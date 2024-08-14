Романенко - По следам Юнга, или Затерянные лабиринты судьбы

Дорогие друзья! Вы держите в руках не просто книгу, а настоящий инструмент психотерапии, который однозначно изменит вашу жизнь! Эта книга отличается от сотен книг посвященных картам Таро. Хочу сразу предупредить, что это не эзотерика, и это не про «гадание»! Хотя использовать полученные знания в «гадании» можно. Но это будет не «гадание», это будет психологическая консультация, основанная на беседе с бессознательным того человека, кому вы сделайте расклад.

Эта книга – мощнейшая инструкция к использованию символических образов карт Таро, а точнее их символических трансперсональных аспектов для психологической помощи себе самому или другим людям.

Что такое трансперсональные аспекты? Это понимание картинок, основанное на трансперсональной психологии. Само слово «трансперсональная психология», берет начало от английского слова и в дословном переводе обозначает «надличностная психология», то есть простыми словами, то, что выходит за границы личности как таковой. Точнее уходит намного глубже, чем психика отдельно взятой личности. Это раздел психологии, который соединяет современные психологические концепции, теории и методы с традиционными духовными практиками Востока и Запада. Главные идеи, на которых базируется трансперсональная психология – это погружение в глубины Эго, а также саморазвитие личности и ее психическое здоровье. Трансперсональная психология включает в себя ряд психотерапевтических теорий и практик, таких как психосинтез, трансперсональная терапия, ряд техник самоанализа и личностного роста (например, медитация и визуализация), а также заимствует ряд идей из философии, теологии, феноменологии, антропологии, социологии, восточных философских учений, западных духовных традиций. Она также фокусируется на типологии духовного опыта всего человечества, изучая его влияние на мысли и поведение людей, живущих после. Данное направление было создано в 1960-х годах, на основе гуманистической психологии. Его основоположниками были А. Маслоу, С. Гроф, Э. Сутич, А. Адлер, В. Райх и другие. Изначально, трансперсональная психология не была признана большинством научных обществ и критиковалась рядом учёных по причине отсутствия научной доказательной базы. Однако в 1996 году Британское психологическое общество создало отделение трансперсональной психологии, что дало возможность данному направлению получить ограниченное признание в академических кругах.

В настоящее время выходит много литературы позиционирующей психологический взгляд на карты Таро. Но они все же остаются в рамках эзотерического толка. При этом все больше метафорических карт появляется в качестве инструментов практикующих психологов. Карты Таро – занимают в этом списке ведущее место!

Особенность этой книги – полная реабилитация карт Таро, как инструмента эзотериков! В отличие от любых метафорических карт, карты Таро имеют четкую архетипическую последовательную структуру. Что позволяет проводить безошибочную диагностику психологической зрелости и проводить прицельную психотерапию, направленную на конкретную проблему личности.

Задумка передать вам, мой дорогой читатель, свои знания, родилась лет за десять, до того, как книга увидела свет впервые. Но по мере пополнения моего опыта и получения новых знаний в психологии и психотерапии, мне приходилось расширять главы, наполняя книгу новой информацией, приходящей ко мне по мере моего опыта работы с картами. Хотя нача лось все, как в старой сказке, давным-давно…

Романенко Е. - По следам Юнга, или Затерянные лабиринты судьбы - Часть 1.

Старшие арканы / Е. Романенко — «Автор», 2022. – 156 с.

Романенко Е. - По следам Юнга - Содержание

Предисловие, или как появилась эта книга

Часть 1. Философия и практика использования карт Таро в психологии

Введение

Легенды и теории истоков Таро

Юнг и Таро. Теория архетипов

Как работают карты Таро

Что представляют из себя карты Таро

Правила работы с картами Таро

Психология карт Таро и кризисы жизни

Кто такие психологи, чем они отличаются от психотерапевтов и психиатров

Архетипы в картах Таро

Часть 2. О чем повествуют нам карты Таро

Выбор колоды

Как работать с данной книгой

О чем могут рассказать нам карты Таро

Теперь мы можем перейти непосредственно к Старшим арканам.

Шут. Дурак Архетип Описание и символика Психологический смысл Важное (для специалистов помогающих профессий) Задача



Часть 3. Этапы жизни и Старшие арканы

Первый этап – поиск себя

Маг Архетип Описание и символика Психологический смысл Важное (для специалистов помогающих профессий) Задача

Верховная Жрица. Исида. Папесса Архетип Описание и символика Психологический смысл Важное (для специалистов помогающих профессий) Задача

Императрица. Владычица. Хозяйка Архетип Описание и символика Психологический смысл Важное (для специалистов помогающих профессий) Задача

Император. Владыка. Хозяин Архетип Символика Психологический смысл Важное (для специалистов помогающих профессий) Задача

Верховный Жрец. Иерофант. Папа. Первосвященник Архетип Описание и символика Психологический смысл Важное (для специалистов помогающих профессий) Задача

Влюбленные. Любовники. Решение Архетип Описание и символика Психологический смысл Важное (для специалистов помогающих профессий) Задача

Колесница Архетип Описание и символика Психологический смысл Важное (для специалистов помогающих профессий) Задача

Второй этап – испытания Сила Архетип Описание и символика Психологический смысл Важное (для специалистов помогающих профессий) Задача

Отшельник Архетип Описание и символика Психологический смысл Важное (для специалистов помогающих профессий) Задача Колесо Фортуны. Колесо Счастья Архетип

Описание и символика Психологический смысл Важное (для специалистов помогающих профессий) Задача Справедливость. Правосудие Архетип Описание и символика Психологический смысл Важное (для специалистов помогающих профессий) Задача

Повешенный. Жертвенность Архетип Описание и символика Психологический смысл Важное (для специалистов помогающих профессий) Задача

Смерть. Свершение Архетип Описание и символика Психологический смысл Важное (для специалистов помогающих профессий) Задача

Умеренность. Равновесие. Алхимия Архетип Описание и символика Психологический смысл Важное (для специалистов помогающих профессий) Задача

Третий этап – искушения

Важное (для специалистов помогающих профессий)

Дьявол. Судьба Архетип Описание и символика Психологический смысл Важное (для специалистов помогающих профессий) Задача

Башня. Разрушение. Небесный огонь Архетип Описание и символика Психологический смысл Важное (для специалистов помогающих профессий) Задача

Звезда. Звезда Магов. Надежда Архетип Описание и символика Психологический смысл Важное (для специалистов помогающих профессий) Задача

Луна. Сумерки. Неудача Архетип Описание и символика Психологический смысл Важное (для специалистов помогающих профессий) Задача

Солнце. Благополучие Архетип Описание и символика Психологический смысл Важное (для специалистов помогающих профессий) Задача

Суд. Возрождение Архетип Описание и символика Психологический смысл Важное (для специалистов помогающих профессий) Задача

Мир. Вселенная. Универсум Архетип Описание и символика Психологический смысл Важное (для специалистов помогающих профессий) Задача



Часть 4. Аналитическая работа с картами

Самоанализ

Диагностика и коррекция

Нейтральные арканы

Психотерапевтическая работа с клиентом

Обучение и общение

Литература и материалы

Приложение