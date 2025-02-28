Роджерс, Дуглас - Старая вера и русская земля - Исследования истории этики на Урале

Никто не может сказать, когда именно впервые открылись двери сельской библиотеки Сепыча. В прошлом не отмечалось никаких юбилеев этого события — по крайней мере никто не мог этого вспомнить, — и ни консультации библиотекарей со старейшими жителями, ни запросы к архивам не дали никаких убедительных свидетельств. Тем не менее в конце ноября 2001 года государственные работники культуры, местные высокопоставленные чиновники в поселении и за его пределами и небольшое количество заинтересованных жителей собрались на празднование 90-летия сельской библиотеки Сепыча. Количество лет было подсчитано коллективно. Как оказалось впоследствии, некоторые из юбилейных мероприятий сочетали разные взгляды на прошлое и настоящее Сепыча, на основание поселения, на тех людей, которые ходили по его дорогам и пахали его поля в последние 300 лет, и на то, как лучше представлять и раскрывать знания о прошлом села и его жителей. Настоящая книга тоже посвящена этим темам, поэтому я начинаю со сцены Сепычевского клуба — бывшего советского сельского клуба — в праздничной атмосфере, обращенной к истории села, пусть и весьма условно.

Как и на многих подобных собраниях в этом клубе — и в советские, и в постсоветские времена, — в ходе этого праздника из рук в руки переходили подарки и грамоты, школьники читали стихи, выступал фольклорный ансамбль Сепыча. Среди иногородних высокопоставленных персон, присутствовавших в тот день, был отец Василий, священник из райцентра Верещагино — движущая сила, стоящая за новой старообрядческой церковью в центре Сепыча. Приглашенный сказать пару слов о важности книг на юбилее библиотеки, отец Василий выступил с импровизированным обращением, занявшим добрых 20 минут, подробно коснувшись некоторых периодов русской истории, нынешней региональной политики, православного богословия и вероучения, тревожного снижения рождаемости в России в 1990-х годах и процветания мусульманского населения Пермского края. Ему предоставили слово, когда фольклорный ансамбль закончил первое выступление.

Отец Василий предпочел говорить из зала, а не со сцены; его гулкий голос без труда заполнил помещение клуба без всякого микрофона. Он начал с того, что взял альбом по местной истории, только что законченный библиотекарями, под названием «Летопись села Сепыч»:

Прежде чем... как начать говорит о книгах, мне бы хотел заострить внимание о сериозности отношения книги и летописи. <...> Открываю буквально вот сегодня, сейчас, через несколько минут назад вот эту книгу, которая, как я читаю, «Летопись села Сепыч», и сразу натыкаюсь на очень значительное отклонение от той исторической правды, которое на самом деле есть. Итак, «село возникло в 1665 году». Я эту цифру не могу оспаривать и не могу наставить, что так и было именно... но что именно в этом году, появились первые русские жители... С этим можно поспорить. Почему? Потому что первыми жителями этого села были стрельцы, которые бежали из Москвы вследствие последнего восстания в 1698 году. Ну причем они не бежали сюда сразу, на село Сепыч. Они бежали... как вы слышите, упоминается село это, река Керженец, они бежали сначала в Гуслицы, это в Московской области, из Гуслиц они бежали на Керженец в нижегородское Заволжье. И после того как в 1720 году нижегородский епископ Питирим, значит, их с войсками командами оттуда турнул, вот только тогда в 1720 году примерно, ну вот плюс-минус там, 21 или 22, значит, они появились здесь в этом краю, населенном коми-пермяками...

Роджерс, Дуглас - Старая вера и русская земля - Исследования истории этики на Урале

Пер. с англ. П. Шубиной. — СПб.: Academic Studies Press / Библиороссика, 2024. — 522 с. — (Серия «Современная западная русистика» = «Contemporary Western Rusistika»).

ISBN 979-8-887195-02-5 (Academic Studies Press)

ISBN 978-5-907767-27-0 (Библиороссика)

Роджерс, Дуглас - Старая вера и русская земля – Содержание

Список иллюстраций

Предисловие

Предисловие к русскому изданию

Слова благодарности

Замечания о переводе имен собственных

Введение. Этика, Россия, история

Часть I. Этический репертуар

Глава 1. В поисках спасения во владениях Строгановых

Глава 2. Вера, семья и земля после отмены крепостного права

Часть II. Поколения и этика социализма

Глава 3. Молодежь. Образчики сельского социализма

Глава 4. Соборные. Христиане-подвижники в советской деревне

Часть III. Борьба за формирование нового этического режима

Глава 5. Новые риски и неравенства в секторе домохозяйств

Глава 6. Какой хозяин? Чье моральное сообщество?

Глава 7. Общество, культура и воцерковление Сепыча

Глава 8. Разделение постсоветских миров? Поповские крещения и беспоповские похороны

Эпилог

Библиография

Предметно-именной указатель