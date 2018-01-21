Колб - Мартин Лютер
Многие предпринимали попытки исследовать толкование лютеровских мыслей и трудов как внутри, так и за пределами лютеранства. Однако никто из них так и не уделил внимания детальному анализу того, как образ Лютера и его идеи оказали влияние на лютеранскую мысль и деятельность церкви на протяжении следующего века после появления реформатора на западной исторической арене. С самого начала студенты Лютера и его друзья воспринимали его как очень значительную личность. Некоторые считали его образцовым героем веры, другие — мудрым отцом церкви, подобным Моисею, Павлу и Августину. Многие также считали его уникальным служителем Божиим, пророком и эсхатологическим Ангелом из Откровения, который несет Евангелие в последние дни и чья власть используется в вопросах управления и направления церкви, в частности в вопросах сохранения чистого и истинного библейского учения в ходе многочисленных дискуссий.
Роберт Колб - Мартин Лютер: пророк, учитель и героическая личность, Образ реформатора 1520-1620
Перевод на русский язык выполнен фондом «Лютеранское наследие».
Переводчик: Евгений Терёхин.
Редакторы русского текста: Жанна Григорова и Алексей Комаров.
Книга-лабиринт, 2017 - 273 с.
Martin Luther as Prophet, Teacher, and Hero
1st edition printed October 2017 3,000 copies
1999 by Robert Kolb
Originally published in English under the title Martin Luther as Prophet, Teacher, and Hero
by Baker Academic, a division of Baker Publishing Group, Grand Rapids, Michigan, 49516, U.S.A.
Lutheran Heritage Foundation
51474 Romeo Plank Road
Macomb, Michigan 48042 USA
Издание и распространение данной книги осуществляются при поддержке Централизованной религиозной организации «Евангелическо-лютеранская Церковь Ингрии на территории России».
191186 С.-Петербург, ул. Большая Конюшенная, д.8.
Роберт Колб - Мартин Лютер: пророк, учитель и героическая личность, Образ реформатора 1520-1620 - Содержание
Иллюстрации
Предисловие
Часть первая. Theander Lutherus
Предисловие
Часть первая. Theander Lutherus
- 1. Живой пророк: Лютер глазами современников
- 2. Пророк Божий: Лютер как авторитетный толкователь Слова Божия
- 3. Немецкий пророк: Лютер как народный и национальный герой в борьбе с идолопоклониками Рима
- 4. Пророк-учитель: Лютер как наставник чистого учения в борьбе с сакраментариями
- 5. Герой Реформации: Образы Лютера, распространенные в зрелом лютеранстве
- 6. Полное собрание сочинений Лютера: Первые печатные издания трудов Лютера
- 7. Цветение лютеровской мысли: Тематические сборники и отдельные переиздания лютеровских публикаций
- 8. Loci Communes Lutheri: Систематизация трудов Лютера для наставления в вере
Роберт Колб - Мартин Лютер: пророк, учитель и героическая личность, Образ реформатора 1520-1620 - Отрывок из главы "Живой пророк: Лютер глазами современников"
В 1520 году Ульрих Цвингли, ставший затем большим недругом Лютера, писал, что он и многие другие южногерманские и швейцарские гуманисты почитали Мартина Лютера современным Илией. Пятнадцатью годами ранее этот самый Мартин Лютер вошел в стены Августинского монастыря в Эрфурте трепещущим грешником. В 1507 г. страх перед всемогуществом Божиим охватил его во время освящения элементов мессы. Пятью годами спустя, в 1512-м, он неохотно окончил свою подготовку к получению степени доктора библейского богословия и продолжил монотонную жизнь монаха и университетского наставника. К 1520 году Лютер приобрел европейскую известность и был назван воплощением эсхатологических чаяний германского народа.
Причина, по которой Лютера называли пророком как Цвингли, так и другие, образованные и необразованные, заключалась не в его верном и действенном служении, не в успешной административной деятельности (которые действительно имели место) и не в том, что он читал занимательные лекции своим студентам. Столь быстрое возвышение и интеллектуальное влияние он приобрел благодаря идеям и тому поведению, к которому побуждали эти идеи. Последовательность идей и поступков вытолкнула имя Лютера на поверхность, и уже скоро его знали повсеместно в церковных кругах всех европейских земель и особенно в Германии.
Лютер жил в век больших надежд и страстных упований. Гуманисты ратовали за восстановление хорошего образования, а значит за общественный порядок и благосостояние. Питая самые разнообразные апокалиптические ожидания, простой люд жаждал новой эпохи. Кризис пасторского служения охватил западное христианство, и многие взывали к Богу, моля о прямом вмешательстве в их жизни.
И вот на такую арену вынесло этого трепещущего грешника, студента, неохотно поднимающегося по ступенькам академической лестницы, исполняя волю своего начальства. К тому времени он добился относительного успеха, работая преподавателем в одном из малоизвестных университетов где-то на задворках цивилизации. Постепенно он снискал уважение других богословов Германии. В 1515 и 1516 годах Лютер выдвинул предложения по реорганизации академического богословия как в формальном, так и содержательном плане. Желая проверить свои идеи, он написал тезисы об аристотелевской теологии и идеях Апостола Павла, предназначенные для академического диспута. Эти тезисы поставили под сомнение фундаментальные парадигмы богословской системы тех дней, которыми было сформировано его собственное мышление. Его разум уже пришел в движение, и он хотел увлечь за собой Церковь при помощи обычного профессорского средства — академических дебатов.
Дякую!
Спасибо огромное за этот новый труд о великом реформаторе!