Как ни странно, моему знакомству с магией поспособствовало католическое воспитание. Когда я была ребенком, моя набожная мать отправила меня в воскресную школу при местной католической церкви, чтобы я получила религиозное образование. Программа этих занятий была разработана Братством христианской доктрины - ответвлением Ватикана, которое посвятило себя обучению принципам католической религии. Посещение уроков Братства христианской доктрины, или уроков катехизиса, как это обычно называют, считается необходимым для приобщения детей к религиозным таинствам Покаяния (исповеди), Евхаристии (причастия) и Конфирмации.

Трейси Роллин - SANTA MUERTE - История, ритуалы и магия Богоматери Святой Смерти

«Касталия», 2023. — 260 с.

ISBN 978-5-521-23752-4

Трейси Роллин - SANTA MUERTE - История, ритуалы и магия Богоматери Святой Смерти - Содержание

Введение

1. Знакомьтесь, Санта Муэрте, госпожа-скелет из Мексики

2. Ацтекские корни Санта Муэрте

3. Святость Смерти

4. Женские пути Смерти

5. Семь цветов Санта Муэрте

6. Подготовка ритуального пространства и инструментов

7. Розарий Санта Муэрте

8. Новена Санта Муэрте

9. Nina Blanca, дорогая сестра Смерть

10. Nina Violeta, Царственная

11. Nina Azul, Милостивая

12. Nina Dorada, Смерть, госпожа удачи

13. Nina Roja, Королева страсти

14. Nina Verde, Справедливый судья

15. Nina Negra, Матерь слез

16. В заключение

Глоссарий

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