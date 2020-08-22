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Рьоттінґ - Іван Марк

Ґергард Ян Рьоттінґ - Іван Марк
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology
Нещодавно до мене прийшов один студент. Він був у глибокому відчаю. Два роки тому померла його мати. Тепер його батько при смерті. Він відчуває себе самотнім. В ньому немає ані краплі віри. Але,.. він чув щось про Божу любов. Отож, він прийшов до мене із запитанням: «Як мені стати віруючим?» Я спробував бути поруч з ним протягом якогось часу. Однак, коли ми прощалися з ним після першої зустрічі, я втиснув йому в руки Новий Заповіт, кажучи: «Читай Євангелію від Марка! Щоб її прочитати, тобі потрібно всього лиш 55 хвилин».
Студент здивовано глянув на мене і запитав: «Навіщо це?» Я спробував заохотити його: «Для того, щоб прочитати Євангелію від Марка, потрібно 55 хвилин. Але цих 55 хвилин змінять все твоє життя». І вони дійсно змінили життя студента. Невдовзі після цієї зустрічі йому прийшлося похоронити свого батька. Але він знав Ісуса і прийняв Його в своє життя. Він зрозумів, що Ісус поряд з ним, що Він любить його, що Він зцілює душевні рани. Через читання Євангелії від Марка він став учнем Ісуса.

Ґергард Ян Рьоттінґ - Іван Марк

Видавництво Центру християнського життя України, Ірпінь, 2003, 80 сотр.
ISBN 966-8481-07-0

Ґергард Ян Рьоттінґ - Іван Марк - Зміст

Однієї жахливої ночі
  • Сон чи реальність?
  • Люди в військовому... в світлі смолоскипів
  • Солдатський гамір
  • Поцілунок зрадника
  • Відтяте вухо
  • Хто Він - Ісус?
  • Година влади темряви
  • Процес проти Бога
  • Ісус покинутий
Хто знайшов Христа, той наразився на небезпеку
  • Всього лишень солдатський жарт?
  • Невже ти серйозно?
  • Любов не вмирає
Чого нас вчить Марк?
  • Він прагне пригод
  • Він швидко захоплюється
  • Він швидко приходить до тями
  • Він знаходить правильну дорогу
Благословенна оселя
  • Марк - син багатої матері
  • Марк - член багатої родини
  • Марк - дитина з сім’ї віруючих
  • Народитися в сім’ї віруючих - це привілей
  • Виростати в сім’ї віруючих - це відповідальність
Який урок бере для себе Марк?
  • Ісус перемінює людей
  • Ісус вимагає жертви
  • Ісус спасає
  • Реальна історія про звільнення від залежності
  • Сила молитви
  • Коли християни єдині, то світ може знову повірити
На службі в корони
  • Варнава
  • Павло
  • Страх виявляється
  • Початок великої справи місії
  • Активне і рішуче християнство
  • Бути слугою - значить бути братом
Жахлива помилка
  • Перша причина: страх
  • Друга причина: незнання
  • Третя причина: гордість
  • Четверта причина: комфорт
Суперечка серед братів
  • Причина
  • Глибокі рубці
  • Хто ж правий?
  • Серце, що не готове до покаяння
Марк перемінений
  • Що привело Марка до переміни?
  • «Мій син Марко»
Марк - потрібний для служіння
  • Все стало новим
  • Марк присутній там, де Бог будує Своє Царство
  • Марк пише Євангелію
  • «Дайте дорогу Ісусу!»
  • Якихось 55 хвилин

Ґергард Ян Рьоттінґ - Іван Марк - «Дайте дорогу Ісусу!»

При написанні Євангелії особливо важливою для Марка була проповідь Івана Хрестителя. Він власне розпочинає цю книгу із заклику Івана: «Готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки Йому!» Ддя Марка це важливо через те, що ці слова представляють і його кредо: готуйте дорогу для Того, Який йде від Бога і прагне мати оселю в ваших серцях - для Ісуса! Дайте місце Тому, Хто хоче оселитися у вас! Що відчував Марк, коли писав ці речення? Він, напевне, згадував і своє життя. Тут слід зауважити і текст з Колосян 4:10, що згаданий на початку цього розділу. З нього видно, що Варнава теж не повністю зник з поля зору. Павло називає Марка «небожем Варнави». Звідси ми можемо прийти до висновку, що тогочасне християнство знало і любило Варнаву теж Ще один висновок, до якого ми приходимо: очевидно, що суперечку між Павлом та Варнавою залагоджено.
В Церкві Христовій є щось дійсно велике - сам Господь через Свого Святого Духа впорядковує все, що було зруйновано і зіпсуто. Біблія більше нічого не говорить про Івана Марка. Ми нічого не знаємо про його подальше життя і смерть. Але те, що ми знаємо, відкриває нам велику перспективу праці в «майстерні» Божій. Бог продовжує творити чудеса в житті багатьох «надломлених очеретин» і сьогодні. О, якого чудового Господа маємо ми! Служити Йому- це величне покликання! Тому радійте і веселіться, всі схилені і обтяжені християни! Господь може і хоче використовувати нас як інструменти. Так, саме бідних та зламаних Він використовує найохочіше, щоб вся слава належала тільки Йому.
Views 273
Rating 5.0 / 5
Added 22.08.2020
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

V
viktor_bn 3 years ago

Дякую

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