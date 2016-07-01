Джеймс Робертсон (Robertson, James Craigie, 1813-1882) написал свою "Историю" во второй половине XIX в.

Джеймс С. Робертсон - История христианской церкви от апостольского века до наших дней

Несмотря давность, это скрупулезный труд, в котором детально рассматриваются различные аспекты жизни и учения христианской Церкви вплоть до XIX века.

Перевод был сделан известным русским библеистом, проф. А.П. Лопухиным.

В приложениях приводятся списки римских пап и императоров, константинопольских и московских патриархов, киевских князей и русских царей, французских, немецких и английских королей, а также хронологическая таблица главных событий в истории христианства.

Файл включает в себя два тома.

Джеймс С. Робертсон - История христианской церкви от апостольского века до наших дней - выходные данные

Пер. с VI английского издания проф. А.П. Лопухина. – Петроградъ, Издание второе И. Л.Тузова, 1916, 1291 с.

2013-07-01