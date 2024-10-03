Ропс – Мэри Джонс и ее Библия

Трудно найти более прекрасную долину, чем та, в которой находилась небольшая деревушка Лланвихангел-и-Пеннант (ниже будем называть ее просто Лланвихангел). На северо- востоке деревушки высится величественная гора Кадер Идрис с ее крутыми обрывами и подъемами, а западнее виднеются сверкающие воды залива Кардиган, на пустынное побережье которого беспрестанно обрушиваются пйнистые волны прибоя.

Скалистая гора, морское побережье и прекрасная долина остаются такими же, какими были сто лет назад. Путешественник до сих пор замирает в восхищении, очарованный красотой дикого края, ибо великие достопримечательности природы, как правило, неизменны, а если и меняются, то настолько медленно, что эти изменения практически незаметны. Однако с человеком все обстоит иначе. Этот временный житель земли Божьей рождается, проживает короткую жизнь и уходит в вечность, чаще всего не оставляя после себя почти никакого следа в памяти людей.

Сегодня, стоя у подножия горы Кадер Идрис неподалеку от деревушки Лланвихангел, мы спрашиваем себя: какие люди живут в этих простых серых домах уже не одно столетие? Какова их жизнь, какое прошлое? Какие у них обычаи? С какими трудностями они сталкиваются? Чему радуются и отчего печалятся?

Мы расскажем эту историю тем, кому будет интересна эта местность и происшедшие здесь события, из-за которых Ллан- вихангел занял достойное место среди почитаемых мест нашей дорогой родины, ибо здесь появился росток, превратившийся вскоре в настоящее дерево с ветвями, раскинувшимися над всей землей, повлиявший на судьбы многих людей.

А начиналось все это так.

Стояла поздняя осень 1792 года. В это время года смеркалось рано, и поэтому небольшая деревушка Лланвихангел уже погрузилась в темноту. Холодный ветер срывал с деревьев желтые листья, еще недавно зеленые и полные жизни, и, бросая на землю, кружил их, образуя в узкой долине небольшие желтые горки. На небе, сияя сквозь своеобразные горы облаков, похожих на Кадер Идрис, взошла бледная луна. Ее тусклый свет слабо освещал крутые утесы горы, резко выделявшиеся на темном фоне тумана, поднимающегося из расщелин.

Несмотря на темноту, в окне одного из домов мерцал теплый свет. Это горели дрова в каменном очаге, а на простой деревянной подставке стояла тростниковая свеча, освещая неровным светом работающего за станком ткача. Скамейка, несколько табуреток, грубо сколоченный шкаф и кухонный стол — вот и вся мебель этого дома.

Мэри Е. Ропс – Мэри Джонс и ее Библия

Переводчик: Сергей Томаш. - «Типография Благодать», 2007. – 82 с.

Мэри Е. Ропс – Мэри Джонс и ее Библия – Содержание

Предисловие

I. Долина у подножия горы

II. Великая нужда

III. Сияющий свет

IV. Три километра до Библии

V. Верный в малом

VI. Дальняя дорога

VII. Победа слез

VIII. Библейское общество

IX. Исполнение детских обещаний

X. На закате жизни

Послесловие