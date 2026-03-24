Пэт Робертсон - Ответы на 200 самых важных вопросов
Пер. с англ. - М: Протестант, 1992. - 224 с.
ISBN 5-85-770-034-5
Пэт Робертсон - Ответы на 200 самых важных вопросов - Оглавление
ВВЕДЕНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ДЕСЯТЬ ГЛАВНЫХ ВОПРОСОВ СОГЛАСНО ДАННЫМ ГЭЛЛАПА
1. Почему в мире существует страдание? - 2. Будет ли когда-нибудь возможно исцеление от всех недугов? - 3. Почему в мире существует зло? - 4. Наступит ли когда-нибудь прочный мир? - 5. Возлюбит ли когда-нибудь человек своего ближнего? - 6. Когда наступит конец света? - 7. Что ожидает в будущем меня и мою семью? - 8. Есть ли жизнь после смерти? - 9. Что такое небо? - 10. Как стать лучше?
РАЗДЕЛ 2. СУЩНОСТЬ БОГА
1. Что есть Бог? - 2. Бог ли Иисус? - 3. Что такое Троица, триединый Бог? - 4. Если Бог всемогущ, почему Он не уничтожит сатану? - 5. Как можно узнать, что есть Бог?
РАЗДЕЛ 3. ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА
1. Как появился человек? - 2. Что такое человек? - 3. Существовали ли Адам и Ева или история Эдемском саде — сказка? - 4. Как появились различные расы и народы? - 5. Что такое первородный грех? - 6. Как можно быть свободным, если Бог все предвидит? - 7. Что такое предопределение? - 8. Говорится ли в Писании об эволюции? - 9. Куда отправляется человек после смерти? - 10. Предполагает ли Библия перевоплощение? - 11. Что говорит Библия о продолжительности человеческой жизни? - 12. Каков Божий замысел о человеке?
РАЗДЕЛ 4. ПРИРОДА ХРИСТА
1. Что такое непорочное зачатие Иисуса Христа? - 2. Как мог Иисус быть одновременно Богом и человеком? - 3. Чем Иисус отличается от Конфуция, Будды и Мухаммеда? - 4. Что делает учение Иисуса уникальным? - 5. Когда Иисус умер на кресте, умер ли Он и духовно?
РАЗДЕЛ 5. СПАСЕНИЕ
1. Что такое закон Божий, и как я его нарушил? - 2. Что такое грех? - 3. Как Иисус меня спасает? - 4. Что такое вера? - 5. Что такое оправдание верой? - 6. Что значит «родиться свыше»? Должен ли я родиться свыше, чтобы стать христианином? - 7. Что я должен делать, чтобы спастись? - 8. Если я согрешил, то утратил ли я свое спасение? - 9. Учит ли Библия, что если однажды я был спасен, то я спасен окончательно? - 10. Какая роль в спасении принадлежит Деве Марии? - 11. Как может Бог посылать ли ад людей, которые никогда не слышали о Христе? - 12. Попадают ли в ад младенцы, умершие некрещенными? - 13. В каком возрасте наступает ответственность? - 14. Каково различие между небом, раем и чистилищем? - 15. Почему злые люди не несут наказания за то, что они совершают?
РАЗДЕЛ 6. СВЯТОЙ ДУХ
1. Могу ли я жить святой жизнью? - 2. Что такое зрелость христианина? - 3. Что означает пребывание Духа Святого? - 4. Что такое плод Духа? - 5. Что такое крещение Духом Святым? - 6. Должен ли человек, чтобы спастись, говорить языками? - 7. Как можно получить крещение Святым Духом? - 8. Что такое дары Святого Духа? - 9. Прекратились ли чудеса, когда умер последний апостол? - 10. Можно ли исцелить внушением? - 11. Могут ли христиане обращаться к врачам и принимать лекарства? - 12. Можно ли утратить плоды исцеления и других чудес? - 13. Что такое молитва? - 14. Что значит молиться во имя Иисуса? - 15. Как молиться о чуде? - 16. Можно ли молиться об одном и том же более одного раза? - 17. Как узнать волю Божию? - 18. Есть ли непростительный грех?
