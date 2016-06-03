Россия и гнозис - Труды Международной научной конференции

Первая Международная конференция «Россия и гнозис — 2011» «Раннехристианский гностический текст в российской культуре», представленная в первом томе настоящего сборника, была посвящена истокам понятия: проблеме раннехристианского гностического текста в российской культуре, что обусловило обращение большинства исследователей к теме гностической Софии и ее роли в становлении культурного феномена «Серебряного века». Конференция была подразделена на три специализированные секции: 1) Гнозис в раннем христианстве; 2) Гнозис в «Серебряном веке» и 3) Гнозис в современности.

Прошедшая по сложившейся традиции в Овальном зале ВГБИЛ 21 января 2011 года, конференция подтвердила серьезный интерес к данной теме в России, особенно — к гнозисной «траектории» в истории отечественной культуры «Серебряного века». Примечателен список тем у более чем двадцати участников конференции (приводимый ниже), свидетельствующий о междисциплинарности проблемы, ее связи с раннехристианскими исканиями и глубокой укорененности в истории русской культуры. Докладчики из Америки и Англии в этот раз не смогли приехать на конференцию лично, и их доклады были рассмотрены участниками как стендовые. Конференция вызвала оживленную полемику в прессе.

Представленная во втором томе настоящего сборника вторая Международная конференция «Россия и гнозис-2012» (15-17 октября 2012 года) — «Судьбы религиозно-философских исканий Николая Новикова и его круга» — была приурочена к 90-летию Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино и посвящена обсуждению и возвращению в культурный оборот идей духовного просветительства Николая Новикова и его круга.

Как символ преемственности духовно-просветительской деятельности Николая Новикова, в последний день конференции в Атриуме Библиотеки иностранной литературы был установлен и торжественно открыт бюст Николаю Ивановичу Новикову, а также проведена презентация сборника «Утренний свет Н. И. Новикова», изданного «Центром книги Рудомино». В рамках конференции работали две тематические секции: «Русское розенкрейцерство как эзотерическое христианство» и «Философская и эзотерическая мысль круга Новикова: их масонские искания и современность», а также был проведен круглый стол «Мировоззрение русских масонов: гнозис или просвещение?», экскурсия «Москва масонская», концерт музыки композиторов-мистиков времен Н. И. Новикова, презентация скульптурного проекта памятника Н. Новикову работы И. Коржева-Чувелева и другие мероприятия.