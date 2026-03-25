Монография итальянского историка Адриано Роккуччи «Сталин и патриарх» представляет собой масштабное исследование драматических взаимоотношений между Московским патриархатом и советским государством от революционных потрясений до начала хрущевских антирелигиозных кампаний. Автор ставит задачу проанализировать сложный процесс перехода от политики полного уничтожения религии к созданию специфической модели государственно-церковных отношений, сложившейся в годы Второй мировой войны. Основная идея произведения заключается в том, что «церковная политика» Сталина была не случайным эпизодом, а прагматичным инструментом геополитики и внутреннего контроля, в то время как для Церкви это был мучительный путь поиска модус вивенди ради сохранения самой возможности литургической жизни.

Содержательная часть книги детально восстанавливает хронику событий: от восстановления патриаршества в 1917 году и репрессий 1930-х до знаменитой встречи Сталина с тремя митрополитами в сентябре 1943 года. Роккуччи последовательно разбирает внутреннюю жизнь Церкви, роль патриархов Сергия (Страгородского) и Алексия I (Симанского) в условиях тотальной несвободы. Автор уделяет значительное внимание внешнеполитическому вектору, показывая, как Кремль пытался использовать «православный фактор» для расширения влияния на Балканах и Ближнем Востоке после войны. В книге глубоко исследуется феномен «советского православия» — уникального симбиоза жесткого государственного надзора и традиционной церковной структуры, ставшего фундаментом жизни РПЦ на десятилетия вперед.

Текст написан в строгом, академическом стиле, характерном для европейской школы исторического анализа, и опирается на колоссальный объем архивных документов, включая ранее засекреченные материалы Совета по делам РПЦ. Адриано Роккуччи мастерски соединяет политическую историю с биографическими очерками ключевых фигур, что делает работу ценной как для профессиональных историков, так и для всех, кто интересуется историей России XX века. Работа служит фундаментальным ресурсом для понимания корней современных отношений между властью и религией в постсоветском пространстве. Это чтение помогает осознать, какой ценой было куплено физическое выживание церковной организации и какие духовные компромиссы легли в основу «сталинского конкордата».

Адриано Роккуччи ; [пер. с итал. О. Р. Щелоковой]. - М. : Политическая энциклопедия, 2016. - 582 с. – (История сталинизма.)

Адриано Роккуччи - Сталин и патриарх - Православная церковь и советская власть - 1917-1958 - Содержание

Предисловие

1. Царь и патриарх - 2. Имперская парадигма - 3. Между идеологией и историей - 4. Скорбный путь русской церкви - 5. Война против религии - 6. Религия, православие и советская история

Глава 1. Патриаршество и революция

1. Год 1917-й: уходит царь, возвращается патриарх - 2. Большевистское наступление - 3. Антицерковная стратегия - 4. Мистика антирелигиозной борьбы - 5. Митрополит Сергий

Глава 2. Антирелигиозное ускорение

1. Год «великого перелома» - 2. Против попов и против «кулаков» - 3. Борьба символов - 4. Тактическое отступление - 5. Между сопротивлением и выживанием - 6. Ликвидировать церковь

Глава 3. Неожиданная возможность

1. Конец террора? - 2. Православие на границах - 3. Появляются новые верующие - 4. Религиозное возрождение под властью вермахта - 5. Свастика и византийский крест - 6. Церковь и патриотизм

Глава 4. Перелом

1. Ночь в Кремле - 2. Вновь появляется патриарх - 3. Нужны ли храмы советским людям? - 4. Власти в замешательстве - 5. Чекист Карпов - 6. Централизация церковных структур - 7. Епископат обласканный и контролируемый - 8. Современный епископ - 9. Торжество православия в столице коммунизма

Глава 5. Православие и геополитика

1. Причины перелома - 2. Геополитика и безопасность - 3. Украинский вопрос - 4. Русская церковь на международной арене

Глава 6. Церковь патриарха Алексия

1. Преемственность в духе продолжения традиций - 2. Религиозное возрождение и слабость церкви - 3. Статистика открытия церквей - 4. Какую свободу получила церковь?

Глава 7. Турбулентность системы

1. Борьба за власть и религиозная политика - 2. Пошатнувшееся равновесие - 3. Сталин - гарант «статус-кво» - 4. Обеспокоенность Алексия - 5. Патриарх-консерватор и монарх

Глава 8. Возрождение под контролем

1. Сфера деятельности церкви сужается - 2. Городской облик деревенской церкви - 3. Епископат Алексия - 4. Лука в Крыму - 5. Честный диалог - 6. Новое поколение духовенства - 7. Терпимая инакость монашества

Глава 9. Патриарх без Сталина

1. После Сталина. Время неопределенности - 2. ЦК идет на попятную - 3. Встречи с руководителями правительства - 4. Украинская аномалия - 5. Окрепшая церковь - 6. К новому антирелигиозному наступлению

Послесловие

Примечания

Список сокращений

Указатель имен