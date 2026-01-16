Вейл - Основы Христианской Веры
Что такое религия? Это вера в невидимое сверхъестественное Существо, Которое сотворило и контролирует вселенную и Которому следует поклоняться и повиноваться. Христиане верят, что Бог явил Себя человеку и что Его откровения были записаны и собраны вместе в книгу, которую мы называем Библией, - единственный истинный источник религии. Ветхий Завет определяет истинную религию как «страх Господень».
Библия говорит нам о том, что человек был сотворен по образу Божию для общения с Ним, но человек согрешил и, как следствие этого, отдалился от Бога и Его путей. Человек, являясь сейчас падшим творением, не потерял все же полностью образ Божий, по которому был сотворен. Некоторое знание о Боге в нем все-же остается. Семя религии по-прежнему находится в нем, несмотря на то, что его грешная природа постоянно действует против него. Некоторые даже называли человека поклоняющимся животным. Христиане-миссионеры из различных частей мира нашли те или иные формы религии даже среди растленных и примитивных племен. Истинная религия является самым большим благословением, лживая религия из-за действий сатаны и греховности человека может быть самым жестоким рабством.
«Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его, и любил Его и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей души твоей» (Втор. 10:12).
«Начало мудрости - страх Господень, разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек» (Пс. 110:10).
Этот страх не похож на ужас, испытываемый ребенком к жестокому отцу, напротив, это почтение, благоговение и добровольное послушание, которое выражается в поклонении и восхвалении. В Новом Завете религия - это скорее всего отклик на Евангелие Христа, чем на закон. Она выражается в покаянии, вере и благочестии.
Библия учит, что сущность истинной религии заключается в личных взаимоотношениях с Богом, через которые человек осознает не только свою собственную греховность и беспомощность, но и величие Божией благодати и благости. Плод этих взаимотношений проявляется в истинном и искреннем поклонении, которое определяется не человеком и его идеями, а Богом и Его Словом.
Роджер Веил - Основы Христианской Веры: Двадцать Библейских Учений
Минск: Миссия “Еммануил”, 1996. - 400с.
Роджер Веил - Основы Христианской Веры: Двадцать Библейских Учений - Содержание
Введение
- 1) Как зародилась религия?
- 2) Слово Божие
- 3) Троица
- 4) Грехопадение человека
- 5) Личность Христа
- 6) Работа Христа
- 7) Искупление
- 8) Святой Дух
- 9) Предузнание
- 10) Оправдание верой
- 11) Возрождение
- 12) Союз с Христом
- 13) Покаяние и вера
- 14) Усыновление
- 15) Освящение
- 16) Уверенность
- 17) Обретенная вечность
- 18) Небеса и ад
- 19) Церковь
- 20) Крещение
- 21) Второе пришествие Христа
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