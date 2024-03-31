Родс Рэй - младший – Сюзи - Жизнь и наследие Сюзанны Сперджен

Иногда ярчайшие уроки истории восстают из забвения. \^// f Одним из самых странных примеров умалчивания в истории Церкви является невнимание к жёнам служителей и пасторов, причём даже самых знаменитых христианских лидеров. Подобное молчание должно заставить нас задуматься: «Чем же вызвано такое отсутствие исторического интереса?»

Конечно, прежде всего мы вспомним о том факте, что на протяжении более тысячи лет, в соответствии с учением и практикой римской католической церкви, священники хранили обет безбрачия. Разумеется, сегодняшние евангельские христиане знают об этом, но, скорее всего, не задумываются о том, почему римская католическая церковь как тогда, так и сейчас ожидает от священников безбрачия, в то время как в евангельских общинах принято считать, что пасторы должны быть женатыми (за относительно редкими исключениями).

Это по меньшей мере отражает большой прогресс как в богословии, так и в церковной практике, и для того, чтобы понять каковы масштабы этого прогресса, нам следует вернуться к протестантской реформации XVI века и особенно к Мартину Лютеру и его драгоценной жене Кати. Вместе они утвердили образец женатого пастора, радующегося своей жене и детям. Они фактически создали протестантскую семью.

К моменту своего рукоположения в 1507 году Мартин Лютер уже был монахом-августинцем. Теперь он приобрёл ещё и статус священника. После знаменитого обета, данного святой Анне во время ужасной грозы, Лютер обратился от юриспруденции к богословию, чем особенно огорчил своего отца Ганса Лютера, который надеялся, что его сын станет юристом, женится и подарит ему внуков.

Реформация началась после того, как Лютер, 31 октября 1517 года вывесивший свои «Девяносто пять тезисов», под влиянием Писания пришёл к убеждению, что множество учений и практик Римско-католической церкви были явно небиблейскими. Спустя некоторое время Лютер стал считать таковым и обязательный целибат для священников. Он начал подыскивать своим студентам-служителям невест, сводя их с бывшими монахинями, которые были готовы вступить в брак. Спустя какое-то время Лютер и сам женился и вместе со своей женой Кати (тоже бывшей монахиней) воплотил в жизнь Реформацию как в церкви, так и в собственном доме.

Родс, Рэй - младший – Сюзи - Жизнь и наследие Сюзанны Сперджен, жены Чарльза Г. Сперджена

Перевод с англ. - Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А. В. (Издательство «Левит»), 2022. — 304 с.

ISBN 978-617-7662-64-7

Родс, Рэй - младший – Сюзи – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ХРОНОЛОГИЯ

ВВЕДЕНИЕ. Сюзи собственной персоной

ГЛАВА 1. Ранние годы и семья

ГЛАВА 2. Путешествующий пилигрим

ГЛАВА З. Соединение сердец в Хрустальном дворце

ГЛАВА 4. Брак, созданный для небес

ГЛАВА 5. Новоиспечённые родители

ГЛАВА 6. Тень скорби: трагедия и вера

ГЛАВА 7. Рука об руку дома и за рубежом

ГЛАВА 8. Великие страдания

ГЛАВА 9. Книжный фонд миссис Сперджен

ГЛАВА 1 О. Переезд в Веству д. Книжный фонд продолжает свою работу

ГЛАВА 11. Ментона: счастье и печальное прощание

ГЛАВА 12. Со Христом, потому что это несравненно лучше

ГЛАВА 1 З. Женщина, пишущая письма

ГЛАВА 14. Сеяние последнего семени

ГЛАВА 15. Видеть Царя и Его славу

Эпилог. Наследие Сюзанны Сперджен

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ВЫРАЖЕНИЯ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

ПРИМЕЧАНИЯ