движимые отчаянием, приходили сюда, чтобы, черпая эти чистые и обильные артезианские воды, удовлетворить свою жажду и избавиться от страданий. Таковые шли отсюда в обратный путь освеженными и обновленными. Другие люди приходили на Азуза-стрит только затем, чтобы пощекотать свои нервы, испытать новые эмоции и позволить нескольким незначительным брызгам из этого обильного источника омочить краешки своей одежды. Чаще всего главной целью посещения миссии подобной публикой было желание поглазеть и развлечься наблюдениями за теми людьми, которые пришли в это же самое здание для серьезной встречи с Богом, и кто во время этих встреч восходил на ступени религиозного экстаза. Были и такие, которые приходили сюда лишь затем, чтобы швырнуть несколько камней в так называемое «заблудившееся» и даже «опасное» Пробуждение.

Таким образом, одни люди приходили сюда, чтобы покритиковать это новое Пробуждение, другие, считавшие, что им уже все давным-давно открыто, приходили, чтобы пожалеть «заблудших». Но, так или иначе, в конечном счете, выходило так, что всякий, приходивший в эту миссию в силу любых, двигающих им мотивов, получал здесь именно то, чего жаждал. Ни один из присутствовавших на этих собраниях людей не мог оставаться безучастным зрителем. Да и, по правде говоря, все здесь происходившее, не смогло бы оставить равнодушным никого из присутствующих.

Начиная с 1906 года, когда на мировой арене появилась миссия на Азуза-стрит, две категории людей начали быстро увеличивать количество пятидесятнических и харизматических церквей по всему миру. Это были те, кто стал действительной частью живого Пробуждения на Азуза-стрит, и те, кто жалел о том, что в его жизни это Пробуждение так и не состоялось. Третьей категории людей быть просто не могло.

История о том, что происходило на протяжении той отошедшей в прошлое эры, в течение последовавших вслед за этим десятилетий продолжала жить в ярких и неопровержимых свидетельствах. «Это все делал среди нас Бог» -так говорили живые участники того Пробуждения. В некоторых случаях те, кому выпала честь посещать служения, проводимые миссией на Азуза-стрит, не дали умереть памяти об этом пробуждении благодаря своим романтическим воспоминаниям о «старых добрых временах».

Сесил Робек - Азуза-стрит: миссия и пробуждение

Пер. с англ. М. Павлов-Александрия: Ездра, 2011- 472 с.

ISBN 966-8199-004

Originally published by Thomas Nelson Publishers as THE AZUSA STREET MISSION AND REVIVAL

2006 by Cecil M.Robeck

Translated and printed by permission of Thomas Nelson Publishers

Благодарность

Вступление: важность Пробуждения на Азуза-стрит

1. Уильям Дж. Сеймур и начало пятидесятничества

2. В Лос-Анджелес приходит Пробуждение

3. Руководство Пробуждением на Азуза-стрит

4. Проведение богослужений в миссии на Азуза-стрит

5. Евангелизация континента: распространение Пробуждения

6. Евангелизация всего мира: миссионерская программа миссии на Азуза-стрит

7. Послание с Азуза-стрит приходит в Восточную Европу

8. Пламя начинает остывать

Эпилог: подводя итоги трех лет Пробуждения

Предметный указатель

Именной указатель

Хронология событий