РАЗДЕЛ 7. АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ
1. Кто такие ангелы? - 2. Кто такие демоны? - 3. Насколько могуществен сатана? - 4. Что произойдет с сатаной в будущем? - 5. Что такое одержимость бесом? - 6. Может ли христианин быть одержим бесом? - 7. Что означает дар «различения духов»? - 8. Что такое экзорцизм? Как изгнать беса? - 9. Знает ли сатана наши мысли? - 10. Ведут ли к одержимости сеансы медитации, «бюро Уайджа» гадание?
РАЗДЕЛ 8. ЦЕРКОВЬ
1. Что такое истинная церковь? - 2. Каковы основные различия между католиками и протестантами? - 3. Кто согласно Писанию становится святым? - 4. Гарантировано ли спасение всем членам церкви? - 5. Нужно ли ходить в церковь, чтобы спастись? - 6. Следует ли крестить взрослых или детей, и как производится крещение? - 7. Какова наилучшая форма управления церковью? - 8. Следует ли платить десятину местной церкви? - 9. Как распознать культ? - 10. Во что веруют мормоны? - 11. Во что веруют свидетели Иеговы? - 12. Во что веруют унитарии? - 13. Что проповедует Церковь Объединения (Унификационистская церковь)? - 14. Кто такие кришнаиты? - 15. Каковы основные положения «контроля сознания», спиритизма, учения Эдгара Кейса и индуизма? - 16. В чем главная проблема церкви сегодня? - 17. Являются ли суббота или воскресенье истинным «шаббат»? - 18. Что такое десятина? - 19. Что говорит Библия о еврейском народе и израильском государстве?
РАЗДЕЛ 9. ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ
1. Когда Иисус Христос вновь придет на землю? - 2. Что должно произойти перед пришествием Христа? - 3. Наши дни — это последние дни? - 4. Что такое или кто такой Антихрист? - 5. Избегнут ли христиане времени Великой скорби? - 6. Что такое начертание зверя? - 7. Когда церковь будет восхищена на небеса? - 8. Что такое воскресение мертвых и кто воскреснет первым? - 9. Что такое Тысячелетнее царство? - 10. Чему подобен ад? - 11. Можно ли утратить свое место на небесах? - 12. Будет ли у нас на небесах семья? - 13. Что такое суд у Великого Белого престола?
РАЗДЕЛ 10. ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ И ПРАКТИКА
А. ПОЛ И БРАК
1. Каковы обязанности супругов друг к другу? - 2. Что говорит Библия о разводе и повторном браке? - 3. Что я должен сказать верующим, которые были разведены, и, вступив в повторный брак, интересуются, что говорит о разводе Св.Писание? - 4. Могут ли христиане вступать в брак с неверующими? - 5. Если я состою в браке с нехристианином должен (должна) ли я развестись? - 6. Является ли жестокое обращение основанием для развода? - 7. В чем состоит различие между любодеянием и прелюбодеянием? - 8. Допустим ли оральный секс? - 9. Допускает ли Библия секс ради удовольствия? - 10. Допустимы ли межрасовые браки? - 11. Что говорит Библия о гомосексуализме? - 12. Надо ли разводиться с гомосексуальным супругом? - 13. Допустимы ли аборты? - 14. Какое воспитание следует давать детям? - 15. Допускает ли Библия физические наказания детей? - 16. Предусмотрел ли Бог идеального супруга для. каждого? - 17. Допускает ли Библия искусственное оплодотворение и «зачатие в пробирке»? - 18. Должны ли взрослые дети уважать своих родителей по библейской заповеди?
Б. ХРИСТИАНЕ И ВЛАСТЬ
1. Каково предназначение властей? - 2. Каковы мои обязанности перед властью и правительством и каковы перед Богом? - 3. Должен ли христианин платить налоги? - 4. Может ли христианин служить в армии и полиции? - 5. Учит ли Библия пацифизму? - 6. Каковы права государства на христианина и его детей? - 7. Можно ли одновременно быть христианином и марксистом? - 8. Плох или хорош капитализм? - 9. Когда христианин не должен повиноваться властям? - 10. Допустима ли смертная казнь?
