Ромейн - Жизнь, хождение и триумф веры
Те, для чьей пользы написана эта небольшая книга, должны быть практически знакомы со следующими истинами: они осознали свою греховность и нужду в праведности. Слово Божье стало действенным благодаря стараниям Духа Святого научить их природе божественного закона; и, сравнивая с ним свои сердца и свои жизни, они были признаны виновными.
Они увидели себя падшими созданиями и ощутили печальные последствия этого падения, а именно: полное невежество в понимании Бога и Его путей, открытое восстание против Него в своем сознании и совершенную враждебность в сердце, жизнь, потраченную на служение этому миру, плоти и дьяволу; и во всем этом они виноваты перед Богом и по своей природе дети гнева. Когда они осознали эти истины, и пробудившееся сознание стало искать облегчения и избавления, тогда обнаружили, что они беспомощны и бессильны.
Они не могли сделать ни одного шага или что-то предпринять, что могло бы спасти их от их грехов. О каком бы способе они ни думали, он подводил их во время испытания и оставлял совесть более обеспокоенной, чем прежде. Стремились ли они покаяться? Они обнаружили, что покаяние, которое будет угодно Богу, было даром Христа. Он был вознесен, чтобы стать Господом и Спасителем, чтобы дать покаяние.
Вильям Ромейн - Жизнь, хождение и триумф веры
пер. с англ.
Одесса: Христианское просвещение, 2007. 576 с.
ISBN 5-8404-0168-4
Вильям Ромейн - Жизнь, хождение и триумф веры - Содержание
Книга 1. Жизнь веры
Книга 2. Хождение веры
- Глава I. Тот, кто ходит с Богом, должен, прежде всего, знать путь мира
- Глава II. Верующий примирен с Богом, и Божий мир правит в его разуме, и они оба идут вместе, потому что теперь согласны друг с другом
- Глава III. Верующий сердцем прилепляется к Богу и ходит пред Ним в любви
- Глава IV. Верующий будет успешно продолжать свой путь, пока ходит верой, постоянно полагаясь на своего примиренного Бога и любящего Отца
- Глава V. Верующий направляет свои шаги по Слову, с чистым сердцем идя по Царской дороге послушания
- Глава VI. Хождение верующего на пути долга
- Глава VII. Верующий продолжает свой путь, радуясь в Боге
- Глава VIII. Верующий ходит в смирении пред Богом, неся свой крест
- Глава IX. Верующий, испытавший внешний крест, несет его с терпением и находит его большой поддержкой на своем пути к небу
- Глава X. Верующий, испытавший внутренний крест, учится ходить пред Богом с большим смирением
- Глава XI. Верующий подвизается добрым подвигом веры и идет вперед, как победоносный и чтобы победить
- Глава XII. Верующий продвигается вперед, подвизаясь добрым подвигом веры, и ежедневно одерживает победу над миром
- Глава XIII. Верующий продвигается вперед, противостоя искусителю и побеждая его козни и нападки
- Глава XIV. Верующий, хранимый силой Божьей, твердо продолжает свое святое хождение и победоносную борьбу
- Глава XV. Верующий завершает свое течение и входит в покой
Книга 3. Триумф веры
- Глава I. Предисловие
- Глава II. Некоторые ободрения из Писания для триумфа веры
- Глава III. Верующий торжествует в праведности Господа
- Глава IV. Триумф верующего в Иисусе, когда он ощущает свое осквернение грехом
- Глава V. Триумф верующего над грехом и чувством вины
- Глава VI. Победа верующего над господством грех
- Глава VII. Триумф верующего над его скорбями
- Глава VIII. Триумф верующего над немощами старости
- Глава IX. Триумф верующего над смертью
- Глава X. Личность тех, у кого есть больше всего причин для триумфа во Христе
- Глава XI. Вечный триумф
Вильям Ромейн - Жизнь, хождение и триумф веры - Человек привычки
Господь — Пастырь мой... направляет меня на стези
правды ради имени Своего. Если я пойду и долиною
смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной;
Твой жезл и Твой посох — они успокаивают меня.
Псалом 22
Вильям Ромейн родился в Хартлепуле, графство Дарем, 25 сентября 1714 года. Он был надежным и предсказуемым служителем в Англии восемнадцатого века, пока не услышал проповедь Джорджа Уайтфилда. После этого в течение всей оставшейся жизни Ромейн оставался в церкви Англии пламенным евангелистом. Его рвение приводило в смятение церковных руководителей, в результате чего он потерял многих друзей и положение. В одной церкви власти отказались освещать здание в то время, когда он проповедовал, вынудив его говорить при свете единственной свечи, которую он держал в руке. Но речи Ромейна привлекали к нему все большее количество слушателей до тех пор, пока он не зажег своим пылом весь Лондон.
Уайтфилд странствовал по всему миру, Уэсли — по всей Британии, а Ромейн осел в Лондоне. Этот город стал его цитаделью, а он сам — животворным источником для тех лондонских англикан, которые любили евангельскую истину. Ромейн был человеком привычки. Каждый день он завтракал в шесть часов, а за столом читал Псалтирь. Обед ему подавали в половине второго, ужин — в семь вечера, после ежедневной прогулки. В девять утра и в девять вечера он проводил семейные молитвы. В десять часов он отправлялся спать.В полном здравии он дожил до восьмидесяти одного года, пока его не настигла смерть. В субботу, 25 июля 1795 года, Ромейн обнаружил, что не может спуститься вниз по ступенькам. Он сел на верхней площадке в великой слабости, "воздавая хвалу Богу".
После обеда присутствующие услышали, как он прошептал: "Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной". Чуть позже один друг наклонился над ним и сказал: "Надеюсь, дорогой сэр, теперь вы находите спасение в Иисусе Христе драгоценным и полезным для себя". Ромейн отвечал: "Теперь Он для меня драгоценный Спаситель". Некоторое время спустя, словно увидав Господа, он вскричал: "Свят! Свят! Свят! Благословен Иисус! Тебе да будет вечная хвала". Около полуночи, "когда уже начался день Господень", он вздохнул в последний раз. Его близкие хотели провести скромные похороны в кругу друзей, но проводить его пришли многие тысячи. За катафалком следовали пятьдесят карет и толпы народа пешком. С тех пор его критики сложили оружие. Город любил его, и это была любовь к истине.
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