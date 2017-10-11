Те, для чьей пользы написана эта небольшая книга, должны быть практически знакомы со следующими истинами: они осознали свою греховность и нужду в праведности. Слово Божье стало действенным благодаря стараниям Духа Святого научить их природе божественного закона; и, сравнивая с ним свои сердца и свои жизни, они были признаны виновными.

Они увидели себя падшими созданиями и ощутили печальные последствия этого падения, а именно: полное невежество в понимании Бога и Его путей, открытое восстание против Него в своем сознании и совершенную враждебность в сердце, жизнь, потраченную на служение этому миру, плоти и дьяволу; и во всем этом они виноваты перед Богом и по своей природе дети гнева. Когда они осознали эти истины, и пробудившееся сознание стало искать облегчения и избавления, тогда обнаружили, что они беспомощны и бессильны.

Они не могли сделать ни одного шага или что-то предпринять, что могло бы спасти их от их грехов. О каком бы способе они ни думали, он подводил их во время испытания и оставлял совесть более обеспокоенной, чем прежде. Стремились ли они покаяться? Они обнаружили, что покаяние, которое будет угодно Богу, было даром Христа. Он был вознесен, чтобы стать Господом и Спасителем, чтобы дать покаяние.

Вильям Ромейн - Жизнь, хождение и триумф веры

пер. с англ.

Одесса: Христианское просвещение, 2007. 576 с.

ISBN 5-8404-0168-4

Вильям Ромейн - Жизнь, хождение и триумф веры - Содержание

Книга 1. Жизнь веры

Книга 2. Хождение веры

Глава I. Тот, кто ходит с Богом, должен, прежде всего, знать путь мира

Глава II. Верующий примирен с Богом, и Божий мир правит в его разуме, и они оба идут вместе, потому что теперь согласны друг с другом

Глава III. Верующий сердцем прилепляется к Богу и ходит пред Ним в любви

Глава IV. Верующий будет успешно продолжать свой путь, пока ходит верой, постоянно полагаясь на своего примиренного Бога и любящего Отца

Глава V. Верующий направляет свои шаги по Слову, с чистым сердцем идя по Царской дороге послушания

Глава VI. Хождение верующего на пути долга

Глава VII. Верующий продолжает свой путь, радуясь в Боге

Глава VIII. Верующий ходит в смирении пред Богом, неся свой крест

Глава IX. Верующий, испытавший внешний крест, несет его с терпением и находит его большой поддержкой на своем пути к небу

Глава X. Верующий, испытавший внутренний крест, учится ходить пред Богом с большим смирением

Глава XI. Верующий подвизается добрым подвигом веры и идет вперед, как победоносный и чтобы победить

Глава XII. Верующий продвигается вперед, подвизаясь добрым подвигом веры, и ежедневно одерживает победу над миром

Глава XIII. Верующий продвигается вперед, противостоя искусителю и побеждая его козни и нападки

Глава XIV. Верующий, хранимый силой Божьей, твердо продолжает свое святое хождение и победоносную борьбу

Глава XV. Верующий завершает свое течение и входит в покой

Книга 3. Триумф веры

Глава I. Предисловие

Глава II. Некоторые ободрения из Писания для триумфа веры

Глава III. Верующий торжествует в праведности Господа

Глава IV. Триумф верующего в Иисусе, когда он ощущает свое осквернение грехом

Глава V. Триумф верующего над грехом и чувством вины

Глава VI. Победа верующего над господством грех

Глава VII. Триумф верующего над его скорбями

Глава VIII. Триумф верующего над немощами старости

Глава IX. Триумф верующего над смертью

Глава X. Личность тех, у кого есть больше всего причин для триумфа во Христе

Глава XI. Вечный триумф

Вильям Ромейн - Жизнь, хождение и триумф веры - Человек привычки

Господь — Пастырь мой... направляет меня на стези

правды ради имени Своего. Если я пойду и долиною

смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной;

Твой жезл и Твой посох — они успокаивают меня.

Псалом 22

Вильям Ромейн родился в Хартлепуле, графство Дарем, 25 сентября 1714 года. Он был надежным и предсказуемым служителем в Англии восемнадцатого века, пока не услышал проповедь Джорджа Уайтфилда. После этого в течение всей оставшейся жизни Ромейн оставался в церкви Англии пламенным евангелистом. Его рвение приводило в смятение церковных руководителей, в результате чего он потерял многих друзей и положение. В одной церкви власти отказались освещать здание в то время, когда он проповедовал, вынудив его говорить при свете единственной свечи, которую он держал в руке. Но речи Ромейна привлекали к нему все большее количество слушателей до тех пор, пока он не зажег своим пылом весь Лондон.

Уайтфилд странствовал по всему миру, Уэсли — по всей Британии, а Ромейн осел в Лондоне. Этот город стал его цитаделью, а он сам — животворным источником для тех лондонских англикан, которые любили евангельскую истину. Ромейн был человеком привычки. Каждый день он завтракал в шесть часов, а за столом читал Псалтирь. Обед ему подавали в половине второго, ужин — в семь вечера, после ежедневной прогулки. В девять утра и в девять вечера он проводил семейные молитвы. В десять часов он отправлялся спать.В полном здравии он дожил до восьмидесяти одного года, пока его не настигла смерть. В субботу, 25 июля 1795 года, Ромейн обнаружил, что не может спуститься вниз по ступенькам. Он сел на верхней площадке в великой слабости, "воздавая хвалу Богу".

После обеда присутствующие услышали, как он прошептал: "Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной". Чуть позже один друг наклонился над ним и сказал: "Надеюсь, дорогой сэр, теперь вы находите спасение в Иисусе Христе драгоценным и полезным для себя". Ромейн отвечал: "Теперь Он для меня драгоценный Спаситель". Некоторое время спустя, словно увидав Господа, он вскричал: "Свят! Свят! Свят! Благословен Иисус! Тебе да будет вечная хвала". Около полуночи, "когда уже начался день Господень", он вздохнул в последний раз. Его близкие хотели провести скромные похороны в кругу друзей, но проводить его пришли многие тысячи. За катафалком следовали пятьдесят карет и толпы народа пешком. С тех пор его критики сложили оружие. Город любил его, и это была любовь к истине.