В. ХРИСТИАНЕ И ЭТИКА
1. Какая главная заповедь? - 2. Какие добродетели и пороки переживут смерть? - 3. Каковы взаимные обязанности работодателя и работника? - 4. Чтобы быть святым, обязательно ли быть бедным? - 5. Являются ли деньги источником всякого зла? - 6. Как прощать врагов? - 7. Что имеется в виду в Библии, когда говорится «не будь побеждаем злом, но побеждай зло добром»? - 8. Что такое ложь? Можно ли говорить «ложь во благо»? - 9. Бывает ли неосознанное воровство? - 10. Что такое лжесвидетельство? - 11. Что такое алчность? - 12. Как определить, является ли что-либо грехом? - 13. Допустима ли трансплантация органов?
Г. РОСТ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
1. Всякая ли гордость греховна? - 2. Как Бог руководит людьми? - 3. Как я узнаю, что слышу слово от Бога? - 4. В чем секрет счастья? - 5. Что делает нас счастливыми? - 6. Что такое успех? - 7. Как похудеть? - 8. Грешно ли употреблять алкоголь? - 9. Как бросить пить или отказаться от наркотиков? - 10. Можно ли играть в азартные игры? - 11. Как преодолеть депрессию? - 12. Как избавиться от страха? - 13. Как достичь устойчивой и зрелой духовности и устранить зигзаги в своей христианской жизни? - 14. Как избавиться от бедности и нужды? - 15. Должен ли христианин оставлять завещание?
РАЗДЕЛ 11. НЕЯСНЫЕ МЕСТА В ПИСАНИИ
1. Кто была жена Каина? - 2. Почему не все могут исцелиться? - 3. Могут ли женщины поучать мужчин? - 4. Может ли быть прощено самоубийство? - 5. Если Бог есть любовь, почему Он посылает кого-то в ад? - 6. Можно ли залезать в долги? - 7. Допустима ли кремация? - 8. Связаны ли кредитные карточки с начертанием Зверя? - 9. Как относится к длинным волосам у мужчины? - 10. Почему христиане иногда утрачивают радость своего спасения? - 11. Были ли у Иисуса братья и сестры? - 12. Как понять притчу о десяти девах в Евангелии от Матфея? - 13. Допустимы ли молитвенные кусочки материи или бумаги? - 14. Допустима ли акупунктура? - 15. Допустим ли гипноз? - 16. Почему один человек ближе к Богу, чем другой? - 17. Есть ли у Бога особенно любимые люди?
РАЗДЕЛ 12. ДВАДЦАТЬ ВОПРОСОВ О ЦАРСТВИИ БОЖИЕМ
1. Что такое Царство Божие? - 2. Как войти в Царство? - 3. Что является величайшей добродетелью в Царстве Божием? - 4. Что является величайшим грехом в Царстве Божием? - 5. Какой закон Царства Божьего составляет основу всего индивидуального и общего развития? - 6. Что такое год Юбилея? - 7. Какой закон Царства находится в сердцевине всех взаимоотношений? - 8. Не безрассудно ли думать, что все люди должные ледовать закону взаимности? - 9. В чем секрет финансового процветания? - 10. Какой закон Царства необходим для того, чтобы законы использования и взаимности действовали? - 11. Какой закон Царства содействует успеху? - 12. Какой закон позволяет совершить невозможное? - 13. Каким образом Царство может быть разрушено? - 14. Действуют ли законы Царства для нехристиан? - 15. Кто больший в Царстве Божием? - 16. Какие силы действуют в Царстве Божием? - 17. В чем секреты совершения чуда? - 18. Какой грех особенно препятствует осуществлению чуда? - 19. Каков Божий замысел относительно рода человеческого? - 20. Не помешал ли человек наступлению Царства Божьего?
