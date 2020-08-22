Нещодавно до мене прийшов один студент. Він був у глибокому відчаю. Два роки тому померла його мати. Тепер його батько при смерті. Він відчуває себе самотнім. В ньому немає ані краплі віри. Але,.. він чув щось про Божу любов. Отож, він прийшов до мене із запитанням: «Як мені стати віруючим?» Я спробував бути поруч з ним протягом якогось часу. Однак, коли ми прощалися з ним після першої зустрічі, я втиснув йому в руки Новий Заповіт, кажучи: «Читай Євангелію від Марка! Щоб її прочитати, тобі потрібно всього лиш 55 хвилин».

Студент здивовано глянув на мене і запитав: «Навіщо це?» Я спробував заохотити його: «Для того, щоб прочитати Євангелію від Марка, потрібно 55 хвилин. Але цих 55 хвилин змінять все твоє життя». І вони дійсно змінили життя студента. Невдовзі після цієї зустрічі йому прийшлося похоронити свого батька. Але він знав Ісуса і прийняв Його в своє життя. Він зрозумів, що Ісус поряд з ним, що Він любить його, що Він зцілює душевні рани. Через читання Євангелії від Марка він став учнем Ісуса.

Ґергард Ян Рьоттінґ - Іван Марк

Видавництво Центру християнського життя України, Ірпінь, 2003, 80 сотр.

ISBN 966-8481-07-0

Ґергард Ян Рьоттінґ - Іван Марк - Зміст

Однієї жахливої ночі

Сон чи реальність?

Люди в військовому... в світлі смолоскипів

Солдатський гамір

Поцілунок зрадника

Відтяте вухо

Хто Він - Ісус?

Година влади темряви

Процес проти Бога

Ісус покинутий

Хто знайшов Христа, той наразився на небезпеку

Всього лишень солдатський жарт?

Невже ти серйозно?

Любов не вмирає

Чого нас вчить Марк?

Він прагне пригод

Він швидко захоплюється

Він швидко приходить до тями

Він знаходить правильну дорогу

Благословенна оселя

Марк - син багатої матері

Марк - член багатої родини

Марк - дитина з сім’ї віруючих

Народитися в сім’ї віруючих - це привілей

Виростати в сім’ї віруючих - це відповідальність

Який урок бере для себе Марк?

Ісус перемінює людей

Ісус вимагає жертви

Ісус спасає

Реальна історія про звільнення від залежності

Сила молитви

Коли християни єдині, то світ може знову повірити

На службі в корони

Варнава

Павло

Страх виявляється

Початок великої справи місії

Активне і рішуче християнство

Бути слугою - значить бути братом

Жахлива помилка

Перша причина: страх

Друга причина: незнання

Третя причина: гордість

Четверта причина: комфорт

Суперечка серед братів

Причина

Глибокі рубці

Хто ж правий?

Серце, що не готове до покаяння

Марк перемінений

Що привело Марка до переміни?

«Мій син Марко»

Марк - потрібний для служіння

Все стало новим

Марк присутній там, де Бог будує Своє Царство

Марк пише Євангелію

«Дайте дорогу Ісусу!»

Якихось 55 хвилин

Ґергард Ян Рьоттінґ - Іван Марк - «Дайте дорогу Ісусу!»

При написанні Євангелії особливо важливою для Марка була проповідь Івана Хрестителя. Він власне розпочинає цю книгу із заклику Івана: «Готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки Йому!» Ддя Марка це важливо через те, що ці слова представляють і його кредо: готуйте дорогу для Того, Який йде від Бога і прагне мати оселю в ваших серцях - для Ісуса! Дайте місце Тому, Хто хоче оселитися у вас! Що відчував Марк, коли писав ці речення? Він, напевне, згадував і своє життя. Тут слід зауважити і текст з Колосян 4:10, що згаданий на початку цього розділу. З нього видно, що Варнава теж не повністю зник з поля зору. Павло називає Марка «небожем Варнави». Звідси ми можемо прийти до висновку, що тогочасне християнство знало і любило Варнаву теж Ще один висновок, до якого ми приходимо: очевидно, що суперечку між Павлом та Варнавою залагоджено.

В Церкві Христовій є щось дійсно велике - сам Господь через Свого Святого Духа впорядковує все, що було зруйновано і зіпсуто. Біблія більше нічого не говорить про Івана Марка. Ми нічого не знаємо про його подальше життя і смерть. Але те, що ми знаємо, відкриває нам велику перспективу праці в «майстерні» Божій. Бог продовжує творити чудеса в житті багатьох «надломлених очеретин» і сьогодні. О, якого чудового Господа маємо ми! Служити Йому- це величне покликання! Тому радійте і веселіться, всі схилені і обтяжені християни! Господь може і хоче використовувати нас як інструменти. Так, саме бідних та зламаних Він використовує найохочіше, щоб вся слава належала тільки Йому.