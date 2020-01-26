Ияр - второй месяц еврейского календаря (если считать от Нисана, как принято в Танахе). Название пришло из арамейского языка. В Торе (Мелахим, 6: l) он назван ходеш зив ("месяц света").

Ияр - неполный месяц, его продолжительность 29 дней. На протяжении всего месяца Ияр исполняется заповедь сфират аомер ("отсчет дней омера"). До лаг ба-омер (до 18 Ияра) придерживаются некоторых ограничений , подобных дням траура (не стригут волос и не устраивают свадебных торжеств).

Рош Ходеш - Месяц Ияр

Иерусалим 1998 138 ст

Рош Ходеш - Месяц Ияр - Содержание

МЕСЯЦ ИЯР

Основные события месяца

ЛАГ БА-О МЕР

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Рабби Моше Хаим Луцатrо

Рабби Саадья Гаон

Рабби Шимон бар Йохай

ИМЕНА И ДАТЫ

Из истории образования Государства Израиль

Война за независимость, май 1948 - июнь 1949

СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКА

БИБЛИОГРАФИЯ

Рош Ходеш - Месяц Ияр - Введение

В нашем поколении месяц Ияр приобрел особое значение: 5 Ияра празднуется День независимости. В этот день, в 1948 году (в 5908 г. от Сотворения мира), было объявлено об образовании Государства Израиль. 28-го Ияра - День Иерусалима, который был освобожден именно в этот день в 1967 (5927) году в ходе Шестидневной войны. На этот месяц также приходится День памяти погибших воинов Армии обороны Израиля. Месяц Ияр считается благоприятным для лечения. Среди тех, кто вышел из Египта, было много больных людей - и все они выздоровели перед Дарованием Торы. Это свойство месяца Ияр объясняется тем, что жизненные силы, дарованные каждому еврею в Нисане, как бы распространяются по всему телу и обновляют все органы человеческого организма. Но период между праздниками Песах и Шавуот является для еврейского народа не только временем, благоприятным для обретения физического здоровья, но и временем формирования духовного мира человека за счет той энергии, которую он получил, когда его душа обновилась в день рождения народа 1 5-го числа месяца Нисан.