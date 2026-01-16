Что такое религия? Это вера в невидимое сверхъестественное Существо, Которое сотворило и контролирует вселенную и Которому следует поклоняться и повиноваться. Христиане верят, что Бог явил Себя человеку и что Его откровения были записаны и собраны вместе в книгу, которую мы называем Библией, - единственный истинный источник религии. Ветхий Завет определяет истинную религию как «страх Господень».

Библия говорит нам о том, что человек был сотворен по образу Божию для общения с Ним, но человек согрешил и, как следствие этого, отдалился от Бога и Его путей. Человек, являясь сейчас падшим творением, не потерял все же полностью образ Божий, по которому был сотворен. Некоторое знание о Боге в нем все-же остается. Семя религии по-прежнему находится в нем, несмотря на то, что его грешная природа постоянно действует против него. Некоторые даже называли человека поклоняющимся животным. Христиане-миссионеры из различных частей мира нашли те или иные формы религии даже среди растленных и примитивных племен. Истинная религия является самым большим благословением, лживая религия из-за действий сатаны и греховности человека может быть самым жестоким рабством.

«Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его, и любил Его и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей души твоей» (Втор. 10:12).

«Начало мудрости - страх Господень, разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек» (Пс. 110:10).

Этот страх не похож на ужас, испытываемый ребенком к жестокому отцу, напротив, это почтение, благоговение и добровольное послушание, которое выражается в поклонении и восхвалении. В Новом Завете религия - это скорее всего отклик на Евангелие Христа, чем на закон. Она выражается в покаянии, вере и благочестии.

Библия учит, что сущность истинной религии заключается в личных взаимоотношениях с Богом, через которые человек осознает не только свою собственную греховность и беспомощность, но и величие Божией благодати и благости. Плод этих взаимотношений проявляется в истинном и искреннем поклонении, которое определяется не человеком и его идеями, а Богом и Его Словом.

Роджер Веил - Основы Христианской Веры: Двадцать Библейских Учений

Минск: Миссия “Еммануил”, 1996. - 400с.

Роджер Веил - Основы Христианской Веры: Двадцать Библейских Учений - Содержание

Введение