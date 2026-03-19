Романенко - Релігійна термінологія. Українсько-англійський словник

Спеціалізоване видання «Релігійна термінологія: Українсько-англійський словник», підготовлене колективом авторів (Є. Романенко, Р. Щокін, А. Богданенко), є дзеркальним доповненням до англо-українського тому та виконує критично важливу функцію в сучасній українській гуманітарній науці. Авторський колектив ставить за мету надати фахівцям надійний інструмент для точного відтворення української духовної та богословської лексики англійською мовою. Основна ідея словника полягає у подоланні «перекладацького бар'єру» при представленні української релігійної традиції, її унікальних термінів та історичних реалій на міжнародній арені.

Змістовна частина словника охоплює широкий пласт лексики, що відображає розмаїття християнського життя в Україні, а також термінологію інших світових релігій. Автори детально опрацьовують переклад специфічних термінів східнохристиянської традиції (православ'я та греко-католицизму), для яких буває важко знайти прямі еквіваленти в західному протестантському чи католицькому лексиконі. У виданні послідовно представлені назви церковних таїнств, обрядів, предметів літургійного вжитку, а також терміни, пов'язані з канонічним правом та церковним управлінням. Важлива увага приділяється сучасним релігієзнавчим категоріям та екуменічній лексиці, що дозволяє науковцям коректно оформлювати статті, виступи та офіційні документи для англомовного середовища.

Текст словника побудований за алфавітним принципом із продуманою системою синонімів та пояснювальних приміток, що допомагають обрати найбільш влучний варіант перекладу залежно від контексту — від академічного дослідження до живої проповіді. Романенко, Щокін та Богданенко майстерно поєднують філологічну точність із теологічною грамотністю, що робить цей словник незамінним для перекладачів, священнослужителів, дипломатів та студентів. Робота слугує фундаментальним ресурсом для інтеграції українського богословського дискурсу у глобальний інтелектуальний простір. Це використання словника сприяє підвищенню якості англомовних публікацій про релігійне життя України та забезпечує термінологічну єдність у наукових працях.

Романенко Є., Щокін Р., Богданенко А. - Релігійна термінологія. Українсько-англійський словник. Religious terminology. Ukrainian-English dictionary

Київ: Видавництво Ліра-К, 2021. 120 с.

ISBN 978-617-520-017-9

