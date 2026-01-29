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Роблес - Экзистенциальная философия для психотерапевтов...

Роблес - Экзистенциальная философия для психотерапевтов...
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy

Многие считают философию чем-то абстрактным и далеким от жизни. Мартинес Роблес доказывает обратное: наши депрессии, тревоги и кризисы — это не просто «сбои в мозге», а глубокие экзистенциальные вопросы. Книга учит психотерапевтов (и всех любопытных) смотреть на человека не как на объект для лечения, а как на свободное существо, которое прямо сейчас создает свою судьбу.

Яки Андрес Мартинес Роблес - Экзистенциальная философия для психотерапевтов... и других любопытных

М. Институт Общегуманитарных Исследований. 2019. — 404 стр.

ISBN 978-5-88230-459-0

Яки Андрес Мартинес Роблес - Экзистенциальная философия для психотерапевтов – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ. ЖАН-МАРИ РОБИН

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

ВВЕДЕНИЕ

  • Глава 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

  • Глава 2. ПРЕДВЕСТНИКИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ

  • Глава 3. ПЕРВЫЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ МЫСЛИТЕЛИ: КЬЕРКЕГОР

  • Глава 4. ПЕРВЫЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ МЫСЛИТЕЛИ: НИЦШЕ.

  • Глава 5. ГУССЕРЛЬ И ФЕНОМЕНОЛОГИЯ

  • Глава 6. МАРТИН ХАЙДЕГГЕР

  • Глава 7. ЖАН-ПОЛЬ САРТР

  • Глава 8. СИМОНА ДЕ БОВУАР

  • Глава 9. КАРЛ ЯСПЕРС

  • Глава 10. АЛЬБЕР КАМЮ

  • Глава 11. ГАБРИЭЛЬ МАРСЕЛЬ

  • Глава 12. МОРИС МЕРЛО-ПОНТИ

  • Глава 13. МАРТИН БУБЕР

  • Глава 14. ПАУЛЬ ТИЛЛИХ

  • Глава 15. ДРУГИЕ МЫСЛИТЕЛИ, ВНЕСШИЕ ВКЛАД В ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

Views 342
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Added 29.01.2026
Author brat lexmak
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