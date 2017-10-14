Кроме того, мной составлен общий сборник законов "Байит ба-Йисраэль" ("Дом в Израиле"), где собраны законы, особенно важные для молодоженов, т.е., для тех, кто начинает возводить новый еврейский дом.

Дочь Израиля! Помни, что твои святые предки жертвовали собой ради святости еврейского народа. Ты сама - еще одно, новое звено в прекрасной цепочке поколений, поскольку именно ты, создавая святое потомство, продолжаешь великую традицию чистоты, когда соблюдаешь законы ниды и погружения в кашерной микве. Сборник законов "Контрэс атаара" отпечатан внутри сидура "Корбан минха. Бэйт Яаков", который был издан раби Мордехаем Миллером с предисловием и рекомендацией известного учителя Торы, рава Шмуэля Алеви Вознера. После многочисленных просьб этот сборник законов вышел в свет отдельным изданием, поскольку, по общему признанию, он, будучи изложен простым языком, может быть полезен самой широкой публике. В силу того, что этот вновь изданный сборник предназначен всем читателям, мной добавлены в него положения, принятые среди сефардов (причем каждое из них поставлено на соответствующее ему место).

Поскольку у человека нет права подвергать сомнению положения Торы, которая дана евреям с небес, ему надо держаться за нее, мобилизовав всю крепость своей веры. Тысячелетняя еврейская история доказала, что невозможно уничтожить дух иудаизма. Свет веры, который наполняет наш народ, не погаснет, даже если на него насыплют горы пепла.

Но не только гармоничность и совершенство являются целью этих законов - их исполнение приводит также к духовной чистоте. Как известно, наше тело является вместилищем духа, и это то, что открылось нам в безусловном приказе Всевышнего, где недвусмысленно определено, что реальная связь между телом и духом невозможна без отдаления супругов друг от друга в период ниды и без очищения в кашерной микве; и тот, кто нарушил это указание присуждается нашей Торой к наказанию "усечения души" (карэт).

Один из этих фундаментальных законов - семейная чистота. Мудрецами отмечено, насколько важен отказ супругов от взаимной близости в период ниды - с целью поддержания влечения к жене со стороны мужа. И вот их слова: "Дабы она была желанна своим мужем (в день очищения), как в момент вступления под хулу" (трактат "Нида"), чтобы обновить любовный союз, который заключен между супругами. Именно в нашу эпоху становится понятной необходимость такого обновления для установления гармоничной семейной жизни. Только в рамках ограничений, данных в законах Торы, возникают те приятные и чистые отношения между мужем и женой, которые усиливают их обоих в духовном и моральном плане.

Когда еврейский народ удостоился откровения на горе Синай, ему открылся Создатель миров, поведавший Своим детям сокровенную тайну, заключенную в вопросе: что является предназначением жизни и какова цель человека на земле? Ответ на вопрос таков: человек создан для исполнения заповедей, т.е., обязательств, которые Создатель и Господин возложил на человека. Другими словами, Всевышний, Который является Дарителем жизни, установил человеку законы, которые тот призван соблюдать все время, пока жив. Причем жизнь человека соответствует его предназначению ровно в той степени, насколько он старается соответствовать законам Торы.

Составитель - рав Йешая Пинхас Ротенберг

Переводчик - Реувен Пятигорский

Консультант - рав Моше Пантелят

Вступление

Очищение - Конспект законов - Еврейский дом - Сборник заметок на тему создания еврейской семьи - Вступление к русскому изданию

Сказал раби Меир: "Почему, согласно Торе, нида - на семь дней? Потому что иначе муж привыкнет к жене и может ее покинуть. Поэтому указывает Тора "Пусть (жена) будет запрещена на семь дней, чтобы была мила мужу, как в день свадьбы".

Трактат "Нида"

Издавна люди смотрят на еврейскую семью и пытаются разгадать загадку: в силу каких причин она выглядит настолько крепкой, гармоничной и счастливой?

Это тем более странно в нашу эпоху, когда весь мир, проповедуя мораль вседозволенности, беспомощно переживает разрушение семейных устоев. И лишь традиционная еврейская семья продолжает оставаться символом стабильности, чистоты и верности. Многие завидуют удивительному счастью, царящему внутри еврейской семьи. Но на чем оно основано? Что лежит в основе благополучия еврейского брака?

