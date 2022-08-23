Когда мне было восемь лет, я начал копить деньги на телескоп. Прошло несколько лет, и вот я собрал достаточную сумму денег для его покупки. С помощью моего отца я сконструировал и соорудил для телескопа монтировку, после чего смог, наконец, рассматривать небеса вооруженным глазом.

Я был потрясен. Никогда я не видел ничего более прекрасного, вызывающего такое благоговение. Зрелище было слишком впечатляющее, чтобы не рассказать о нем. Я перенес мой прибор с заднего двора на площадку перед домом и решил пригласить соседей присоединиться ко мне. Но приглашений не потребовалось. Как только я установил мой телескоп на тротуаре, сразу образовалась толпа желающих, не расходившаяся допоздна.

В тот вечер я начал понимать, что многие люди испытывают восторг от созерцания небесных светил. Когда-то я считал, что это необъятное пространство Вселенной порождает такой трепет. Это так, но есть и другие причины. Людям хочется знать, что действительно представляет собой небо над головой, как оказались на нем эти крошечные светящиеся точки и что за всем этим скрыто. Созерцание ночного неба заставляет задумываться не только о глубинных тайнах Вселенной, но и о самих себе.

Хью Росс - Творец и космос

Санкт-Петербургский Центр христианской литературы и информации, 1997 г.

ISBN 5-89254-011-1

Хью Росс - Творец и космос - Содержание

СПИСОК РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ОТ АВТОРА

1. ПОРАЗИТЕЛЬНОЕ НОЧНОЕ НЕБО

2. МОИ СКЕПТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

3. ОТКРЫТИЕ ВЕКА

4. ТАЙНА МАТЕРИИ

5. ВСЕ СХОДИТСЯ

6. ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЙНШТЕЙНА

7. УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ: ПЕРВЫЙ РАУНД

8. УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ: ВТОРОЙ РАУНД

9. НАУКА ОТКРЫВАЕТ ВРЕМЯ ПРЕЖДЕ ВРЕМЕНИ

10. БОГ ВНЕ ВРЕМЕНИ, НО ПОЗНАВАЕМЫЙ

11. КРАТКИЙ ОБЗОР “КРАТКОЙ ИСТОРИИ ВРЕМЕНИ”

12. СОВРЕМЕННЫЙ ГОЛИАФ

13. БОЖЕСТВЕННЫЙ ЧАСОВЩИК

14. ВСЕЛЕННАЯ, СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАННАЯ ДЛЯ ЖИЗНИ

15. ЗЕМЛЯ: МЕСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

16. СОЗДАНИЕ ЖИЗНИ

17. БОГИ “СВЕРХИЗМЕРЕНИЯ”

18. ПОДВОДЯ ЧЕРТУ

ОБ АВТОРЕ

ОСНОВАНИЕ ВЕРЫ

ПРИМЕЧАНИЯ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

УКАЗАТЕЛЬ ТЕМ