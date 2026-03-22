Росс - Повседневная жизнь кельтов язычников

Энн Росс предлагает детальную реконструкцию жизни кельтских племен Британии и континентальной Европы.Автор уходит от романтизированных образов, сосредотачиваясь на материальной культуре: устройстве жилищ,одежде, сельском хозяйстве и военном деле.

Особое внимание уделяется социальной иерархии — от вождей и друидов до свободных общинников. Книга анализирует, как повседневные нужды переплетались с религиозными запретами, и как структура поселений (оппидумов) отражала мировоззрение народа, державшего в страхе античный мир. Это фундаментальный труд для тех, кто хочет увидеть реальную жизнь за фасадом легенд.

Росс Энн - Повседневная жизнь кельтов-язычников - Быт, религия, культура

Пер. с англ. Н.Ю. Чехонадской. — М.: ЗАО Центрполиграф, 2023. — 255 с.

ISBN 978-59524-5870-3

Росс Энн - Повседневная жизнь кельтов-язычников – Содержание

Предисловие

Глава 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАННЯЯ ИСТОРИЯ КЕЛЬТОВ; ИСТОЧНИКИ

Кельтские народы - Археология кельтского мира - Античные писатели о кельтских народах - Рим и приход христианства

Глава 2. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА; ВНЕШНИЙ ВИД И ОДЕЖДА

Структура общества - Внешний вид - Одежда

Глава 3. ВОЙНА, ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ, КРЕПОСТИ

Война, оружие и колесницы - Поединки - Всадники и охота за головами - Поведение в бою, сказания и предания - Дороги и повозки - Ремонт дорог, мосты и паромы - Укрепления - Дома

Глава 4. ИГРЫ и ОХОТА, МУЗЫКА и РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ЕДА И ПИТЬЕ

Настольные и уличные игры - Охота - Инструментальная и вокальная музыка - Еда и питье

Глава 5. ЗАКОНЫ, «СООТВЕТСТВИЯ ВЕЩЕЙ», УЧЕНОСТЬ И ЛИТЕРАТУРА

Законы - «Соответствия вещей» - Инаугурация королей - Ученость и литература

Глава 6. РЕЛИГИЯ ЯЗЫЧЕСКИХ КЕЛЬТОВ

Природа и масштабы языческой религии кельтов - Источники - Храмы, святыни и святилища - Друиды - Идолы, изображения и вотивные приношения - Праздники и ритуальные собрания - Отрубленные головы - Божества и культы - Птицы - Животные в кельтской мифологии - Иной Мир - Заключение

Глава 7. КЕЛЬТСКОЕ ИСКУССТВО

Стили искусства - Британские острова - Монументальная каменная скульптура - Бронзовые фигурки и котлы - Кельтские монеты - Кельтские зеркала - Железо, керамика и эмаль

Заключение

Эпилог