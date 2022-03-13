Много на земле дорогих имен, названий городов и святых обителей, при воспоминании о которых в сердце православного человека возбуждается особое теплое и святое чувство. Такие имена и названия имеют большее или меньшее число своих почитателей. И только одно место на земном шаре имеет универсальное значение для христиан всех времен и народов. Много веков миллионы людей устремляют туда свой взор. Этот уголок земли настолько тесно в человеческом сознании соединен с Тем, Кто для человечества «и жизнь, и дыхание, и вся», что когда о нем говорят, то мысль невольно переходит от земли на небо. Где же этот благословенный уголок? «Есть на Востоке, под синим сводом небес, небольшой уголок земли, предназначенный издревле Самим Творцом быть сосредоточием чаяний всех народов и племен, ищущих истинного Бога и провидения Его на земле.

Как сердце в человеке, так этот обетованный край в течение тысячелетий изливал из себя, как из родника чистого и неиссякаемого, силу жизни духовной и истины неземные, указывающие человеку на идеал, к которому он неустанно должен стремиться, дабы достигнуть совершенства. В представлениях христианских народов обетованная эта страна всегда казалась вершиной мира, увенчанная Животворящим Крестом, на котором принесена была страшная жертва о роде человеческом». Этот центр «чаяния языков» есть приморская страна Палестина со святым градом Иерусалимом. Всегда для последователей воплотившегося Бога Слова эти места были самыми священными. Распаляясь любовью к своему Спасителю, они предпринимали многолетние труды, чтобы посмотреть, поклониться и облобызать места, связанные с земной жизнью Сына Божия.

Архимандрит Никодим Ротов - История Русской духовной миссии в Иерусалиме: курсовое сочинение

Санкт-Петербургская духовная академия

СПб.: Изд-во СПбПДА, 2019. 440 с.

ISBN 978-5-906627-78-0

Архимандрит Никодим Ротов - История Русской духовной миссии в Иерусалиме: курсовое сочинение - Содержание

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I. УЧРЕЖДЕНИЕ РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ В ИЕРУСАЛИМЕ И ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЕЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ

ГЛАВА II. ВОЗРОЖДЕНИЕ РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ В ИЕРУСАЛИМЕ ПОСЛЕ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ И ЕЕ ЖИЗНЬ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЕПИСКОПА КИРИЛЛА И АРХИМАНДРИТА ЛЕОНИДА (КАВЕЛИНА)

ГЛАВА III. АРХИМАНДРИТ АНТОНИН (КАПУСТИН) И РУССКАЯ ДУХОВНАЯ МИССИЯ В ИЕРУСАЛИМЕ ПОД ЕГО УПРАВЛЕНИЕМ

ГЛАВА IV. РУССКАЯ ДУХОВНАЯ МИССИЯ ОТ СМЕРТИ ОТЦА АНТОНИНА ДО ВОЙНЫ 1914 ГОДА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЯ

ИСТОЧНИКИ И ПОСОБИЯ