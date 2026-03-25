Ромэ - Свободный сон наяву
День появления на свет является общепринятой отправной точкой для биографии человека. Информация, которую я получил от моей матери, - источника, в достоверности которого я не сомневаюсь, - мне позволяет продвинуться чуть дальше в прошлое. Мои родители «сотворили» меня одним августовским вечером на пляже Тельгрюк, в Финистере, в нескольких шагах от моря, во время прилива. Я родился, как и добрый доктор Фрейд - изобретатель психоанализа, - 6 мая и в тот же самый час! Никоим образом не планируя это совпадение, о котором я узнал много лет спустя уже после того, как начал заниматься психотерапией; я бы хотел, чтобы упоминание о нем не было сочтено за хвастовство.
У меня сохранилось немного приятных воспоминаний из раннего детства. Я проявлял достаточно сноровки в изготовлении плетеных косичек из бумаги, за что получал похвалу воспитательницы. Я упоминаю этот эпизод, так как подобной похвалы я не получал в течение многих последующих лет. Очень рано у меня обнаружилась склонность к фантазированию. Это были не те фантазии или сновидения, о пользе которых я говорю в этой книге. Мои фантазии служили избеганию реальности. Я предпочитал жить в воображаемом мире.
Жорж Ромэ - Свободный сон наяву - Новый терапевтический подход
(Современная психотерапия)
М.: Когито-Центр, 2013. - 208 с.
ISBN 978-2-84454-644-9 (фр.)
ISBN 978-5-89353-407-8 (рус.)
Жорж Ромэ - Свободный сон наяву - Новый терапевтический подход - Содержание
Обращение автора к русским читателям
Введение. Видеть свою жизнь во сне
Часть первая
I. Знать всё про свободный сон наяву
Часть вторая
I. Этапы развития личности
II. Важные моменты психической перестройки в свободном сне наяву
Часть третья
I. Почему это работает
II. Удивительная жизнь образов
Приложения
Приложение 1. Двери Ахерона
Приложение 2. Ярмарка символов
Приложение 3. Стена
No comments yet. Be the first!