Секрет еврейской семьи можно обнаружить в системе заповедей, которые входят в понятие "семейной чистоты". Именно эта система помогает сохранить то, что называется свежестью семейных отношений, а также охраняет покой супругов, обеспечивая счастье и устойчивость брака.

Мы исполняем заповеди семейной чистоты не только потому, что они - ключ к здоровой и счастливой жизни в этом мире, но и потому, что они дарованы нашему народу Создателем. И это обстоятельство не может не вызвать восхищения у здравомыслящего человека: оказывается, полное совпадение физического счастья с духовным происходит, когда мы выполняем волю Всевышнего.

Законы Торы освящают семейную жизнь, или, другими словами, они поднимают связь между мужем и женой с физического уровня на духовный. При этом иудаизм не принижает физической жизни любящих друг друга супругов; он не смотрит на близость, не дай Б-г, как на что-то постыдное, - он только поднимает близость на более высокий уровень, и это называется освящением. В результате мы получаем совершенное иное содержание семейной жизни.

Период отдаления, когда супружеские отношения между мужчиной и женщиной превращаются в отношения между братом и сестрой, обновляется каждый месяц семейной жизни и тем самым совершенно изгоняет из семьи скуку и обыденность, от которых так страдают супружеские пары в современном мире. Практика показывает, что брачные отношения, возобновляемые после окончания дней отдаления, становятся более "молодыми", глубокими и благородными, чем раньше.

Этот факт свидетельствует также и о глубоком физическом смысле, который заложен в законы семейной чистоты. Многие научные авторитеты, едва ознакомившись с системой еврейских требований к браку, не скрывали своего восхищения, насколько они эффективны, глубоки и универсальны. Известный врач из Англии, не еврейка, посвятившая много лет изучению проблем женского здоровья и семейных отношений, отметила в своем исследовании: "Я знакома с еврейскими нормами в этой области и могу утверждать, что это самые прогрессивные в мире законы, которые касаются женщин. Более того, беру на себя смелость заявить, что тот, кто по этим законам живет, - самый счастливый человек".

Впрочем, как мы заметили выше, важность законов семейной чистоты заключается не только в том, что они дарят счастье людям, их соблюдающим. Гораздо более ценным представляется свойство этих законов сохранять чистоту еврейского народа. Дети, рожденные в семьях, где максимально серьезно относятся к соблюдению этих законов, отличаются деликатностью по отношению к окружающим, чистосердечностью и способностью лучше усваивать знания. Их сердца более открыты духовно, они менее подвержены бездушной тяге к физическим удовольствиям и материальным приобретениям. У этих детей с самого рождения как бы лучше стартовая площадка для духовного роста.

Для выполнения законов семейной чистоты требуются большие и серьезные усилия, - особенно для тех, кто к ним непривычен. Однако все эти усилия окупаются сторицей, когда в доме воцаряются столь желанные счастье и покой. Семейная пара, начавшая соблюдать законы семейной чистоты, уже через короткое время ощутит в своем сердце чувство огромной благородности к Тому, Кто дал нам эти законы.

В иудаизме много важных составляющих. Но одна из самых важных - система законов семейной чистоты. И объясняется это тем, что Тора смотрит на семью как на фундамент, на котором возник и продолжает стоять еврейский народ. Роль мужа и жены в еврейском доме наполнены святостью, источник которой - в верности и взаимных обязанностях. В таком доме растут дети, здоровые физически, морально и духовно, которые приносят счастье родителям и остальным членам семьи.

Так, в чистоте и уважении к самому институту семьи выстраивается еврейский народ, внутри которого обещано благополучие и счастье каждому еврею - мужчинам и женщинам, мальчикам и девочкам, молодым и старым.

Вы держите в руках книгу, где в краткой, ясной и в то же время исчерпывающей форме изложены основы законов семейной чистоты. Надеюсь, что, изучая их, вы извлечете для себя необходимую пользу.

Рав Шломо Бакшт, главный раввин Одессы и Юга Украины