Рош Ходеш - Месяцы Элул и Тишрей
Элул - шестой месяц года. В переводе с арамейского "улулу" - означает "сбор урожая". Впервые упоминается в книге пророка Нехемии. Элул - неполный месяц, его продолжительность - 29 дней, а новомесячье всегда длится два дня. Месяц посвящен раскаянию в грехах и дурных поступках.
Созвездие: Дева. Дева слаба и ждет помощи, она всегда готова заплакать, слезы могут проступить в любой момент ... Колено, соответствующее месяцу, - Звулун. Звулун занят торговлей и кормит Иссахара, чтобы тот имел возможность заниматься Торой. У Звулуна нет собственных духовных сил, он должен заимствовать их у брата. Соответствующая сила человека: болезнь. Это время, когда человек должен опасаться заболеваний. Если полученные в месяц Нисан жизненные силы дают человеку здоровье в месяце Ияр, то утрата единства духовного и материального в месяце Ав угрожает раскрыться как болезнь в месяце Элул. Эмблема месяца: корабль на белом фоне. Удел Звулуна - между двумя морями: Средиземным и озером Кинерет. Название камня в Торе: я'алом. Общепринятое название: алмаз. Приносит успех в торговле.
Рош Ходеш - Месяцы Элул и Тишрей - Еврейский календарь месяц за месяц
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Иерусалим 1996г. - 143с.
Рош Ходеш - Месяцы Элул и Тишрей - Еврейский календарь месяц за месяц - Содержание
МЕСЯЦЫ ЭЛУЛ и ТИШРЕЙ
- Основные события месяцев
МЕСЯЦ ЭЛУЛ
- Возвращение к себе
- Повороты судьбы
- Мир, которого никогда не было
МЕСЯЦ ТИШРЕЙ
- Ничто и нечто
- День искупления
- "И запоют тогда деревья лесные ... "
- Год как жизнь
- Суккот
- Древо познания
НЕДЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫ ТОРЫ
- Урожай седьмого года
- Новый человек - Каин
- Вавилонская башня
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Этрог
Второе рождение
ВОЙНА СУДНОГО ДНЯ
МЮНХЕНСКИЙ СЧЕТ
СЦЕНАРИЙПЮВЕДЕНИЯПРАЗДНИКА
БИБЛИОГРАФИЯ
Рош Ходеш - Месяцы Элул и Тишрей - Еврейский календарь месяц за месяц - Месяц Тишрей
Месяц Тишрей - седьмой месяц года. В книгах еврейских пророков он называется также "месяцем сильных" - ходеш эйтаним. Его новомесячье никогда не приходится на воскресенье, среду или пятницу. 1-ое число этого месяца - День Суда над всем миром. В этом месяце Всевышний судит весь мир, взвешивая поступки живущих в нем. Общий смысл ступени - дарование Свыше физических сил, поддерживающих существование. Созвездие: Весы -символ суда. Колено - Биньямин. В этом месяце раскрываются также свойства Йосефа, второго сына Рахели.
Оба брата обладают силой раскрывать духовное непосредственно в материальном мире, преобразуя материю в духовную энергию, недаром Йосеф становится правителем в Египте и преобразует его. Свойства Йосефа - скрытость и суд. Он сидит перед братьями на престоле, притворяясь грозным правителем, и лишь позднее раскрывается им как милостивый брат. С уст Йосефа не сходит имя Элоким, которое означает: раскрытие Присутствия Всевышнего как Судьи. Соответствующая сила человека - умение найти свою пару. В этом месяце каждый получает физические силы, через которые он сможет раскрыть свой духовный потенциал в соответствии с тем, насколько он готов воспринять, что все его физические силы дарованы Творцом. Кроме того, каждый человек в соответствии со своим духовным потенциалом находит женщину, которая поможет наиболее полно раскрыться его хорошим качествам. Эмблема на знамени - волк на многоцветном фоне. Название камня в Торе: яшпе. Общепринятое название: яшма.
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