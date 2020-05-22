Макчейн - Песни Cиона

Куда бы я ни направлялся, опасности и трудности везде встречали меня. Я оказался посреди огромной пустыни в самый разгар сезона дождей. Беззащитный, одинокий, окружённый свирепыми зверями и людьми, ещё более жестокими, я был в пятистах милях от ближайшего поселения европейцев.

Роберт Мюррей Макчейн - Песни Сиона

BRANCH OF THE NETHERLANDS REFORMED CONGREGATIONS 2009 г. - 36 с.

Роберт Мюррей Макчейн - Песни Сиона - Содержание

1. БЕСПЛОДНАЯ СМОКОВНИЦА

2. ГОСПОДЬ - НАША ПРАВЕДНОСТЬ

3. ОНИ ПЕЛИ ПЕСНЬ МОИСЕЯ

4. ПО СЛУЧАЮ НАХОДКИ КУСТИКА ЗЕЛЁНОГО МХА В ПАРКЕ МАНГО АФРИКАНСКОЙ ПУСТЫНИ

5. Я ДОЛЖНИК

6. ПРИЗЫВ ДЕТЕЙ КО ХРИСТУ

7. «СЛОВО ТВОЁ – СВЕТИЛЬНИК НОГЕ МОЕЙ И СВЕТ СТЕЗЕ МОЕЙ»

8. СИЛОАМСКИЙ ИСТОЧНИК

9. ГАЛИЛЕЙСКОЕ МОРЕ

10. К ТОМУ БЕРЕГУ

11. В БУХТЕ КАРМИЛ, У СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ

12. РЕБЕНОК, ИДУЩИЙ К ИИСУСУ

13. МАСЛО В ЛАМПЕ

14. МАЛЬЧИК, КОТОРЫЙ ВЕРИЛ

Роберт Мюррей Макчейн - Песни Сиона - Предисловие

В миг, когда отчаяние наполняло меня, необычайная красота маленького мха непреодолимо привлекла мой взор. Я пишу об этом, чтобы показать, в каких неприметных вещах душа может иногда находить утешение. Хотя растение было не выше моего мизинца, я не мог не рассматривать нежное строение его корней, листьев, семенной коробки этого мха без восхищения.

После этого я продолжил свой путь, уже не обращая внимания на голод и усталость. Я шёл уверенный, что облегчение близко, и не был разочарован.