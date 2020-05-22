Макчейн - Песни Cиона
Куда бы я ни направлялся, опасности и трудности везде встречали меня. Я оказался посреди огромной пустыни в самый разгар сезона дождей. Беззащитный, одинокий, окружённый свирепыми зверями и людьми, ещё более жестокими, я был в пятистах милях от ближайшего поселения европейцев.
Роберт Мюррей Макчейн - Песни Сиона
BRANCH OF THE NETHERLANDS REFORMED CONGREGATIONS 2009 г. - 36 с.
Роберт Мюррей Макчейн - Песни Сиона - Содержание
- 1. БЕСПЛОДНАЯ СМОКОВНИЦА
- 2. ГОСПОДЬ - НАША ПРАВЕДНОСТЬ
- 3. ОНИ ПЕЛИ ПЕСНЬ МОИСЕЯ
- 4. ПО СЛУЧАЮ НАХОДКИ КУСТИКА ЗЕЛЁНОГО МХА В ПАРКЕ МАНГО АФРИКАНСКОЙ ПУСТЫНИ
- 5. Я ДОЛЖНИК
- 6. ПРИЗЫВ ДЕТЕЙ КО ХРИСТУ
- 7. «СЛОВО ТВОЁ – СВЕТИЛЬНИК НОГЕ МОЕЙ И СВЕТ СТЕЗЕ МОЕЙ»
- 8. СИЛОАМСКИЙ ИСТОЧНИК
- 9. ГАЛИЛЕЙСКОЕ МОРЕ
- 10. К ТОМУ БЕРЕГУ
- 11. В БУХТЕ КАРМИЛ, У СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ
- 12. РЕБЕНОК, ИДУЩИЙ К ИИСУСУ
- 13. МАСЛО В ЛАМПЕ
- 14. МАЛЬЧИК, КОТОРЫЙ ВЕРИЛ
Роберт Мюррей Макчейн - Песни Сиона - Предисловие
В миг, когда отчаяние наполняло меня, необычайная красота маленького мха непреодолимо привлекла мой взор. Я пишу об этом, чтобы показать, в каких неприметных вещах душа может иногда находить утешение. Хотя растение было не выше моего мизинца, я не мог не рассматривать нежное строение его корней, листьев, семенной коробки этого мха без восхищения.
После этого я продолжил свой путь, уже не обращая внимания на голод и усталость. Я шёл уверенный, что облегчение близко, и не был разочарован.
Спасибо!!!