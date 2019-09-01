Этьен - Цезарь
Но Брут назвал его честолюбивым. А Брут весьма достойный человек.Шекспир
Крупнейший современный историк древнего Рима, соотечественник автора настоящей книги Клод Николе имел все основания назвать однажды, используя понятие, введенное немецким философом Карлом Ясперсом, период перехода от Республики к Империи в Риме «осевым временем» всей римской истории. После выхода в 1939 году классической книги Рональда Сайма* много спорили о том, можно ли действительно считать эпоху I века до н.э. — начала I века н.э. «римской революцией», но никто и никогда не отрицал масштаба произошедших тогда перемен. Как и всякое переломное время, эти несколько десятилетий дали множество ярких исторических личностей, среди которых и главный герой книги Робера Этьена — Юлий Цезарь. И жизнь, и особенно смерть его решающим образом повлияли на весь ход римской истории.
Загадка убийства Цезаря Цезарь был убит в мартовские иды 44 года**. Свыше двух тысяч лет событие это хранится в памяти человечества, поражая кровавыми подробностями и интригуя вечной тайной скрытых и явных причин действия. Смерть Цезаря стала историческим фактом, достоверно описанным событием. Наверное, это связано с исключительным единодушием многочисленных античных авторов, передающих рассказ об этом убийстве. Из той же традиции идет и осмысление этого преступления как героического тираноубийства, совершенного людьми, вдохновляемыми идеалами свободы и Республики.
Робер Этьен - Цезарь
пер. с фр. Э. М. Драйтовой; предисл. Е. В. Ляпустиной.
2-е изд. — М.: Молодая гвардия, 2009. — 299[5] с.: ил.
(Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1206).
Перевод осуществлен по изданию: Robert Etienne. Jules César. Librairie Arthème Fayard, 1997
ISBN 978-5-235-03302-3
Робер Этьен - Цезарь - Оглавление
Е. В. Ляпустина. Гений власти — власть образа
ПРЕДИСЛОВИЕ
Книга первая СЫН ВЕНЕРЫ?
- ГЛАВА I. Двойное наследие рожденного именитым
- ГЛАВА II. В погоне за почестями
- ГЛАВА III. В погоне за любовью
Книга вторая СЫН МАРСА?
- ГЛАВА I. Харизма полководца
- ГЛАВА II. Завоеватель Галлий
- ГЛАВА III. Победитель в гражданской войне
Книга третья НИКОМУ НЕ СЫН
- ГЛАВА I. Некоронованный монарх
- ГЛАВА II. Создатель нового общества
- ГЛАВА III. Мечта о единой империи
- ГЛАВА IУ. Завоеватель небес
Книга четвертая ВСЕОБЩИЙ ОТЕЦ
- ГЛАВА I. Цезарь на фоне слухов и неточностей
- ГЛАВА II. Заговорщики: две дюжины людей без стыда и совести
- ГЛАВА III. Истинные мотивы бесполезного преступления
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ПОСЛЕ ЦЕЗАРЯ
Приложение I. Заметки об изображениях Цезаря
Приложение II. Заметки о Цезаре-писателе
Основные даты жизни Цезаря
Библиография
Примечания
Робер Этьен - Цезарь - КНИГА ПЕРВАЯ СЫН ВЕНЕРЫ?
Появившийся на свет 13 июля 101 года1 без всякого кесарева сечения Юлий Цезарь родился в патрицианской семье, и это открывало перед ним широкие перспективы для восхождения к власти, а также не исключало получения любых жреческих должностей. Еще лежа в колыбели, он обладал двойным наследием, политическим и религиозным, ибо его земная семья возводила свой род к олимпийским богам. Наш будущий герой сумел воспользоваться и тем и другим, чтобы проложить себе дорогу среди первых лиц Республики. Наследие политическое Взглянув на генеалогическое древо рода Юлиев, мы увидим, что Г. Юлий Цезарь* был сыном Г. Юлия Цезаря, сестра которого Юлия вышла замуж за Мария, шесть раз становившегося консулом, а брат, сын Гая и внук Луция, стал консулом в 91 году3. Его двоюродный дед Л. Юлий, сын Луция и внук Секста, занимал должность консула в 90 году4. Нет никаких сомнений в том, что отец Цезаря, ставший претором в 92 году1, тоже достиг бы этой высшей магистратуры, если бы не скончался скоропостижно в 85 году.
Политическая позиция отца вполне ясна: он поддерживал Мария. Будучи членом коллегии десяти по предоставлению и распределению земли и судебным разбирательствам среди поселенцев (decemvir agris dandis attribuendis iudicandis), он во исполнение законов, предложенных Сатурнином, в 100 году поселил ветеранов Мария на Керкине, в Африке. В тревожные годы ожесточенной борьбы между приверженцами Суллы и Мария наследие отца оказалось весьма двусмысленным. Цезарь не мог хранить верность лишь партии популяров: это поставило бы под угрозу саму его жизнь, потому что ненависть к нему Суллы была велика. На помощь пришла семья его матери — Аврелии Котты.
Двусмысленность ситуации, хотя бы в социальном плане, выдает уже то, что его отец-патриций женился на девушке из плебейского рода — Аврелии, дочери Аврелия Котты, который, несомненно, был близок сулланской верхушке. Придя к Сулле в сопровождении весталок* и Мамерка Эмилия, дед по линии матери вступился за Цезаря и спас ему жизнь.Еще раньше некоторые из оптиматов ополчились против преданных Марию плебейских трибунов Сатурнина и Главции*, и юному Цезарю, несмотря на восхищение перед дядей Марием, наверняка приходилось задавать себе вопрос: а не следует ли найти некий средний путь, каким-нибудь оригинальным способом создать свою собственную программу действий, чтобы освободиться от столь сомнительного политического наследия?
А прчему указано pdf, а скачивается djvu?