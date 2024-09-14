Роден Огюст - Искусство - Ряд бесед, записанных П. Гзеллем

Вблизи Мёдона, в маленькой деревушке Валь-Флёри, раскинулась на холме группа живописных построек. Сейчас догадываешься, что они принадлежат художнику, так они ласкают глаз. И действительно, здесь поселился Огюст Роден. Дом его в стиле Людовика XIII из красного кирпича и серого камня, с высокой острой крышей. Рядом с домом большое круглое здание с портиком на колоннах. В этом здании помещались произведения Родена на Всемирной выставке 1900 года, и оно так полюбилось ему, что он перенес его в Мёдон и устроил там свою мастерскую. Немного поодаль, у самой кручи, виднеется замок XVIII века, по-настоящему - только фасад замка: виден прекрасный портал с решеткой из кованого железа и над ним трехугольный фронтон. Эти разнообразные постройки рассыпаны среди идиллического сада. Трудно найти в окрестностях Парижа более пленительный пейзаж. Местность сама по себе живописна, а утонченный вкус художника, двадцать лет работающего здесь, сделал ее еще прекраснее.

В прошедшем году, гуляя с Роденом под сенью деревьев его прелестного сада, в светлый майский вечер, я высказал ему желание записать его взгляды на искусство. Он улыбнулся. - Что вы за чудак! - воскликнул он. - Неужели вы еще интересуетесь искусством? Ведь это совсем не современно. В наше время художники и любители искусства - вроде ископаемых. Представьте себе мегатериума или диплодокуса, гуляющих по улицам Парижа. Вот впечатление, которое мы производим на наших современников.

Наш век - век инженеров и заводчиков, художникам нет в нем места. В нынешней жизни все стремится к полезному: все направлено на улучшение материальных условий: наука ежедневно изобретает новые приемы питать, одевать и перевозить нас: она дешево производит плохие продукты, чтобы доставить все большему числу людей низкопробные наслаждения; правда, в то же время совершенствуется все, что служит к удовлетворению наших потребностей. Но где же духовное начало? Где мысли, мечты? До них никому дела нет. Искусство погибло. Искусство есть созерцание. Это удовлетворенность духа, проникающего природу и отгадывающего и в ней духовное начало. Это восторг ума, который разбирается во вселенной и воссоздает ее, озаряя сознанием. Искусство - высочайшее призвание человека. Но в наши дни люди полагают, что могут обойтись без искусства. Не хотят больше вдумываться, созерцать, грезить: ищут только физических наслаждений. Возвышенные и глубокие истины никого не затрагивают: было бы чем удовлетворить телесные вожделения; современное человечество порабощено животными инстинктами. На что ему художники?

Роден Огюст - Искусство - Ряд бесед, записанных П. Гзеллем

переводчик М. Л.

Москва : Издательство Юрайт, 2023, 122 с.

Серия "Антология мысли"

ISBN 978-5-534-13425-4

Роден Огюст - Искусство - Ряд бесед, записанных П. Гзеллем - Содержание

Предисловие