Россия и гнозис - Труды Международной научной конференции
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За 20 лет своего существования конференция «Россия и гнозис» несомненно стала неотъемлемым элементом российского культурного и научного дискурса.
Ставшие ныне регулярными, эти конференции были инициированы состоявшейся в 1993 году во ВГБИЛ Международной выставкой «500 лет гностицизма в Европе», где акад. Вяч. Вс. Иванов выступил с докладом «Россия и гнозис».
Доклад Вяч. Вс. Иванова дал имя последующим конференциям, которые с тех пор ежегодно проводятся в ВГБИЛ. За годы своего существования конференции с очевидностью показали наличие элементов гнозиса в разных пластах и на разных этапах русской культуры, объединив исследователей многих профилей в своем междисциплинарном дискурсе.
Поэтому с 2011 года конференции «Россия и гнозис» было решено проводить в ВГБИЛ им. М. Рудомино тематически и сделать их международными.
Россия и гнозис. Труды Международной научной конференции
Отв. ред. А. Л. Рычков
ISBN 978-5-88812-714-8
Россия и гнозис. Труды Международной научной конференции «Раннехристианский гностический текст в российской культуре» BГБИЛ им. М. И. Рудомино 21.01.2011 г. - Том I
Отв. ред. А. Л. Рычков. Т. I. — СПб.: Издательство РХГА, 2015. — 407 с: ил.
ISBN 978-5-88812-712-4 (Т. 1)
В оформлении обложки сборника использована работа московского художника-трансперсоналиста Алексея Дьячкова «Моление о Чаше»
Россия и гнозис. Труды Международной научной конференции «Раннехристианский гностический текст в российской культуре» BГБИЛ им. М. И. Рудомино 21.01.2011 г. - Том I - Содержание
От редакции. О конференциях «Россия и гнозис»
Гениева Е. Ю. Приветственное слово
Часть I Гностический топос «Серебряного века» и современности
- Гачева А. Г. Гностические мотивы в философской мистерии В. Н. Муравьева «София и Китоврас»
- Приложение Муравьев В. Н. «София и Китоврас» [Фрагмент диалога] (Публикация д. филол. н. А. Г. Гачевой из архива НИОР РГБ)
- Дайс Е. А. Чехов как гностик
- Дрогалина Ж. А., Дьячков А. Я. В. В. Налимов и гностицизм. О неопубликованной статье «Вглядываясь в далекое прошлое» и ее авторе — В. В. Налимове
- Приложение Налимов В. В. О гностиках и гностицизме [Фрагменты]
- Налимов В. В. Вглядываясь в далекое прошлое (Публикация Ж. А. Дрогалиной из частного архива)
- Евлампиев И. И. Гностическое христианство в истории европейской философии
- Корнблатт Джудит Д. (США) Владимир Соловьев: гнозис и Мудрость (Пер. с англ. Е. А. Дайс)
- Нефедов А. В. Рукописная «Герметическая библиотека» книгоиздателя Николая Новикова как отражение развития религиозно-философских течений в России в конце XVIII — начале XIX века
- Рашковский Е. Б. Порабощенная душа: софийный сюжет в истории еврейской мысли и культуры
- Ровнер А, Б. Вступительное слово к докладу Виктории Андреевой
- Андреева В. А. София Премудрость Божья — Прекрасная Дама русского символизма (Новая христианская парадигма у младосимволистов)
- Смит Швинн Мерилин (США) Встреча в мифе орфика с богомилом, или Почему Джейн Харрисон помогла в нужде Алексею Ремизову? (Пер. с англ. П. С. Коростелева под ред. Кори Глиссон, США) .
- Халтурин Ю. Л. Софиология московских розенкрейцеров конца XVIII — начала XIX века: метафизика, символика, практики
- Приложение Халтурин Ю. Л. Речь «О сотворении мира» Семена Гамалеи. Предисловие к публикации
- Гамалея С. И. О Премудрости. Из «Речи о сотворении мира» в ложе «Девкалион» (Публикация к. ф. н. Ю. Л. Халтурина из архива НИОР РГБ)
Часть II Гностические первоисточники в России
- Алексеев Д. А. Коптский гностический текст Мелхиседек (NH IX, 1)
- Приложение Мелхиседек (NH IX, 1). Фрагменты текста, перевод и комментарий (Пер. с коптского и коммент. Д. А. Алексеева)
- Хегай Л. А. Гностические темы в практике юнгианского аналитика
- Дульнева Н В. Преемственность и разрыв парадигм в гностической интерпретации катаризма между историографией эпохи «Серебряного века» и современной западноевропейской медиевистикой
- Приложение 1 Фрагменты рукописи Жана де Доа из архива Инквизиции д'Альби... хранящейся в Национальной библиотеке Франции.
