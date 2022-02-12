Ростова Ηаталья - Проблема человека в современной философии

Вопрос о человеке сегодня — это вопрос антроподицеи — оправдания человека. Античных мыслителей волновала космодицея — обоснование разумности мира. Христианство заботила теодицея — оправдание Бога, согласование представлений о Нем как Всеблагом, Всемогущем и Всезнающем с наличием в мире зла. Сегодня наступило время суда над человеком. Человек принужден оправдываться в собственном существовании. Но не перед Богом, как это понимала русская философия начала XX века, видевшая спасение и очищение человека в культе, творчестве или причастности Софии. Человек сегодня поставлен перед судом нечеловеческого. Еще совсем недавно нам были близки и понятны переживания Макса Шелера и Мартина Хайдеггера о человеке. Никогда еще в истории, говорил Шелер, человек не становился настолько проблематичен для себя, как в настоящее время. Никакое время, вторил его оппонент Хайдеггер, не знало менее о том, что есть человек, чем наше; ни для какого времени человек не становился более проблематичным, чем для нашего.

Но сегодня подобные слова невозможны. И не потому, что прошло почти сто лет, а потому, что наше время — революционное. Мы вступаем в новую эпоху, в некалендарный XXI век. Он ознаменован тем, что разговор о человеке отныне начинает квалифицироваться как вид фашизма. Неоправданного и даже преступного признания чьей-то — человеческой — исключительности. Постмодернизм порождает постгуманистическую парадигму мышления. Ее суть состоит в том, что подобно тому, как в XX веке на место Бога были поставлены боги и сакральное, на место человека сегодня ставится человечность. Как некогда божественное перестало считаться исключительной привилегией Бога и было противопоставлено Ему, так человеческое сегодня прекращает быть уникальной принадлежностью человека. Возникает идея человека не как сущности, а как права, которое может быть делегировано на сторону. Человек перестает мыслиться исключительным существом в этом мире. Его смещают нечеловеческие существа — техника, искусственный интеллект, природа, животные, призраки, мертвецы и объекты. Именно они сегодня претендуют на человечность. Человека нет нигде, человечность везде. Если человек единственен, то человечность множественна и рассеянна. Человек — центр, человечность — неизменная периферия.

Ростова Ηаталья - Проблема человека в современной философии : монография

Москва : Проспект, 2021. 176 с.

ISBN 978-5-392-33195-6

Ростова Ηаталья - Проблема человека в современной философии : монография - Оглавление

Предисловие

Глава 1 ИДЕЯ ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ

Глава 2 АДЖОРНАМЕНТО АНТРОПОЛОГИИ

Глава 3 ПО ТУ СТОРОНУ ПРИРОДЫ И КУЛЬТУРЫ

Глава 4 ANIMALTURN: ЧЕЛОВЕК НА ГРАНИЦЕ ЖИВОТНОГО МИРА

Глава 5 ЧЕЛОВЕК И ТЕХНИКА

Глава 6 СПЕКУЛЯТИВНЫЙ РЕАЛИЗМ КАК ПРОЕКТ НОВОЙ НАБОЖНОСТИ

Глава 7 МЕЛАНХОЛИЯ ЗАПАДНОЙ МЫСЛИ: ЧЕЛОВЕК ПОСЛЕ «СМЕРТИ БОГА»

Глава 8 СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ О ЧЕЛОВЕКЕ

Вместо послесловия. Время манифестов

Список использованной литературы