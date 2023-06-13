Елена Владимировна Романенко - Нил Сорский

Преподобный Нил Сорский, великий святой Русской православной церкви, жил в XV — начале XVI столетия. И хотя от нас его отделяют пять веков, сочинения святого и по сей день вызывают к себе живой интерес. Они переведены на английский, немецкий, французский, итальянский, греческий и современный русский язык. К ним обращаются не только монахи, но и люди, живущие обычной мирской жизнью. Казалось бы, чем монах-нестяжатель может быть интересен современному человечеству, которое принято считать «обществом потребления»? Наверное, тем, что в своих творениях Нил Сорский говорит о загадочной человеческой душе. «Да познаем хоть немного достоинство душ наших, для какой жизни мы призваны», — обращается он к своим читателям.

Почти все сочинения Нил написал в небольшом скиту на реке Соре, который основал неподалеку от Кирилло-Белозерского монастыря. Ныне, чтобы попасть в Нилову пустынь, нужно проехать семь километров от города Кириллова (находится в Вологодской области) в сторону Белозерска и далее пройти проселочной дорогой еще восемь километров до обители. В прежние времена на повороте стоял древний восьмиконечный крест. Само место, выбранное преподобным, ничем не примечательно, не имеет особенностей. Вспоминая наши известные обители, мы сразу представляем себе их неповторимые и прекрасные ландшафты. Кирилло-Белозерский монастырь, Соловки, Валаам, Троице-Сергиева лавра — все эти монастыри имеют свое лицо, они словно срослись с теми холмами и берегами, на которых стоят. Скит же, подобный Нилову, можно создать на любой лесной поляне. В этой безликости пустыни отразилась суть мировоззрения преподобного: главное — не внешние стены, не внешние красоты, а та внутренняя работа, которая происходит в человеке, и его устремленность к Горнему миру. Основанный преподобным монастырь стал первым русским скитом, который укладом своей жизни и уставом напоминал древние скиты Египта, Палестины, Афона.

О Ниле Сорском сохранилось немного исторических свидетельств. Неизвестно (скорее всего, не было написано) древнее Житие святого. Со временем множество легенд возникло вокруг его имени. Историческая литература создала свой собственный образ сорского старца, одинаково любящего всех: и согрешающего, и еретика, и отступника. Однако этот искусственный образ сразу начинает разрушаться, как только мы открываем подлинные творения преподобного.

Елена Владимировна Романенко - Нил Сорский

(Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1894)

М.: Молодая гвардия, 2021. — 313[7] с.: ил.

ISBN 978-5-235-04484-5

Елена Владимировна Романенко - Нил Сорский - Содержание

Предисловие

Часть 1. НАЧАЛО ПУТИ

О дьяках Майковых

Город детства

Дивные лики

О княжении Василия Темного

Страшный суд

О Флорентийской унии

О научении книжном

О падении Царырада

Часть 2. МОНАСТЫРЬ

Послушник

Постриг

Старец и ученик

Монастырский день

Монастырские встречи

Об отшествии из монастыря

Афон

Часть 3. ПАЛОМНИЧЕСТВО НА ВОСТОК

Русские путешественники

О посещении Царьграда

О пребывании на Афоне

Часть 4. СКИТ НА РЕКЕ СОРЕ

Пустыня

Древняя Фиваида

Настоятель

О построении церкви

Келейное правило

Редактор

Великий старец

Часть 5. ЕРЕСЬ

О ереси «жидовствующих»

О Соборе 1490 года

О борьбе старца Нила с ересью

Часть 6. ИТОГИ

Ученики

Государева служба

Князь-инок Вассиан

О Соборе 1503 года

Послание иконописцу

О преставлении и погребении старца Нила

Вражда

Память

Примечания

Исторический контекст и основные даты жизни преподобного Нила Сорского

Библиография