Роджерс - За свободу Сиона

«За свободу Сиона» Гая Маклина Роджерса — масштабное исследование Великого иудейского восстания против Рима 66–74 годов н. э., его предыстории, военного хода и долговременных последствий. Автор начинает не с 66 года, а с правления Ирода Великого и последующего распада созданной им политической модели, стремясь объяснить, почему отношения между Иудеей и Римом, десятилетиями остававшиеся управляемыми, в конце концов переросли в чрезвычайно разрушительную войну. Роджерс рассматривает действия римских императоров и прокураторов, конфликты между евреями и нееврейским населением региона, внутренние разногласия иудеев, значение Храма, деятельность Иуды Галилейского, сикариев, первосвященнической элиты и различных лидеров восстания.

Особое место в книге занимает собственно военная история: поражение Цестия Галла, кампании Веспасиана в Галилее, осады Иотапаты, Гамалы, Иерусалима и Масады, тактика и логистика римских армий и повстанцев. Роджерс подвергает критическому анализу повествование Иосифа Флавия и оспаривает представление о неизбежности римской победы, рассматривая начало, развитие и исход войны как результат конкретных человеческих решений. Финальные главы посвящены разрушению Храма, политике Флавиев, превращению победы над Иудеей в средство имперской легитимации и богословскому осмыслению катастрофы в иудаизме и христианстве.

Роджерс Гай Маклин – За свободу Сиона – Великое восстание иудеев против римлян, 66–74 гг. н. э.

СПб., 2026. – 730 с. Оригинальное издание: Yale University Press, 2021.

ISBN 978-0-300-24813-5

Роджерс Гай Маклин – За свободу Сиона – Содержание

Благодарности

Карты

Введение. Малая и незначительная война?

Часть I. Разрушение иродианской модели

Ирод-борец Малое восстание 4 г. до н. э. От этнократии к провинции Сова и золотая цепь Прокураторы, пророки и люди с кинжалами Фитиль восстания

Часть II. Война на Севере

Региональная чистка Цестиева катастрофа (Clades Cestiana) Иоанн Гисхальский Наступает час «Я иду не как предатель, а как твой слуга» Веспасиан как военный преступник Верблюжий горб

Часть III. История двух храмов

«Теперь у вас есть наш голос» Хаос в столицах «Сын грядёт» «Место свободно» Более милосердный вершитель Горе иерусалимцам

Часть IV. Юпитер Капитолийский и Бог Израиля

Трагедии триумфа Масада

Часть V. Божий план

Причины войны (войн) Ход и исход войны В начале были Слова

Приложения. Контексты и спорные моменты

Приложение A. Источники по войне

Приложение B. Хронология: от иродианской модели до Арки Тита в Большом цирке

Приложение C. Издержки щедрости

Приложение D. Иродианская династия

Приложение E. Первосвященники от Ирода Великого до 68 г. н. э.

Приложение F. Уровни власти от Рима до Иудеи

Приложение G. Римский легион около 4 г. до н. э.

Приложение H. Римская провинция Иудея, 6 г. н. э.?

Приложение I. Армия Цестия, лето 66 г. н. э.

Приложение J. Армия Веспасиана при Птолемаиде, весна 67 г. н. э.

Приложение K. Армия Тита, весна 70 г. н. э.

Приложение L. Армия Сильвы в Масаде, весна 74 г. н. э.

Приложение M. Четыре кампании

Приложение N. Вторая речь Элеазара бен Яира

Приложение O. Ключевые топографические объекты в районах военных действий, Иерусалиме и Риме

Список сокращений

Примечания

Список литературы

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