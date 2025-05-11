Роцков Александр - Грааль и Откровение Иоанна Богослова

В нашей книге мы попытаемся разгадать две загадки. Одна из них – Святой Грааль, а другая – Филадельфийская церковь, о которой идёт речь в Апокалипсисе Иоанна Богослова. Со своими размышлениями на эти темы мы обращаемся к читателям, знающим Священное Писание, интересующимся историей, религиозной философией и независимым в своих суж дениях от предвзятых мнений какой либо конфессии или секты. И, самое главное, готовым к восприятию совершенно новой точки зрения на старые и общеизвестные истины. Для таких читателей, надеемся, наша книга не только явится источником интересной информации, но духовного и интеллектуального наслаждения, по той причине, что писалась она не столько ради умножения знания, сколько ради утешения. Однако в любом случае, по содержанию и тема тике мы предлагаем некий опыт философско-психологического взгляда на историю, истори ческое исследование с позиций философии и психологии. Наверное, таким вступлением мы даем еще одно, наряду с другими вариантами, определение метаистории. Т.е. мы хотим сказать, что метаистория, на наш взгляд – это философское осмысление связи между собой множества прошлых и будущих событий вкупе с социально-психологическим рассмотрением закономер ности их цепи. На синтетическом стыке наук всегда возникает некий выход к новому, более высокому уровню знания. Философия и социальная психология в своем синтезе превращаются в нечто похожее на богословие, а если прибавить к этому историю, то не возможно не обра тить внимание на вмешательство в человеческие дела и события небесных сил. Вот тогда и начинается метаистория. Здесь, наверное, уместно сразу оговориться, что наша книга, не явля ясь неким богословско-историческим трактатом, строго основанном на письменном и устном предании какой-либо церкви, не является так же и строго научным исследованием, которое пользуется доказательствами, опирающимися на научные факты, экспериментальные данные и прочь. Это не исследование, а, скорее, расследование. Как детективная работа. Когда, напри мер, имеешь дело с личностью, которая, хоть и стараясь быть невидимой, действует однако активно, и поэтому оставляет улики и следы, необходимы версии, предположения о мотивах и возможностях и, самое главное, интуиция сыщика. Интуиция в нашем случае не есть знание, основанное на вере. Нет, это абсолютно трезвая, реалистическая способность по фрагментам воссоздавать целое. Итак, если этот метод работает у следователей и сыщиков, почему бы не использовать его и в нашем предприятии? Кстати, даже и самые что ни на есть научные науки тоже в наше время стали гораздо более гибкими, чем раньше. В теории эволюции, например, вcе решает правдоподобность гипотезы и количество убедительных "cвидетельcтв в пользу". Такой же могла бы быть и наука об анге лах (а о них много будет информации в нашей книге). Например можно совершенно научно утверждать что они cущеcтвуют, или что у них как и у человека есть дух, ум, эмоции, а значит научная психология отчасти может тоже здесь пригодиться. Научная психология, кстати, опять же отличный пример гибкости в науке, ведь она не есть точная наука, такая, как например, математика. Что ж… человек, пока он еще молодой, обычно живет в современной ему культуре, особо не интересуясь ни прошлым, ни будущим. Но, взрослея, он начинает не умещаться в своем времени. Взрослея, человек ощущает и осознает себя шире, чем от вчера до сегодня, т.е. уже в историческом измерении. Изучая прошлое, он уясняет себе свое место во времени и свою позицию и задачу в свете исторического процесса. И, наконец, наступает момент, когда человек испытывает личную заинтересованность в будущем, причем в таком далеком будущем, которое наступит намного позже его земной жизни.



Роцков Александр - Грааль и Откровение Иоанна Богослова

Философия благородства / А. Л. Роцков — «ЛитРес: Самиздат», 2006 207стр

Роцков Александр - Грааль и Откровение Иоанна Богослова - Содержание