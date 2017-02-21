Мы живем во времена великих перемен, протестов и революций. Мы понимаем, что вокруг нас происходит что-то очень важное, однако не так-то просто распознать, в чем суть. Известно нам и о том, что в ХХ веке произошли грандиозные изменения в искусстве. Почему? Каковы скрытые причины этих изменений? В чем истинный смысл современного искусства?

Цель этой книги - сделать видимой связь, существующую между великой культурной революцией нашего времени и общим духом эпохи, которая, как мы увидим, похоже, идет к своему завершению. Чтобы достичь этой цели, нам следует в первую очередь обратиться к прошлому и рассмотреть искусство эпохи, предшествовавшей нашему времени. Затем мы назовем новые силы, определившие облик современного мира, и проследим ключевые моменты воздействия этих сил на развитие искусства.

Цель иллюстраций, представленных в книге, состоит исключительно в том, чтобы пояснять изложение: они необходимы для понимания текста, и ни одна из них не помещена здесь просто <<для красоты>>. Большинство примеров, приведенных мною, относятся к живописи - эта область знакома мне, как историку искусства, лучше всего. Однако я не буду обходить молчанием и другие искусства, хотя и не уделю им в книге столько внимания, сколько они на самом деле заслуживают.

Рокмакер, Ханс Р. - Современное искусство и смерть культуры

Пер. с англ. СПб.: Мирт, 2004. - 218 с.: ил.

ISBN 5-88869-135-6.

Рокмакер, Ханс Р. - Современное искусство и смерть культуры - Оглавление

Предисловие

Введение

Глава первая. Скрытое содержание

Глава вторая. Корни современной культуры

Глава третья. Первый шаг к современному искусству

Глава четвертая. Второй шаг к современному искусству

Глава пятая. Последние шаги к новому искусству

Глава шестая. В новую эру

Глава седьмая. Современное искусство и бунт ХХ века

Глава восьмая. Протест, революция и христианский ответ

Глава девятая. Вера и искусство

Библиография

Список иллюстраций

Рокмакер, Ханс Р. - Современное искусство и смерть культуры - Предисловие

В 1970 году, когда книrа «Современное искусство и смерть культуры» была впервые опубликована, Малком Маггеридж (Malcolm Muggeridge) включил ее в перечень «Книrи rода», публикуемый «Observer», и вскоре она стала своеrо рода бестселлером. В те годы тема книrи необычайно соответствовала духу времени. Культурное бурление «ревущих шестидесятых» подверrалось в ней блестящему ретроспективному критическому анализу - в первую очередь в том, что касается искусства.

Однако и в наше время анализ, проведенный Х. Р. Рокмакером, в некотором смысле не менее актуален. Поэтому мы и осуществляем переиздание ero книrи. Мноrое из тоrо, что происходит на нынешней культурной арене, показалось бы автору очень знакомым.

Во-первых, до сих пор так никто толком и не опроверr заблуждения, выставляюшеrо истинноrо художника непременно анархистом, бунтарем, своеrо рода прорицателем или шаманом, преисполненным заrадочных прозрений о своей эпохе. Во-вторых, мноrие аспекты постмодернизма также показались бы Рокмакеру знакомыми. В 1970-х годах он nредполаrал, что общепринятую историю современного искусства, возможно, придется переработать. Совершенно не обязательно, считал он, что искусство будет неизбежно развиваться в сторону анархии и пацифизма. Возможно, современное искусство - это не что иное, как один из многочисленных rностических и ниrилистических культов, каких в ХХ веке возникло великое множество.

Так, во мноrих современных течениях, например, в движении «Новый век», прослеживается явная склонность к rностицизму. Современный rностицизм оказался той нитью, которая пронизывает все явления нашей культуры - культуры nостхристианства, культуры «пост всего на свете,,. Он же предсказал еще одну современную тенденцию: обостренный интерес к новизне образного языка не приводит в то же время к отказу от более традиционноrо, более человечноrо и не столь аномально эксцентричного подхода. Начиная с середины 1980-х годов, развитие в этом направлении действительно стало заметным - что не моrло бы не порадовать Рокмакера.

Восторженный прием, который вызвала эта книrа, был обусловлен не только студенческой революцией и расцветом контркультуры. Корень успеха заключался в умении Рокмакера облечь свои убеждения и научные знания в форму, созвучную эпохе.

В молодости, во время войны, он жил в Голландии. За распространение антинацистских листовок был посажен в тюрьму. Общение с голландскими заключенными-христианами и чтение Библии обратили его к христианской вере. Рокмакер не считал, что научные исследования и вера мoгут каким-то образом противоречить друт друту. В начале 1950-х годов он работал художественным критиком в ежедневной голландской газете «Trouw». В некоторых кругах он даже более известен как специалист по раннему джазу. В те же rоды началась его дружба с Фрэнсисом Шеффером и общиной «Лябри», которая продолжалась всю жизнь. В 1959 году он защитил докторскую диссертацию о творчестве Гогена, с этого момента уrвердилась его научная репуrация, а также обозначился интерес к происхождению скрытых принципов, характеризующих современное искусство ХХ века.

Таковы, по крайней мере, некоторые из оснований, побудивших Рокмакера в 1970 rоду поделиться с широкой публикой и с Церковью теми открытиями, которые были сделаны им, как христианином, в ходе его исследований. Книга стала результатом цикла лекций, прочитанных Рокмакером в конце 1960-х годов в школах искусств, а также в университетах Британии и США. Популярности книги в огромной степени способствовало умение автора с одинаковой легкостью и уверенностью говорить как о «высоком искусстве, так и о поп-арте; как о музыке, так и о вопросах веры.

Смерть Рокмакера в 1977 году, в самый разгар новой работы, показалась внезапной и преждевременной. Он исследовал библейские принципы, освещающие подъемы и спады культур и цивилизаций, а также начал новаторскую работу по библейской символике. Как писали тогда, «христианский мир потерял одного из своих самых значительных мыслителей послевоенной эпохи». Познакомить новое поколение читателей с его важнейшей работой - большая честь для издателя.