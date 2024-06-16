Рогозин – Любовь – совокупность совершенства

Что солнце-для мира материального, то любовь - для мира духовного.

Что такое любовь? - Каждый человек уверен в том, что он знает, что такое любовь до тех пор, пока не потребуют от него точного определения этого понятия.

Слово любовь является возвышенным и самым драгоценным словом в человеческой речи. Но, к сожалению, словом этим так легкомысленно пользовались итак превратно понимали его, что в наше время оно почти не отражает уже своего подлинного значения.

Весьма часто, словом любовь мы не задумываясь определяем то или иное наше отношение к разным лицам, вещам, идеям и понятиям. Все тем же привычным глаголом люблю мы пользуемся, говоря о друзьях, квартире, картинах, кошке, вкусном блюде, струнном оркестре Бетховена, быстрой езде в открытом автомобиле и шоколаде с орехами.'

И, как это ни странно, даже любовь свою к Богу мы выражаем, пользуясь все тем же всем знакомым термином. Люди настолько свыклись с этим словом, что их уже не шокирует превратное пользование или злоупотребление этим словом.

Такое широкое употребление слова любовь доходит иногда до смешного. Вот вам пример: Какой-то счастливец выиграл в рекламной лотерее завидную сумму денег. Журналист поинтересовался: что счастливец думает делать и на что именно намерен он израсходовать выигрыш?

«Будьте спокойны! - ответил тот. - Без любви я не из расходую ни одного гроша, - все будет израсходовано мною с любовью!»

Полагая, что счастливец говорит о благотворительности, журналист обратился к стоявшей рядом жене: «Разделяете ли вы полностью такое благое намерение вашего мужа?»

«Еще бы! с радостью и безоговорочно!» - ответила счастливая и, сделав лукавую улыбку, добавила, - ведь он у меня - любящий муж, а я у него -преданная жена и зовут меня Любовь Гавриловна!»

Любовь, в данном случае, оказалась только именем.

Вы спросите: где причина такому бесконтрольному пользованию словом любовь?

Причина в том, что у нас нет нужных слов для определения разных нюансов любви.

Древние греки были людьми более требовательными. В своем языке они имели три слова, раскрывающие разные виды и проявления любви.

Греческое слово «эрос» (ερως) определяет любовь как страсть, любовь плотскую, животную, инстинктивную, биологическую, любовь, продиктованную гландами.

В наш век, век так называемой «свободной любви», «половой революции», «новой морали», любовь понимается и проповедуется как бесконтрольное удовлетворение разнузданных страстей, узаконение всяких половых извращений и всякого «растления похотью» (Быт. 6,11-12, 2 Петр. 2,12-14).

Другое греческое слово - «филия» (φιλία) -характеризует любовь как душевное влечение, наблюдаемое между преданными друзьями. Это не что иное, как искреннее, чистое проявление душевных чувств человека к человеку.

Примером этого вида любви могут служить взаимоотношения Руфи и Ноемини, Давида и Ионафана, как написано: «Душа Ионафана прилепилась к душе Давида, и полюбил его Ионафан, как свою душу» (1 Цар. 18 г). Этот же вид любви мы наблюдаем между Спасителем, Марфой, Марией и Лазарем.

Рогозин П.И. – Любовь – совокупность совершенства

Б.в.д. – 206 с.

Рогозин П.И. – Любовь – совокупность совершенства – Содержание