День появления на свет является общепринятой отправной точкой для биографии человека. Информация, которую я получил от моей матери, - источника, в достоверности которого я не сомневаюсь, - мне позволяет продвинуться чуть дальше в прошлое. Мои родители «сотворили» меня одним августовским вечером на пляже Тельгрюк, в Финистере, в нескольких шагах от моря, во время прилива. Я родился, как и добрый доктор Фрейд - изобретатель психоанализа, - 6 мая и в тот же самый час! Никоим образом не планируя это совпадение, о котором я узнал много лет спустя уже после того, как начал заниматься психотерапией; я бы хотел, чтобы упоминание о нем не было сочтено за хвастовство.

У меня сохранилось немного приятных воспоминаний из раннего детства. Я проявлял достаточно сноровки в изготовлении плетеных косичек из бумаги, за что получал похвалу воспитательницы. Я упоминаю этот эпизод, так как подобной похвалы я не получал в течение многих последующих лет. Очень рано у меня обнаружилась склонность к фантазированию. Это были не те фантазии или сновидения, о пользе которых я говорю в этой книге. Мои фантазии служили избеганию реальности. Я предпочитал жить в воображаемом мире.

Жорж Ромэ - Свободный сон наяву - Новый терапевтический подход

(Современная психотерапия)

М.: Когито-Центр, 2013. - 208 с.

ISBN 978-2-84454-644-9 (фр.)

ISBN 978-5-89353-407-8 (рус.)

Жорж Ромэ - Свободный сон наяву - Новый терапевтический подход - Содержание

Обращение автора к русским читателям

Введение. Видеть свою жизнь во сне

Часть первая

I. Знать всё про свободный сон наяву

Часть вторая

I. Этапы развития личности

II. Важные моменты психической перестройки в свободном сне наяву

Часть третья

I. Почему это работает

II. Удивительная жизнь образов

Приложения

Приложение 1. Двери Ахерона

Приложение 2. Ярмарка символов

Приложение 3. Стена