Многие предпринимали попытки исследовать толкование лютеровских мыслей и трудов как внутри, так и за пределами лютеранства. Однако никто из них так и не уделил внимания детальному анализу того, как образ Лютера и его идеи оказали влияние на лютеранскую мысль и деятельность церкви на протяжении следующего века после появления реформатора на западной исторической арене. С самого начала студенты Лютера и его друзья воспринимали его как очень значительную личность. Некоторые считали его образцовым героем веры, другие — мудрым отцом церкви, подобным Моисею, Павлу и Августину. Многие также считали его уникальным служителем Божиим, пророком и эсхатологическим Ангелом из Откровения, который несет Евангелие в последние дни и чья власть используется в вопросах управления и направления церкви, в частности в вопросах сохранения чистого и истинного библейского учения в ходе многочисленных дискуссий.



Роберт Колб - Мартин Лютер: пророк, учитель и героическая личность, Образ реформатора 1520-1620

Перевод на русский язык выполнен фондом «Лютеранское наследие». Переводчик: Евгений Терёхин. Редакторы русского текста: Жанна Григорова и Алексей Комаров. Книга-лабиринт, 2017 - 273 с. Martin Luther as Prophet, Teacher, and Hero 1st edition printed October 2017 3,000 copies 1999 by Robert Kolb Originally published in English under the title Martin Luther as Prophet, Teacher, and Hero by Baker Academic, a division of Baker Publishing Group, Grand Rapids, Michigan, 49516, U.S.A. Lutheran Heritage Foundation 51474 Romeo Plank Road Macomb, Michigan 48042 USA Издание и распространение данной книги осуществляются при поддержке Централизованной религиозной организации «Евангелическо-лютеранская Церковь Ингрии на территории России». 191186 С.-Петербург, ул. Большая Конюшенная, д.8. Роберт Колб - Мартин Лютер: пророк, учитель и героическая личность, Образ реформатора 1520-1620 - Содержание

Иллюстрации

Предисловие

Часть первая. Theander Lutherus

1. Живой пророк: Лютер глазами современников

2. Пророк Божий: Лютер как авторитетный толкователь Слова Божия

3. Немецкий пророк: Лютер как народный и национальный герой в борьбе с идолопоклониками Рима

4. Пророк-учитель: Лютер как наставник чистого учения в борьбе с сакраментариями

5. Герой Реформации: Образы Лютера, распространенные в зрелом лютеранстве

6. Полное собрание сочинений Лютера: Первые печатные издания трудов Лютера

7. Цветение лютеровской мысли: Тематические сборники и отдельные переиздания лютеровских публикаций

8. Loci Communes Lutheri: Систематизация трудов Лютера для наставления в вере