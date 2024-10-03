Ронелен - Алхмия Скифская - Магия и Алхимия

Алхимия. Древняя наука, о которой большинство современных людей не знает почти ничего. Знание древних цивилизаций, считавшееся утерянным. Предмет исследования ученых - как физиков, так и химиков в XX веке. Знания, которым интересовались спецслужбы, без преувеличения, всех стран.

Ученые XX века считали, что мироздание формируют термоядерные реакции, скрытые в глубинах материи. Такие же реакции возможны и в организме человека. Нечто в человеке (разум, дух) может включить их и пользоваться их плодами - трансмутировать металлы, продлевать жизнь живых форм и открывать скрытые тайны природы. Они верили в то, что древние цивилизации на Земле уже имели это знание, а алхимики являются его хранителями, пронесшими тайны через тысячелетия.

Большинство источников относит возникновение алхимии к периоду Египетского Царства. Но откуда получил эти знания сам Египет? Не только мы сейчас задаемся этим вопросом. Еще в первой половине XX века вопрос этот волновал как Орден «Анненербе» в Германии, так и спецотдел ВЧК в Советском Союзе.

Упомянутые нами секретные организации, однако, не стремились глубже исследовать Египет (а также другие страны Северной Африки). Внимание и тех и других было сосредоточено на совершено иных регионах нашей планеты. Крайний Север России. Антарктида. Урал. Страны Азии. Северная Индия и Тибет.

Именно там возникли цивилизации, знающие алхимию. Именно они принесли эту науку в Египет.

Вот почему «Анненербе» молчало о своих открытиях на Крайнем Севере. Вот почему засекретили все работы Александра Варченко, и до сих пор его рукописи нигде не были обнаружены. Какую же тайну скрывали советские и немецкие спецслужбы? Почему не хотели, чтобы о них узнали в других странах?

Все объясняется просто. Они поняли, что цивилизации, знающие древние технологии, особенно ту их часть, которую мы традиционно называем магией и алхимией, и источники их знаний, а также остатки их древних городов, следует искать не в Египте. А именно в тех регионах, которые перечислены выше. И хотели скрыть источники нахождения истинных знаний от глаз потенциального противника.

Сейчас, по прошествии 67 лет со дня окончания второй мировой войны, древние тайны, погребенные вместе с третьим рейхом и диктатурой сталинского режима, снова стали открываться. Известный исследователь алхимии, много лет корпевший в подземных комнатах над изучением алхимических книг, и поставивший своими силами бесчисленное количество опытов, исследователь также магии и оккультной истории, Ронелен, сделал новые открытия об алхимии и ее истории в древние времена.

Какие древние народы, кроме Египтян, знали алхимию? В чем алхимия перекликается с древней магией и современной ядерной физикой? С каких практических опытов следует начинать? Тайны алхимии, зашифрованные в произведениях известных писателей? Могут ли быть архитектурные сооружения сложными технологическими машинами магов и алхимиков?

На все эти вопросы грамотно и эрудированно отвечает рукопись Ронелена «Алхимия Скифская».

Ронелен - Алхмия Скифская - Магия и Алхимия

М.: Велигор, 2013. - 250с.: ил.

ISBN 978-5-88875-152-7

Ронелен - Алхмия Скифская - Магия и Алхимия – Содержание