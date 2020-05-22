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Макчейн - Песни Cиона

Макчейн - Песни Cиона
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Liturgical Books
Куда бы я ни направлялся, опасности и трудности везде встречали меня. Я оказался посреди огромной пустыни в самый разгар сезона дождей. Беззащитный, одинокий, окружённый свирепыми зверями и людьми, ещё более жестокими, я был в пятистах милях от ближайшего поселения европейцев.

Роберт Мюррей Макчейн - Песни Сиона

BRANCH OF THE NETHERLANDS REFORMED CONGREGATIONS 2009 г. - 36 с.

Роберт Мюррей Макчейн - Песни Сиона - Содержание

  • 1. БЕСПЛОДНАЯ СМОКОВНИЦА
  • 2. ГОСПОДЬ - НАША ПРАВЕДНОСТЬ
  • 3. ОНИ ПЕЛИ ПЕСНЬ МОИСЕЯ
  • 4. ПО СЛУЧАЮ НАХОДКИ КУСТИКА ЗЕЛЁНОГО МХА В ПАРКЕ МАНГО АФРИКАНСКОЙ ПУСТЫНИ
  • 5. Я ДОЛЖНИК
  • 6. ПРИЗЫВ ДЕТЕЙ КО ХРИСТУ
  • 7. «СЛОВО ТВОЁ – СВЕТИЛЬНИК НОГЕ МОЕЙ И СВЕТ СТЕЗЕ МОЕЙ»
  • 8. СИЛОАМСКИЙ ИСТОЧНИК
  • 9. ГАЛИЛЕЙСКОЕ МОРЕ
  • 10. К ТОМУ БЕРЕГУ
  • 11. В БУХТЕ КАРМИЛ, У СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ
  • 12. РЕБЕНОК, ИДУЩИЙ К ИИСУСУ
  • 13. МАСЛО В ЛАМПЕ
  • 14. МАЛЬЧИК, КОТОРЫЙ ВЕРИЛ

Роберт Мюррей Макчейн - Песни Сиона - Предисловие

В миг, когда отчаяние наполняло меня, необычайная красота маленького мха непреодолимо привлекла мой взор. Я пишу об этом, чтобы показать, в каких неприметных вещах душа может иногда находить утешение. Хотя растение было не выше моего мизинца, я не мог не рассматривать нежное строение его корней, листьев, семенной коробки этого мха без восхищения.
После этого я продолжил свой путь, уже не обращая внимания на голод и усталость. Я шёл уверенный, что облегчение близко, и не был разочарован.
Views 299
Rating 5.0 / 5
Added 22.05.2020
Author brat Vital
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (2 comments)

2
2727273 6 years ago
Спасибо
E
ekseget 6 years ago

Спасибо!!!

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