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Ронелен - Алхмия Скифская - Магия и Алхимия

Ронелен - Алхмия Скифская - Магия и Алхимия
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Алхимия
Алхимия. Древняя наука, о которой большинство современных людей не знает почти ничего. Знание древних цивилизаций, считавшееся утерянным. Предмет исследования ученых - как физиков, так и химиков в XX веке. Знания, которым интересовались спецслужбы, без преувеличения, всех стран.
Ученые XX века считали, что мироздание формируют термоядерные реакции, скрытые в глубинах материи. Такие же реакции возможны и в организме человека. Нечто в человеке (разум, дух) может включить их и пользоваться их плодами - трансмутировать металлы, продлевать жизнь живых форм и открывать скрытые тайны природы. Они верили в то, что древние цивилизации на Земле уже имели это знание, а алхимики являются его хранителями, пронесшими тайны через тысячелетия.
Большинство источников относит возникновение алхимии к периоду Египетского Царства. Но откуда получил эти знания сам Египет? Не только мы сейчас задаемся этим вопросом. Еще в первой половине XX века вопрос этот волновал как Орден «Анненербе» в Германии, так и спецотдел ВЧК в Советском Союзе.
Упомянутые нами секретные организации, однако, не стремились глубже исследовать Египет (а также другие страны Северной Африки). Внимание и тех и других было сосредоточено на совершено иных регионах нашей планеты. Крайний Север России. Антарктида. Урал. Страны Азии. Северная Индия и Тибет.
Именно там возникли цивилизации, знающие алхимию. Именно они принесли эту науку в Египет.
Вот почему «Анненербе» молчало о своих открытиях на Крайнем Севере. Вот почему засекретили все работы Александра Варченко, и до сих пор его рукописи нигде не были обнаружены. Какую же тайну скрывали советские и немецкие спецслужбы? Почему не хотели, чтобы о них узнали в других странах?
Все объясняется просто. Они поняли, что цивилизации, знающие древние технологии, особенно ту их часть, которую мы традиционно называем магией и алхимией, и источники их знаний, а также остатки их древних городов, следует искать не в Египте. А именно в тех регионах, которые перечислены выше. И хотели скрыть источники нахождения истинных знаний от глаз потенциального противника.
Сейчас, по прошествии 67 лет со дня окончания второй мировой войны, древние тайны, погребенные вместе с третьим рейхом и диктатурой сталинского режима, снова стали открываться. Известный исследователь алхимии, много лет корпевший в подземных комнатах над изучением алхимических книг, и поставивший своими силами бесчисленное количество опытов, исследователь также магии и оккультной истории, Ронелен, сделал новые открытия об алхимии и ее истории в древние времена.
Какие древние народы, кроме Египтян, знали алхимию? В чем алхимия перекликается с древней магией и современной ядерной физикой? С каких практических опытов следует начинать? Тайны алхимии, зашифрованные в произведениях известных писателей? Могут ли быть архитектурные сооружения сложными технологическими машинами магов и алхимиков?
На все эти вопросы грамотно и эрудированно отвечает рукопись Ронелена «Алхимия Скифская».

Ронелен - Алхмия Скифская - Магия и Алхимия

М.: Велигор, 2013. - 250с.: ил.
ISBN 978-5-88875-152-7

Ронелен - Алхмия Скифская - Магия и Алхимия – Содержание

  • Предисловие
  • Алхимия скифская. Ронелен
  • Скифы, сарматы, алхимия. Пролог.
  • Киммерийские тени или сумерки древних
  • Сухой и Влажный Пути. 6 и 9
  • Скифская лектора ль и другие
  • Мед Винни-Пуха
  • Тайное место древней Богини
  • Утраченное Слово
  • Дневниковые записи о тайнах алхимии
  • Алхимия и магия. Раокриом
  • О посвящениях
  • Путь Мага и Путь Алхимика
  • Внутреннее Золото
  • Энергия Творения
  • Вещество и есть Алхимический Дракон
  • Алхимики и Книги Силы Магов
  • Алхимия и звук
  • Бог Океанов
  • Алхимия и варение зелий
  • Ментальная технология влияния на алхимический процесс
  • Для чего алхимику пирокинез?
  • Тайна Саур-Могилы
  • Девять Врат
  • Камень Алатырь
  • Приложения: алхимические гримуары
  • Вечный Светильник, приписываемый Тритемиусу.
  • «Тайная книга Богомилов»
  • Малая герметическая азбука
  • Малый алхимический свод
  • Послесловие
Views 195
Rating 3.0 / 5
Added 03.10.2024
Author brat Vadim
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3.0/5 (2)

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