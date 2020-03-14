Наука в комиксах

Большинство людей редко размышляют на так называемые философские темы. Ведь для многих жизнь – это либо непрекращающаяся борьба за существование, в которой нет места праздным. Но иногда, в очень редких случаях, некоторые назойливые личности, любящие везде совать свой любопытный нос, вдруг задают обманчиво простые вопросы, на них почему-то не находится столь же простых ответов.

КАКОВА ПРИРОДА РЕАЛЬНОСТИ?

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЧЕЛОВЕК?

ЧТО ТАКОГО ОСОБЕННОГО В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ УМЕ И СОЗНАНИИ?

МОЖЕМ ЛИ МЫ БЫТЬ УВЕРЕНЫ В ЧЕМ БЫ ТО НИ БЫЛО?

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ДОПУСТИМЫМИ И НЕДОПУСТИМЫМИ АРГУМЕНТАМИ И ЕСТЬ ЛИ ОНА ВООБЩЕ?

ЧТО ТАКОЕ ИСТИНА? ЧТО ТАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ?

КАК НАМ СЛЕДУЕТ ВЕСТИ СЕБЯ ДРУГ С ДРУГОМ?

КАК ДОЛЖНО БЫТЬ ОРГАНИЗОВАНО ОБЩЕСТВО?

Дэйв Робинсон - Философия в комиксах Серия "Наука в комиксах" Москва, Издательство "Эксмо", 2018 г., 176стр.

ISBN: 978-5-04-090058-9

Дэйв Робинсон - Философия в комиксах - Что такое философия?