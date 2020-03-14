Робинсон - Философия в комиксах
Наука в комиксах
Большинство людей редко размышляют на так называемые философские темы. Ведь для многих жизнь – это либо непрекращающаяся борьба за существование, в которой нет места праздным. Но иногда, в очень редких случаях, некоторые назойливые личности, любящие везде совать свой любопытный нос, вдруг задают обманчиво простые вопросы, на них почему-то не находится столь же простых ответов.
КАКОВА ПРИРОДА РЕАЛЬНОСТИ?
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЧЕЛОВЕК?
ЧТО ТАКОГО ОСОБЕННОГО В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ УМЕ И СОЗНАНИИ?
МОЖЕМ ЛИ МЫ БЫТЬ УВЕРЕНЫ В ЧЕМ БЫ ТО НИ БЫЛО?
В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ДОПУСТИМЫМИ И НЕДОПУСТИМЫМИ АРГУМЕНТАМИ И ЕСТЬ ЛИ ОНА ВООБЩЕ?
ЧТО ТАКОЕ ИСТИНА? ЧТО ТАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ?
КАК НАМ СЛЕДУЕТ ВЕСТИ СЕБЯ ДРУГ С ДРУГОМ?
КАК ДОЛЖНО БЫТЬ ОРГАНИЗОВАНО ОБЩЕСТВО?
Дэйв Робинсон - Философия в комиксах
Серия "Наука в комиксах"
Москва, Издательство "Эксмо", 2018 г., 176стр.
ISBN: 978-5-04-090058-9
Дэйв Робинсон - Философия в комиксах - Что такое философия?
Большинство философских вопросов не имеет ничего общего с повседневной жизнью. Однако это не значит, что не нужно пытаться найти на них исчерпывающие ответы. Иногда это получается, но чаще эти вопросы остаются без ответов.
Некоторые философы полагают, что философия рождается в споре, другие думают, что она продукт дедуктивной логики.
Однако никто из них не сомневается в том, что все философы должны тем или иным способом разъяснять и доказывать свою точку зрения. Именно в этом и заключается коренное отличие философии от религии.
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