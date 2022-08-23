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Росс - Творец и космос

Хью Росс - Творец и космос
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Theology and Science, Science and Technology
Когда мне было восемь лет, я начал копить деньги на телескоп. Прошло несколько лет, и вот я собрал достаточную сумму денег для его покупки. С помощью моего отца я сконструировал и соорудил для телескопа монтировку, после чего смог, наконец, рассматривать небеса вооруженным глазом.
Я был потрясен. Никогда я не видел ничего более прекрасного, вызывающего такое благоговение. Зрелище было слишком впечатляющее, чтобы не рассказать о нем. Я перенес мой прибор с заднего двора на площадку перед домом и решил пригласить соседей присоединиться ко мне. Но приглашений не потребовалось. Как только я установил мой телескоп на тротуаре, сразу образовалась толпа желающих, не расходившаяся допоздна.
В тот вечер я начал понимать, что многие люди испытывают восторг от созерцания небесных светил. Когда-то я считал, что это необъятное пространство Вселенной порождает такой трепет. Это так, но есть и другие причины. Людям хочется знать, что действительно представляет собой небо над головой, как оказались на нем эти крошечные светящиеся точки и что за всем этим скрыто. Созерцание ночного неба заставляет задумываться не только о глубинных тайнах Вселенной, но и о самих себе.

Хью Росс - Творец и космос

Санкт-Петербургский Центр христианской литературы и информации, 1997 г.
ISBN 5-89254-011-1

Хью Росс - Творец и космос - Содержание

СПИСОК РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
ПРЕДИСЛОВИЕ
ОТ АВТОРА
  • 1. ПОРАЗИТЕЛЬНОЕ НОЧНОЕ НЕБО
  • 2. МОИ СКЕПТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
  • 3. ОТКРЫТИЕ ВЕКА
  • 4. ТАЙНА МАТЕРИИ
  • 5. ВСЕ СХОДИТСЯ
  • 6. ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЙНШТЕЙНА
  • 7. УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ: ПЕРВЫЙ РАУНД
  • 8. УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ: ВТОРОЙ РАУНД
  • 9. НАУКА ОТКРЫВАЕТ ВРЕМЯ ПРЕЖДЕ ВРЕМЕНИ
  • 10. БОГ ВНЕ ВРЕМЕНИ, НО ПОЗНАВАЕМЫЙ
  • 11. КРАТКИЙ ОБЗОР “КРАТКОЙ ИСТОРИИ ВРЕМЕНИ”
  • 12. СОВРЕМЕННЫЙ ГОЛИАФ
  • 13. БОЖЕСТВЕННЫЙ ЧАСОВЩИК
  • 14. ВСЕЛЕННАЯ, СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАННАЯ ДЛЯ ЖИЗНИ
  • 15. ЗЕМЛЯ: МЕСТО ДЛЯ ЖИЗНИ
  • 16. СОЗДАНИЕ ЖИЗНИ
  • 17. БОГИ “СВЕРХИЗМЕРЕНИЯ”
  • 18. ПОДВОДЯ ЧЕРТУ
ОБ АВТОРЕ
ОСНОВАНИЕ ВЕРЫ
ПРИМЕЧАНИЯ
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
УКАЗАТЕЛЬ ТЕМ
Views 321
Rating 5.0 / 5
Added 23.08.2022
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (2 comments)

G
gios76 3 years ago

спасибо
T
tarasenko 3 years ago

Спасибо за интересную книгу! Вот мне бы такие в молодости, я бы их просто "глотал"!

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