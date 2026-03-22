Спраул - Настигнут страданием
Смеем ли мы думать о смерти как о призвании? Автор Книги Екклесиаста говорит об этом так: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться и время умирать» (Екк. 3:1-2а).
В Послании же к Евреям мы читаем: «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд» (Евр. 9:27).
Обратите внимание на то, как Писание говорит о смерти: «время умирать», «человекам положено умереть». Смерть назначена нам Самим Богом. Всех нас однажды Он призовет к Себе. Бог властвует над каждой минутой нашей жизни и над последними ее мгновениями.
Роберт Спраул - Настигнут страданием
Санкт-Петербург: Мирт, 2001 г.- 159 с.
ISBN 5-88869-052-Х
Роберт Спраул - Настигнут страданием – Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ 1. СТРАДАНИЕ И СМЕРТЬ
Глава 1 ПОСЛЕДНИЙ ПРИЗЫВ
Глава 2 КРЕСТНЫЙ ПУТЬ
Глава 3 ПРИМЕР СТРАДАНИЯ
Глава 4 УМЕРЕТЬ В ВЕРЕ
Глава 5 ВЕРА И СТРАДАНИЕ
ЧАСТЬ 2. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ
Глава 6 ОБЩЕПРИНЯТЫЙ ВЗГЛЯД НА ЗАГРОБНУЮ ЖИЗНЬ
Глава 7 ИИСУС И ЗАГРОБНАЯ ЖИЗНЬ
Глава 8 «СМЕРТЬ - ПРИОБРЕТЕНИЕ»
Глава 9 КАКОЕ ОНО, НЕБО?
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приложение А: О СМЕРТИ И ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ
Приложение В: КОНТАКТЫ С УМЕРШИМИ
