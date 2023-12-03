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Макинтош - Россия оккультная

Кристофер Макинтош - Россия оккультная - Традиции язычества, эзотерики и мистики
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Esotericism Mysticism Kabbalah

Услышав слово «Россия», кто-то подумает о военных парадах на Красной площади, национальных конфликтах, спорах вокруг Крыма, бандитах, интернет-хакерах, убийствах журналистов и приговорах оппозиционным политикам. Моя книга не об этом; она посвящена другой России, невидимой многим на Западе – внутренней России, полной мистицизма, мифов, магии, эзотерики и духовности. Настало время исследовать Россию с этой точки зрения. В глубине русской души приходит в движение духовная сила, подобная широкой реке, которую долго сковывал лед. После краха коммунизма русский народ ищет новые – а зачастую и старые – способы придать смысл своей жизни. Этот поиск привел и к возрождению древних духовных традиций, и к появлению множества новых движений, культов, сект, «-измов» и «-ологий», большинство из которых не могли бы существовать в советскую эпоху. Такое брожение порождает немало захватывающих явлений, и цель этой книги – познакомить с ними западного читателя и попытаться раскрыть тот глубокий смысл, который, как я полагаю, лежит в их основе.

Немецкий философ Фридрих Ницше в своей книге «По ту сторону добра и зла» так писал о России:

«Способность хотения, и именно хотения всею волею, уже несколько сильнее в Германии… значительно сильнее она в Англии, Испании и на Корсике, …но величайшей и удивительнейшей силы достигает она в том огромном срединном государстве, где как бы начинается отлив Европы в Азию, – в России».

Пожалуй, о сегодняшней России Ницше сказал бы примерно то же самое – и добавил бы, что народы западного мира, напротив, утратили свою жизненную волю, и на это указывают многие явления и процессы: доминирование глобального капитализма, который стремится превратить мир в подобие провинциального торгового центра, битком набитого послушными потребителями; потеря гордости за свою нацию и местное сообщество; разрушение традиций и унаследованных ценностей; предательский отказ от красоты в искусстве и архитектуре; падение рождаемости; упадок религии и неспособность поставить на ее место что-либо значимое; отупение и обеднение нашего языка; банальность большинства публичных дискуссий. Ницше мог бы добавить, что мы утратили не только волю к жизни, но и способность мечтать, представлять себе лучший и более прекрасный мир, и в значительной степени разучились по достоинству ценить то влияние, которое оказывает на нас сфера мифов, символов, тайн и волшебства; из всего этого мы оставили себе лишь компьютерные игры, фантастические фильмы, книги Джоан К. Роулинг или Дж. Р. Р. Толкина.

Кристофер Макинтош - Россия оккультная - Традиции язычества, эзотерики и мистики

«Эксмо», 2022 — (История оккультизма. Тайные учения и их место в мире)

ISBN 978-5-04-195154-2

Кристофер Макинтош - Россия оккультная - Содержание

  • Введение Мистические искания России

  • Глава один Сумерки

  • Глава два Сказочные земли

  • Глава три Правление Антихриста

  • Глава четыре Дом молвы

  • Глава пять Новый миллениум

  • Глава шесть Странный случай с «Велесовой книгой»

  • Глава семь Выжившие боги

  • Глава восемь Новое язычество: духовная контрреволюция

  • Глава девять Святые, врачи и хитрецы

  • Глава десять Жена, облеченная в Солнце: Русская духовность и эротика

  • Глава одиннадцать Стремление к деревенскому идеалу

  • Глава двенадцать Искусство и духовность в России от революции до наших дней

  • Глава тринадцать Русский язык

  • Глава четырнадцать Русская диаспора

  • Глава пятнадцать В поисках мировоззрения XXI века

  • Глава шестнадцать «Надежда мира»?

Views 250
Rating 5.0 / 5
Added 03.12.2023
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

B
brat librarian 1 year ago

Благодарю за книги

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