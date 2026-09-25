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Роджерс - За свободу Сиона

Роджерс - За свободу Сиона
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, JUDAICA, Biblical Studies, **Archaeology, History, **Jewish History, Religious Studies Atheism

«За свободу Сиона» Гая Маклина Роджерса — масштабное исследование Великого иудейского восстания против Рима 66–74 годов н. э., его предыстории, военного хода и долговременных последствий. Автор начинает не с 66 года, а с правления Ирода Великого и последующего распада созданной им политической модели, стремясь объяснить, почему отношения между Иудеей и Римом, десятилетиями остававшиеся управляемыми, в конце концов переросли в чрезвычайно разрушительную войну. Роджерс рассматривает действия римских императоров и прокураторов, конфликты между евреями и нееврейским населением региона, внутренние разногласия иудеев, значение Храма, деятельность Иуды Галилейского, сикариев, первосвященнической элиты и различных лидеров восстания.

Особое место в книге занимает собственно военная история: поражение Цестия Галла, кампании Веспасиана в Галилее, осады Иотапаты, Гамалы, Иерусалима и Масады, тактика и логистика римских армий и повстанцев. Роджерс подвергает критическому анализу повествование Иосифа Флавия и оспаривает представление о неизбежности римской победы, рассматривая начало, развитие и исход войны как результат конкретных человеческих решений. Финальные главы посвящены разрушению Храма, политике Флавиев, превращению победы над Иудеей в средство имперской легитимации и богословскому осмыслению катастрофы в иудаизме и христианстве.

Роджерс Гай Маклин – За свободу Сиона – Великое восстание иудеев против римлян, 66–74 гг. н. э.

СПб., 2026. – 730 с. Оригинальное издание: Yale University Press, 2021.
ISBN 978-0-300-24813-5

Роджерс Гай Маклин – За свободу Сиона – Содержание

Благодарности

Карты

Введение. Малая и незначительная война?

Часть I. Разрушение иродианской модели

  1. Ирод-борец

  2. Малое восстание 4 г. до н. э.

  3. От этнократии к провинции

  4. Сова и золотая цепь

  5. Прокураторы, пророки и люди с кинжалами

  6. Фитиль восстания

Часть II. Война на Севере

  1. Региональная чистка

  2. Цестиева катастрофа (Clades Cestiana)

  3. Иоанн Гисхальский

  4. Наступает час

  5. «Я иду не как предатель, а как твой слуга»

  6. Веспасиан как военный преступник

  7. Верблюжий горб

Часть III. История двух храмов

  1. «Теперь у вас есть наш голос»

  2. Хаос в столицах

  3. «Сын грядёт»

  4. «Место свободно»

  5. Более милосердный вершитель

  6. Горе иерусалимцам

Часть IV. Юпитер Капитолийский и Бог Израиля

  1. Трагедии триумфа

  2. Масада

Часть V. Божий план

  1. Причины войны (войн)

  2. Ход и исход войны

  3. В начале были Слова

Приложения. Контексты и спорные моменты

  • Приложение A. Источники по войне

  • Приложение B. Хронология: от иродианской модели до Арки Тита в Большом цирке

  • Приложение C. Издержки щедрости

  • Приложение D. Иродианская династия

  • Приложение E. Первосвященники от Ирода Великого до 68 г. н. э.

  • Приложение F. Уровни власти от Рима до Иудеи

  • Приложение G. Римский легион около 4 г. до н. э.

  • Приложение H. Римская провинция Иудея, 6 г. н. э.?

  • Приложение I. Армия Цестия, лето 66 г. н. э.

  • Приложение J. Армия Веспасиана при Птолемаиде, весна 67 г. н. э.

  • Приложение K. Армия Тита, весна 70 г. н. э.

  • Приложение L. Армия Сильвы в Масаде, весна 74 г. н. э.

  • Приложение M. Четыре кампании

  • Приложение N. Вторая речь Элеазара бен Яира

  • Приложение O. Ключевые топографические объекты в районах военных действий, Иерусалиме и Риме

Список сокращений

Примечания

Список литературы

Указатель

Views 56
Rating 5.0 / 5
Added 25.09.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

A
Avel 1 day ago
Большое спасибо!

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