Ронелен - Алхмия Скифская - Магия и Алхимия
Алхимия. Древняя наука, о которой большинство современных людей не знает почти ничего. Знание древних цивилизаций, считавшееся утерянным. Предмет исследования ученых - как физиков, так и химиков в XX веке. Знания, которым интересовались спецслужбы, без преувеличения, всех стран.
Ученые XX века считали, что мироздание формируют термоядерные реакции, скрытые в глубинах материи. Такие же реакции возможны и в организме человека. Нечто в человеке (разум, дух) может включить их и пользоваться их плодами - трансмутировать металлы, продлевать жизнь живых форм и открывать скрытые тайны природы. Они верили в то, что древние цивилизации на Земле уже имели это знание, а алхимики являются его хранителями, пронесшими тайны через тысячелетия.
Большинство источников относит возникновение алхимии к периоду Египетского Царства. Но откуда получил эти знания сам Египет? Не только мы сейчас задаемся этим вопросом. Еще в первой половине XX века вопрос этот волновал как Орден «Анненербе» в Германии, так и спецотдел ВЧК в Советском Союзе.
Упомянутые нами секретные организации, однако, не стремились глубже исследовать Египет (а также другие страны Северной Африки). Внимание и тех и других было сосредоточено на совершено иных регионах нашей планеты. Крайний Север России. Антарктида. Урал. Страны Азии. Северная Индия и Тибет.
Именно там возникли цивилизации, знающие алхимию. Именно они принесли эту науку в Египет.
Вот почему «Анненербе» молчало о своих открытиях на Крайнем Севере. Вот почему засекретили все работы Александра Варченко, и до сих пор его рукописи нигде не были обнаружены. Какую же тайну скрывали советские и немецкие спецслужбы? Почему не хотели, чтобы о них узнали в других странах?
Все объясняется просто. Они поняли, что цивилизации, знающие древние технологии, особенно ту их часть, которую мы традиционно называем магией и алхимией, и источники их знаний, а также остатки их древних городов, следует искать не в Египте. А именно в тех регионах, которые перечислены выше. И хотели скрыть источники нахождения истинных знаний от глаз потенциального противника.
Сейчас, по прошествии 67 лет со дня окончания второй мировой войны, древние тайны, погребенные вместе с третьим рейхом и диктатурой сталинского режима, снова стали открываться. Известный исследователь алхимии, много лет корпевший в подземных комнатах над изучением алхимических книг, и поставивший своими силами бесчисленное количество опытов, исследователь также магии и оккультной истории, Ронелен, сделал новые открытия об алхимии и ее истории в древние времена.
Какие древние народы, кроме Египтян, знали алхимию? В чем алхимия перекликается с древней магией и современной ядерной физикой? С каких практических опытов следует начинать? Тайны алхимии, зашифрованные в произведениях известных писателей? Могут ли быть архитектурные сооружения сложными технологическими машинами магов и алхимиков?
На все эти вопросы грамотно и эрудированно отвечает рукопись Ронелена «Алхимия Скифская».
Ронелен - Алхмия Скифская - Магия и Алхимия
М.: Велигор, 2013. - 250с.: ил.
ISBN 978-5-88875-152-7
Ронелен - Алхмия Скифская - Магия и Алхимия – Содержание
- Предисловие
- Алхимия скифская. Ронелен
- Скифы, сарматы, алхимия. Пролог.
- Киммерийские тени или сумерки древних
- Сухой и Влажный Пути. 6 и 9
- Скифская лектора ль и другие
- Мед Винни-Пуха
- Тайное место древней Богини
- Утраченное Слово
- Дневниковые записи о тайнах алхимии
- Алхимия и магия. Раокриом
- О посвящениях
- Путь Мага и Путь Алхимика
- Внутреннее Золото
- Энергия Творения
- Вещество и есть Алхимический Дракон
- Алхимики и Книги Силы Магов
- Алхимия и звук
- Бог Океанов
- Алхимия и варение зелий
- Ментальная технология влияния на алхимический процесс
- Для чего алхимику пирокинез?
- Тайна Саур-Могилы
- Девять Врат
- Камень Алатырь
- Приложения: алхимические гримуары
- Вечный Светильник, приписываемый Тритемиусу.
- «Тайная книга Богомилов»
- Малая герметическая азбука
- Малый алхимический свод
- Послесловие
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