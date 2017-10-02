Эта книга основана на лекциях, прочитанных для рукоположенных служителей на ежегодной конференции Объединенной Методистской Церкви в Вирджинии. Я благодарен епископу Томасу Стоктону за честь нести такое служение.



Хочу также выралить Маккене, президенту богословской семинарии Эсбери, и совету попечителей, которые освободили меня от административных обязанностей, чтобы дать возможность завершить этот труд.

Особую благодарность я хочу выразить Роднёю Клэппу, редактору издательства «Интерварсити Пресс», проявившему удивительное понимание, когда из-за административных забот я не успевал закончить книгу к первоначальному сроку. Этот человек вместе со мной неустанно работал над рукописями и все время ободрял и поддерживал меня в процессе всей работы над книгой.

Но больше всего я благодарен моей семье, которая стойко переносила мое отсутствие в период написания книги. Семья всегда была главной общиной в моем духовном развитии, и без самых близких мне людей эта книга никогда не получилась бы такой, какой она стала.



Роберт Малхолланд - Приглашение к путешествию

ISBN 978-5-7454-1102-1

Издательство «Вера и святость»

Христианское общество «Библия для всех», 193 с.

Санкт-Петербург



Роберт Малхолланд - Приглашение к путешествию - Содержание

Выражение признательности

Пролог

Часть I. Дорожная карта: природа духовного формирования Глава 1. Процесс Глава 2. Уподобление Глава 3. Образ Христа Глава 4. Для блага других людей

Часть II. Двигатель: личность и благочестие Глава 5. Дары творения Глава 6. Односторонняя духовность Глава 7. Целостная духовность

Часть III. Путь: духовные дисциплины Глава 8. Классический христианский путь Глава 9. Классические духовные дисциплины Глава 10. Природа духовных дисциплин Глава 11. Внутренняя динамика духовных дисциплин

Часть IV. Спутники на этом пути: коллективная и общественная духовность Глава 12. Общинная духовность Глава 13. Общественная (социальная) духовность



Примечания

Роберт Малхолланд - Приглашение к путешествию - Дорожная карта: природа духовного формирования

Существует множество определений духовного формирования. Некоторые говорят при этом об абсолютном послушании лидеру или правящей группе (примером крайнего проявления этого можно назвать трагедию Дэвида Кореша и его последователей). Другие говорят об определенных «свидетельствах», якобы подтверждающих чью-то духовность (например, говорение на языках или умение обращаться со змеями). Третьи обещают несметные богатства и процветание тем, кто будет следовать определенным требованиям. Четвертые говорят о том, что можно, а что нельзя делать.

Есть и такие, которые едва ли не любой собственный поступок называют проявлением духовности. Какой же выбор сделать из всего этого обилия предложений? Вероятно, случайный выбор здесь будет неверным шагом. Куда разумнее будет дать действенное определение духовного формирования, соответствующее свидетельству Писания о животворных отношениях человека с Богом, на основе которого вы уже могли бы выработать любое другое определение духовного формирования в более конкретных его проявлениях.

В этом разделе мы выработаем определение духовного формирования, состоящее из четырех частей: (1) процесс 2) соответствия 3) образу Христа 4) ради блага других людей. Писание ясно говорит о том, что мы совершенно не соответствуем тем целям, ради достижения которых Бог нас сотворил. Ясно из Писания и то, что Бог проявляет Свою благодать во всех аспектах человеческой жизни, чтобы мы могли исполнять Его волю. Следовательно, духовное формирование является процессом участия человека в Божьем действии благодати. Но духовное формирование как процесс — и мы еще не раз в этом убедимся — не по душе нашей культуре и нашему стяжательскому обществу. После того, как мы начинаем понимать духовное формирование как процесс, вся наша жизнь становится духовным формированием. Участие в Божьем действии благодати делает нас ближе к полноте образа Христа. Сопротивление Божьему труду толкает нас к деструктивной и дегуманизирующей пустоте, ко все более бессмысленной жизни, которая разрушает нас самих и заставляет нас относиться к другим людям как к объектам манипуляции и исполнения наших прихотей.

