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Вейл - Основы Христианской Веры

Роджер Веил - Основы Христианской Веры: Двадцать Библейских Учений
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology
Что такое религия? Это вера в невидимое сверхъестественное Существо, Которое сотворило и контролирует вселенную и Которому следует поклоняться и повиноваться. Христиане верят, что Бог явил Себя человеку и что Его откровения были записаны и собраны вместе в книгу, которую мы называем Библией, - единственный истинный источник религии. Ветхий Завет определяет истинную религию как «страх Господень».
Библия говорит нам о том, что человек был сотворен по образу Божию для общения с Ним, но человек согрешил и, как следствие этого, отдалился от Бога и Его путей. Человек, являясь сейчас падшим творением, не потерял все же полностью образ Божий, по которому был сотворен. Некоторое знание о Боге в нем все-же остается. Семя религии по-прежнему находится в нем, несмотря на то, что его грешная природа постоянно действует против него. Некоторые даже называли человека поклоняющимся животным. Христиане-миссионеры из различных частей мира нашли те или иные формы религии даже среди растленных и примитивных племен. Истинная религия является самым большим благословением, лживая религия из-за действий сатаны и греховности человека может быть самым жестоким рабством.
«Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его, и любил Его и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей души твоей» (Втор. 10:12).
«Начало мудрости - страх Господень, разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек» (Пс. 110:10).
Этот страх не похож на ужас, испытываемый ребенком к жестокому отцу, напротив, это почтение, благоговение и добровольное послушание, которое выражается в поклонении и восхвалении. В Новом Завете религия - это скорее всего отклик на Евангелие Христа, чем на закон. Она выражается в покаянии, вере и благочестии.
Библия учит, что сущность истинной религии заключается в личных взаимоотношениях с Богом, через которые человек осознает не только свою собственную греховность и беспомощность, но и величие Божией благодати и благости. Плод этих взаимотношений проявляется в истинном и искреннем поклонении, которое определяется не человеком и его идеями, а Богом и Его Словом.

Роджер Веил - Основы Христианской Веры: Двадцать Библейских Учений

Минск: Миссия “Еммануил”, 1996. - 400с.

Роджер Веил - Основы Христианской Веры: Двадцать Библейских Учений - Содержание

Введение
  • 1) Как зародилась религия?
  • 2) Слово Божие
  • 3) Троица
  • 4) Грехопадение человека
  • 5) Личность Христа
  • 6) Работа Христа
  • 7) Искупление
  • 8) Святой Дух
  • 9) Предузнание
  • 10) Оправдание верой
  • 11) Возрождение
  • 12) Союз с Христом
  • 13) Покаяние и вера
  • 14) Усыновление
  • 15) Освящение
  • 16) Уверенность
  • 17) Обретенная вечность
  • 18) Небеса и ад
  • 19) Церковь
  • 20) Крещение
  • 21) Второе пришествие Христа
Views 615
Rating 4.9 / 5
Added 16.01.2026
Author brat Eduard
Rate this publication:
4.9/5 (10)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 months ago
Благодарю.

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