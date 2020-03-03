Элул - шестой месяц года. В переводе с арамейского "улулу" - означает "сбор урожая". Впервые упоминается в книге пророка Нехемии. Элул - неполный месяц, его продолжительность - 29 дней, а новомесячье всегда длится два дня. Месяц посвящен раскаянию в грехах и дурных поступках.

Созвездие: Дева. Дева слаба и ждет помощи, она всегда готова заплакать, слезы могут проступить в любой момент ... Колено, соответствующее месяцу, - Звулун. Звулун занят торговлей и кормит Иссахара, чтобы тот имел возможность заниматься Торой. У Звулуна нет собственных духовных сил, он должен заимствовать их у брата. Соответствующая сила человека: болезнь. Это время, когда человек должен опасаться заболеваний. Если полученные в месяц Нисан жизненные силы дают человеку здоровье в месяце Ияр, то утрата единства духовного и материального в месяце Ав угрожает раскрыться как болезнь в месяце Элул. Эмблема месяца: корабль на белом фоне. Удел Звулуна - между двумя морями: Средиземным и озером Кинерет. Название камня в Торе: я'алом. Общепринятое название: алмаз. Приносит успех в торговле.

Рош Ходеш - Месяцы Элул и Тишрей - Еврейский календарь месяц за месяц Методическое пособие в помощь библиотекарю для проведения семейного праздника - Экспериментальный выпуск Иерусалим 1996г. - 143с.

Рош Ходеш - Месяцы Элул и Тишрей - Еврейский календарь месяц за месяц - Содержание

МЕСЯЦЫ ЭЛУЛ и ТИШРЕЙ

Основные события месяцев

МЕСЯЦ ЭЛУЛ

Возвращение к себе

Повороты судьбы

Мир, которого никогда не было

МЕСЯЦ ТИШРЕЙ

Ничто и нечто

День искупления

"И запоют тогда деревья лесные ... "

Год как жизнь

Суккот

Древо познания

НЕДЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫ ТОРЫ

Урожай седьмого года

Новый человек - Каин

Вавилонская башня

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Этрог

Второе рождение

ВОЙНА СУДНОГО ДНЯ

МЮНХЕНСКИЙ СЧЕТ

СЦЕНАРИЙПЮВЕДЕНИЯПРАЗДНИКА

БИБЛИОГРАФИЯ