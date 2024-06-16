Рогозин – Любовь – совокупность совершенства
Что солнце-для мира материального, то любовь - для мира духовного.
Что такое любовь? - Каждый человек уверен в том, что он знает, что такое любовь до тех пор, пока не потребуют от него точного определения этого понятия.
Слово любовь является возвышенным и самым драгоценным словом в человеческой речи. Но, к сожалению, словом этим так легкомысленно пользовались итак превратно понимали его, что в наше время оно почти не отражает уже своего подлинного значения.
Весьма часто, словом любовь мы не задумываясь определяем то или иное наше отношение к разным лицам, вещам, идеям и понятиям. Все тем же привычным глаголом люблю мы пользуемся, говоря о друзьях, квартире, картинах, кошке, вкусном блюде, струнном оркестре Бетховена, быстрой езде в открытом автомобиле и шоколаде с орехами.'
И, как это ни странно, даже любовь свою к Богу мы выражаем, пользуясь все тем же всем знакомым термином. Люди настолько свыклись с этим словом, что их уже не шокирует превратное пользование или злоупотребление этим словом.
Такое широкое употребление слова любовь доходит иногда до смешного. Вот вам пример: Какой-то счастливец выиграл в рекламной лотерее завидную сумму денег. Журналист поинтересовался: что счастливец думает делать и на что именно намерен он израсходовать выигрыш?
«Будьте спокойны! - ответил тот. - Без любви я не из расходую ни одного гроша, - все будет израсходовано мною с любовью!»
Полагая, что счастливец говорит о благотворительности, журналист обратился к стоявшей рядом жене: «Разделяете ли вы полностью такое благое намерение вашего мужа?»
«Еще бы! с радостью и безоговорочно!» - ответила счастливая и, сделав лукавую улыбку, добавила, - ведь он у меня - любящий муж, а я у него -преданная жена и зовут меня Любовь Гавриловна!»
Любовь, в данном случае, оказалась только именем.
Вы спросите: где причина такому бесконтрольному пользованию словом любовь?
Причина в том, что у нас нет нужных слов для определения разных нюансов любви.
Древние греки были людьми более требовательными. В своем языке они имели три слова, раскрывающие разные виды и проявления любви.
Греческое слово «эрос» (ερως) определяет любовь как страсть, любовь плотскую, животную, инстинктивную, биологическую, любовь, продиктованную гландами.
В наш век, век так называемой «свободной любви», «половой революции», «новой морали», любовь понимается и проповедуется как бесконтрольное удовлетворение разнузданных страстей, узаконение всяких половых извращений и всякого «растления похотью» (Быт. 6,11-12, 2 Петр. 2,12-14).
Другое греческое слово - «филия» (φιλία) -характеризует любовь как душевное влечение, наблюдаемое между преданными друзьями. Это не что иное, как искреннее, чистое проявление душевных чувств человека к человеку.
Примером этого вида любви могут служить взаимоотношения Руфи и Ноемини, Давида и Ионафана, как написано: «Душа Ионафана прилепилась к душе Давида, и полюбил его Ионафан, как свою душу» (1 Цар. 18 г). Этот же вид любви мы наблюдаем между Спасителем, Марфой, Марией и Лазарем.
Рогозин П.И. – Любовь – совокупность совершенства
Б.в.д. – 206 с.
Рогозин П.И. – Любовь – совокупность совершенства – Содержание
- 1. Что такое любовь вообще?
- 2. Что такое любовь Божия?
- 3. Любовь Божия к человеку
- 4. Любовь человека к Богу
- 5. Любовь к ближнему
- 6. Любовь к братьям
- 7. Любовь к врагам
- 8. Любовь к самому себе (самолюбие)
- 9. Жизнь любви (любовь и служение)
- 10. Путь любви (любовь и крест)
- 11. Школа любви (любовь и дисциплина)
- 12. Сила любви (любовь и прощение)
- 13. Совершенства любви
- 14. Любовь и терпение - «долготерпит»
- 15. Любовь и милосердие - «милосердствует»
- 16. Любовь и зависть - «не завидует»
- 17. Любовь и гордость - «не гордится»
- 18. Любовь и бесчинство - «не бесчинствует»
- 19. Любовь и искания своего - «не ищет своего»
- 20. Любовь и раздражение - «не раздражается»
- 21. Любовь и мышление - «не мыслит зла»
- 22. Любовь и худая молва - «не радуется неправде»
- 23. Победа любви - «все переносит»
- 24. Бессмертие любви - «никогда не перестает»
- 25. Превосходство любви - «любовь больше»
- 26. Наша главная нужда - «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства»
Огромное спасибо за книгу, ставшую сегодня редкостью!