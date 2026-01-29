Роблес - Экзистенциальная философия для психотерапевтов...
Многие считают философию чем-то абстрактным и далеким от жизни. Мартинес Роблес доказывает обратное: наши депрессии, тревоги и кризисы — это не просто «сбои в мозге», а глубокие экзистенциальные вопросы. Книга учит психотерапевтов (и всех любопытных) смотреть на человека не как на объект для лечения, а как на свободное существо, которое прямо сейчас создает свою судьбу.
Яки Андрес Мартинес Роблес - Экзистенциальная философия для психотерапевтов... и других любопытных
М. Институт Общегуманитарных Исследований. 2019. — 404 стр.
ISBN 978-5-88230-459-0
Яки Андрес Мартинес Роблес - Экзистенциальная философия для психотерапевтов – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ. ЖАН-МАРИ РОБИН
ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ
Глава 2. ПРЕДВЕСТНИКИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ
Глава 3. ПЕРВЫЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ МЫСЛИТЕЛИ: КЬЕРКЕГОР
Глава 4. ПЕРВЫЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ МЫСЛИТЕЛИ: НИЦШЕ.
Глава 5. ГУССЕРЛЬ И ФЕНОМЕНОЛОГИЯ
Глава 6. МАРТИН ХАЙДЕГГЕР
Глава 7. ЖАН-ПОЛЬ САРТР
Глава 8. СИМОНА ДЕ БОВУАР
Глава 9. КАРЛ ЯСПЕРС
Глава 10. АЛЬБЕР КАМЮ
Глава 11. ГАБРИЭЛЬ МАРСЕЛЬ
Глава 12. МОРИС МЕРЛО-ПОНТИ
Глава 13. МАРТИН БУБЕР
Глава 14. ПАУЛЬ ТИЛЛИХ
Глава 15. ДРУГИЕ МЫСЛИТЕЛИ, ВНЕСШИЕ ВКЛАД В ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
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