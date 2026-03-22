Спраул - Настигнут страданием

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Eschatology, **Ecclesiology Faith Experience

Смеем ли мы думать о смерти как о призвании? Автор Книги Екклесиаста говорит об этом так: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться и время умирать» (Екк. 3:1-2а).

В Послании же к Евреям мы читаем: «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд» (Евр. 9:27).

Обратите внимание на то, как Писание говорит о смерти: «время умирать», «человекам положено умереть». Смерть назначена нам Самим Богом. Всех нас однажды Он призовет к Себе. Бог властвует над каждой минутой нашей жизни и над последними ее мгновениями.

Роберт Спраул - Настигнут страданием

Санкт-Петербург: Мирт, 2001 г.- 159 с.

ISBN 5-88869-052-Х

Роберт Спраул - Настигнут страданием – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ 1. СТРАДАНИЕ И СМЕРТЬ

  • Глава 1 ПОСЛЕДНИЙ ПРИЗЫВ

  • Глава 2 КРЕСТНЫЙ ПУТЬ

  • Глава 3 ПРИМЕР СТРАДАНИЯ

  • Глава 4 УМЕРЕТЬ В ВЕРЕ

  • Глава 5 ВЕРА И СТРАДАНИЕ

ЧАСТЬ 2. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ

  • Глава 6 ОБЩЕПРИНЯТЫЙ ВЗГЛЯД НА ЗАГРОБНУЮ ЖИЗНЬ

  • Глава 7 ИИСУС И ЗАГРОБНАЯ ЖИЗНЬ

  • Глава 8 «СМЕРТЬ - ПРИОБРЕТЕНИЕ»

  • Глава 9 КАКОЕ ОНО, НЕБО?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  • Приложение А: О СМЕРТИ И ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ

  • Приложение В: КОНТАКТЫ С УМЕРШИМИ

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

