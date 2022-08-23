Росс - Творец и космос
Когда мне было восемь лет, я начал копить деньги на телескоп. Прошло несколько лет, и вот я собрал достаточную сумму денег для его покупки. С помощью моего отца я сконструировал и соорудил для телескопа монтировку, после чего смог, наконец, рассматривать небеса вооруженным глазом.
Я был потрясен. Никогда я не видел ничего более прекрасного, вызывающего такое благоговение. Зрелище было слишком впечатляющее, чтобы не рассказать о нем. Я перенес мой прибор с заднего двора на площадку перед домом и решил пригласить соседей присоединиться ко мне. Но приглашений не потребовалось. Как только я установил мой телескоп на тротуаре, сразу образовалась толпа желающих, не расходившаяся допоздна.
В тот вечер я начал понимать, что многие люди испытывают восторг от созерцания небесных светил. Когда-то я считал, что это необъятное пространство Вселенной порождает такой трепет. Это так, но есть и другие причины. Людям хочется знать, что действительно представляет собой небо над головой, как оказались на нем эти крошечные светящиеся точки и что за всем этим скрыто. Созерцание ночного неба заставляет задумываться не только о глубинных тайнах Вселенной, но и о самих себе.
Хью Росс - Творец и космос
Санкт-Петербургский Центр христианской литературы и информации, 1997 г.
ISBN 5-89254-011-1
Хью Росс - Творец и космос - Содержание
СПИСОК РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
ПРЕДИСЛОВИЕ
ОТ АВТОРА
- 1. ПОРАЗИТЕЛЬНОЕ НОЧНОЕ НЕБО
- 2. МОИ СКЕПТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
- 3. ОТКРЫТИЕ ВЕКА
- 4. ТАЙНА МАТЕРИИ
- 5. ВСЕ СХОДИТСЯ
- 6. ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЙНШТЕЙНА
- 7. УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ: ПЕРВЫЙ РАУНД
- 8. УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ: ВТОРОЙ РАУНД
- 9. НАУКА ОТКРЫВАЕТ ВРЕМЯ ПРЕЖДЕ ВРЕМЕНИ
- 10. БОГ ВНЕ ВРЕМЕНИ, НО ПОЗНАВАЕМЫЙ
- 11. КРАТКИЙ ОБЗОР “КРАТКОЙ ИСТОРИИ ВРЕМЕНИ”
- 12. СОВРЕМЕННЫЙ ГОЛИАФ
- 13. БОЖЕСТВЕННЫЙ ЧАСОВЩИК
- 14. ВСЕЛЕННАЯ, СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАННАЯ ДЛЯ ЖИЗНИ
- 15. ЗЕМЛЯ: МЕСТО ДЛЯ ЖИЗНИ
- 16. СОЗДАНИЕ ЖИЗНИ
- 17. БОГИ “СВЕРХИЗМЕРЕНИЯ”
- 18. ПОДВОДЯ ЧЕРТУ
ОБ АВТОРЕ
ОСНОВАНИЕ ВЕРЫ
ПРИМЕЧАНИЯ
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
УКАЗАТЕЛЬ ТЕМ
спасибо
Спасибо за интересную книгу! Вот мне бы такие в молодости, я бы их просто "глотал"!