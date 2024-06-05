1. Не бійся!

Об. 2:10

В IV сторіччі жив один із великих і освічених отців Церкви - Іоанн Златоуст (347-407), твори якого і в наші дні цінні своїм глибоким духовним змістом. Будучи вибраним архиепископом Константинопольським, він викривав розкоші й гріхи можновладців, що викликало проти нього їх гнів. Особливо переслідувала його імператриця Євдокія, яка навіть скликала Собор, щоб засудити Іоанна та відправити його у заслання. Коли йому погрожували різними карами, він своїм гонителям відповів так:

- Що заподіє мені цариця? Накаже вона розпиляти мене надвоє, то я розділю участь пророка Ісаї. Вкинуть мене в море, то я буду думати про пророка Йону. А якщо віддадуть на розтерзання диким тваринам, то я пригадаю Даниїла у рові левиному. Якщо вкинуть мене у вогонь, то таку участь розділили троє ровесників Даниїла. Коли ж цариця накаже відрубати мені голову, то чим я кращий за Івана Хрестителя? А поб’ють мене камінням, то буду, як мученик Степан. Заберуть у мене все майно, то разом із Йовом я вигукну: «Нагим я родився, нагим і помру». Скажіть краще цариці, що немає в неї жодної кари, якою б могла вона мене залякати.

2. Спокій у душі

Іс. 26:3

Спокій у душі - одна із найважливіших речей у житті. Одного разу молодий чоловік написав на аркуші паперу перелік тих речей, які він вважав необхідними в цьому житті. Всі вони тим чи іншим чином торкалися багатства та успіху. Потім він подав цей перелік всіма шанованому старому чоловікові, просячи його відповісти, що із того списку він вважає більш чи менш важливим. Старий прочитав список, а потім перекреслив його і написав: «Спокій у душі».

Мільйони людей прагнуть оволодіти цим безцінним даром за допомогою грошей, слави, мандрівок та розваг. Чимало людей кидаються від однієї релігії до іншої у пошуках душевного спокою, але так і не знаходять того, чого так пристрасно бажають.

Спокій можна знайти тільки в живому Богові, Який відкривається нам у Біблії. І перший крок, який кожен має зробити для цього - це прийняти Його дар спасіння у Христі. Другим кроком має стати дотримання Господніх заповітів і уповання на силу Святого Духа.

Г. Ван дер Лугт

Федір Рощенюк – Історії, приклади то ілюстрації

Тернопіль, 1998. – 196 с.

Федір Рощенюк – Історії, приклади то ілюстрації – Зміст

Від автора

Передмова

Повчання Володимира Мономаха

Історії, приклади та ілюстрації