- Приложение 2 Из письма Эвервина, аббата Штайнфельда, святому Бернару 1143 год
- Лазарев Е. С. Литургия Митры (PGM IV 475-834)
- Приложение Литургия Митры. (Пер. с древнегреч. Е. С. Лазарева, коммент. Е. С. Лазарева и А. Л. Рычкова)
- Рынков А. Л. Небесная таможня: О корреспонденции магических амулетов с гностическими именами в IV Книге PISTIS SOPHIA (к постановке проблемы)
- Приложение Гараджа А. В., Рынков А. Л. Одно греческое лесбийское заклинание из Египта: Suppl Mag. 1.42 (Пер. с древнегреч. А. В. Гараджи, предисл. и коммент. А. Л. Рычкова)
- Уолтон Сара (Великобритания) Pistis Sophia в литературе Нового времени: Представление «магических» слов Иисуса Христа, практиковавшихся древними христианскими гностиками в Египте (Пер. с англ. Д. А. Алексеева)
От редакции. О конференциях «Россия и гнозис»
Первая Международная конференция «Россия и гнозис — 2011» «Раннехристианский гностический текст в российской культуре», представленная в первом томе настоящего сборника, была посвящена истокам понятия: проблеме раннехристианского гностического текста в российской культуре, что обусловило обращение большинства исследователей к теме гностической Софии и ее роли в становлении культурного феномена «Серебряного века». Конференция была подразделена на три специализированные секции: 1) Гнозис в раннем христианстве; 2) Гнозис в «Серебряном веке» и 3) Гнозис в современности.
Прошедшая по сложившейся традиции в Овальном зале ВГБИЛ 21 января 2011 года, конференция подтвердила серьезный интерес к данной теме в России, особенно — к гнозисной «траектории» в истории отечественной культуры «Серебряного века». Примечателен список тем у более чем двадцати участников конференции (приводимый ниже), свидетельствующий о междисциплинарности проблемы, ее связи с раннехристианскими исканиями и глубокой укорененности в истории русской культуры. Докладчики из Америки и Англии в этот раз не смогли приехать на конференцию лично, и их доклады были рассмотрены участниками как стендовые. Конференция вызвала оживленную полемику в прессе.
Представленная во втором томе настоящего сборника вторая Международная конференция «Россия и гнозис-2012» (15-17 октября 2012 года) — «Судьбы религиозно-философских исканий Николая Новикова и его круга» — была приурочена к 90-летию Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино и посвящена обсуждению и возвращению в культурный оборот идей духовного просветительства Николая Новикова и его круга.
Как символ преемственности духовно-просветительской деятельности Николая Новикова, в последний день конференции в Атриуме Библиотеки иностранной литературы был установлен и торжественно открыт бюст Николаю Ивановичу Новикову, а также проведена презентация сборника «Утренний свет Н. И. Новикова», изданного «Центром книги Рудомино». В рамках конференции работали две тематические секции: «Русское розенкрейцерство как эзотерическое христианство» и «Философская и эзотерическая мысль круга Новикова: их масонские искания и современность», а также был проведен круглый стол «Мировоззрение русских масонов: гнозис или просвещение?», экскурсия «Москва масонская», концерт музыки композиторов-мистиков времен Н. И. Новикова, презентация скульптурного проекта памятника Н. Новикову работы И. Коржева-Чувелева и другие мероприятия.
Россия и гнозис. Труды Международной научной конференции «Судьбы религиозно-философских исканий Николая Новикова и его крута» в ВГБИЛ им. М. И. Рудомино 15-17.10.2012 г. - Том II
Отв. ред. А. Л. Рычков. Т. И.— СПб.: Издательство РХГА, 2015.— 432 с: ил.
