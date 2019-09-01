Робер Этьен - Цезарь

Загадка убийства Цезаря Цезарь был убит в мартовские иды 44 года**. Свыше двух тысяч лет событие это хранится в памяти человечества, поражая кровавыми подробностями и интригуя вечной тайной скрытых и явных причин действия. Смерть Цезаря стала историческим фактом, достоверно описанным событием. Наверное, это связано с исключительным единодушием многочисленных античных авторов, передающих рассказ об этом убийстве. Из той же традиции идет и осмысление этого преступления как героического тираноубийства, совершенного людьми, вдохновляемыми идеалами свободы и Республики.

Крупнейший современный историк древнего Рима, соотечественник автора настоящей книги Клод Николе имел все основания назвать однажды, используя понятие, введенное немецким философом Карлом Ясперсом, период перехода от Республики к Империи в Риме «осевым временем» всей римской истории. После выхода в 1939 году классической книги Рональда Сайма* много спорили о том, можно ли действительно считать эпоху I века до н.э. — начала I века н.э. «римской революцией», но никто и никогда не отрицал масштаба произошедших тогда перемен. Как и всякое переломное время, эти несколько десятилетий дали множество ярких исторических личностей, среди которых и главный герой книги Робера Этьена — Юлий Цезарь. И жизнь, и особенно смерть его решающим образом повлияли на весь ход римской истории.

Появившийся на свет 13 июля 101 года1 без всякого кесарева сечения Юлий Цезарь родился в патрицианской семье, и это открывало перед ним широкие перспективы для восхождения к власти, а также не исключало получения любых жреческих должностей. Еще лежа в колыбели, он обладал двойным наследием, политическим и религиозным, ибо его земная семья возводила свой род к олимпийским богам. Наш будущий герой сумел воспользоваться и тем и другим, чтобы проложить себе дорогу среди первых лиц Республики. Наследие политическое Взглянув на генеалогическое древо рода Юлиев, мы увидим, что Г. Юлий Цезарь* был сыном Г. Юлия Цезаря, сестра которого Юлия вышла замуж за Мария, шесть раз становившегося консулом, а брат, сын Гая и внук Луция, стал консулом в 91 году3. Его двоюродный дед Л. Юлий, сын Луция и внук Секста, занимал должность консула в 90 году4. Нет никаких сомнений в том, что отец Цезаря, ставший претором в 92 году1, тоже достиг бы этой высшей магистратуры, если бы не скончался скоропостижно в 85 году.

Политическая позиция отца вполне ясна: он поддерживал Мария. Будучи членом коллегии десяти по предоставлению и распределению земли и судебным разбирательствам среди поселенцев (decemvir agris dandis attribuendis iudicandis), он во исполнение законов, предложенных Сатурнином, в 100 году поселил ветеранов Мария на Керкине, в Африке. В тревожные годы ожесточенной борьбы между приверженцами Суллы и Мария наследие отца оказалось весьма двусмысленным. Цезарь не мог хранить верность лишь партии популяров: это поставило бы под угрозу саму его жизнь, потому что ненависть к нему Суллы была велика. На помощь пришла семья его матери — Аврелии Котты.

Двусмысленность ситуации, хотя бы в социальном плане, выдает уже то, что его отец-патриций женился на девушке из плебейского рода — Аврелии, дочери Аврелия Котты, который, несомненно, был близок сулланской верхушке. Придя к Сулле в сопровождении весталок* и Мамерка Эмилия, дед по линии матери вступился за Цезаря и спас ему жизнь.Еще раньше некоторые из оптиматов ополчились против преданных Марию плебейских трибунов Сатурнина и Главции*, и юному Цезарю, несмотря на восхищение перед дядей Марием, наверняка приходилось задавать себе вопрос: а не следует ли найти некий средний путь, каким-нибудь оригинальным способом создать свою собственную программу действий, чтобы освободиться от столь сомнительного политического наследия?