ISBN 978-5-88812-713-1 (Т. 2)
В оформлении сборника использованы работы скульптора Ивана Коржева-Чувелева: бюст Н. И. Новикова, 2012 (1 с. обложки) и Макет памятника Н. И. Новикову, 2012 (4 с. обложки)
Россия и гнозис. Труды Международной научной конференции «Судьбы религиозно-философских исканий Николая Новикова и его крута» в ВГБИЛ им. М. И. Рудомино 15-17.10.2012 г. - Том II - Содержание
- От редакции. О конференциях «Россия и гнозис»
- Гениева Е. Ю. Вступительное слово на открытии конференции «Россия и гнозис — 2012»
- Ритман Эстер, Ритман Йоост, Петров А. Г., Нефедов А. В. Приветственные слова
- Дерганее Г. Б. Мировоззрение Н. Новикова и его круга в контексте истории (Приветственное слово)
- Менцель Биргит. Гнозис глазами западной науки: ESSWE и не только (обзор исследований)
Часть I Идеи просветительства Николая Новикова и его круга
- Вайскопф М. Я. (Израиль). «Мгновенный лед»: Бытие как этический долг в мировоззрении Афанасия Фета
- Драгайкина Т. А. Роль И. В. Лопухина в истории русской культуры
- Евлампиев И. И. Место Новикова и его круга в истории русской философии: гностическая концепция человека
- Кучурин В. В. К вопросу о религиозных взглядах А. Ф. Лабзина в начале XIX века
- Нефедов А. В. Столетняя история создания скульптурного образа книгоиздателя-просветителя Николая Новикова
- Новиков В. К. Н. И. Новиков и А. С. Пушкин
- Рашковский Е. Б. Парадоксы века просвещения, или Может ли Моцарт быть обманщиком?>
- Тюриков А. Д. Русский просветитель И. Г. Шварц (1751-1784)
Часть II Русское розенкрейцерство как эзотерическое христианство
- Кондаков Ю. Е.Карьера Н. И. Новикова в ордене золотого и розового креста Морашрко Микеле (Италия)
- Розенкрейцерское возрождение в современном итальянском масонстве (Перевод с англ. КХ Халтурина)
- Приходько И. С. Блок и Данте: миф о посвятительном пути Поэта
- Рынков А, Я. Идеи Николая Новикова в жизнетворчестве Александра Блока и его литературного окружения Силард Лена (Италия)
- Андрей Белый — розенкрейцер (К проблеме символизма и розенкрейцерства в России)
- Фаджонато Раффаэлла (Италия) Трансформация идеи возрождения «внутреннего человека» в первых редакциях романа Л. Н. Толстого «Война и мир»
- Халтурин Ю. Л. Гнозис и гностицизм в мировоззрении русских розенкрейцеров конца XVIII — начала XIX века
Часть III Философская и эзотерическая мысль круга Новикова: искания русского масонства и современность
- Аптекман Марина (США). София-Мудрость и Божественный свет: масонская интерпретация Творения в русской литературе XVIII века (Перевод с англ. Ю, Халтурина)
- Богдан Хенрик (Швеция). Масонство и западный эзотеризм (Перевод с англ. Ю.Халтурина и А. Мома)
- Карпачев С. П. Вольные каменщики против декабристов
- Коллис Роберт (Великобритания). Устав Мелиссино, масонство высоких степеней и возникновение иллюминизма в России (Перевод с англ. Ю. Халтурина и А, Мома)
- Кузьмишин Е. Л. Масонский Исправленный Шотландский Устав в России
- Махлина С. Т., Карвелис М. А. Масонские символы в русской культуре XVIII века
- Сагалакова Г. А. Мировоззрение русских масонов последней четверти XVIII века
- Серков А. И. Дружеское ученое общество, масонский проект, «чтоб профаны и подозревать не могли»
- Халтурин Ю. Л. Небеса внутри: смысл масонского посвящения (на материале архивов московских розенкрейцеров конца XVIII — начала XIX века)
- Шаргородский С. М. «Крата Репоа» в египтософской традиции и русском масонстве XVIII века
- Сведения об авторах
2016-06-02
Большое спасибо!