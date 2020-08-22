Рьоттінґ - Іван Марк
Нещодавно до мене прийшов один студент. Він був у глибокому відчаю. Два роки тому померла його мати. Тепер його батько при смерті. Він відчуває себе самотнім. В ньому немає ані краплі віри. Але,.. він чув щось про Божу любов. Отож, він прийшов до мене із запитанням: «Як мені стати віруючим?» Я спробував бути поруч з ним протягом якогось часу. Однак, коли ми прощалися з ним після першої зустрічі, я втиснув йому в руки Новий Заповіт, кажучи: «Читай Євангелію від Марка! Щоб її прочитати, тобі потрібно всього лиш 55 хвилин».
Студент здивовано глянув на мене і запитав: «Навіщо це?» Я спробував заохотити його: «Для того, щоб прочитати Євангелію від Марка, потрібно 55 хвилин. Але цих 55 хвилин змінять все твоє життя». І вони дійсно змінили життя студента. Невдовзі після цієї зустрічі йому прийшлося похоронити свого батька. Але він знав Ісуса і прийняв Його в своє життя. Він зрозумів, що Ісус поряд з ним, що Він любить його, що Він зцілює душевні рани. Через читання Євангелії від Марка він став учнем Ісуса.
Ґергард Ян Рьоттінґ - Іван Марк
Видавництво Центру християнського життя України, Ірпінь, 2003, 80 сотр.
ISBN 966-8481-07-0
Ґергард Ян Рьоттінґ - Іван Марк - Зміст
Однієї жахливої ночі
- Сон чи реальність?
- Люди в військовому... в світлі смолоскипів
- Солдатський гамір
- Поцілунок зрадника
- Відтяте вухо
- Хто Він - Ісус?
- Година влади темряви
- Процес проти Бога
- Ісус покинутий
Хто знайшов Христа, той наразився на небезпеку
- Всього лишень солдатський жарт?
- Невже ти серйозно?
- Любов не вмирає
Чого нас вчить Марк?
- Він прагне пригод
- Він швидко захоплюється
- Він швидко приходить до тями
- Він знаходить правильну дорогу
Благословенна оселя
- Марк - син багатої матері
- Марк - член багатої родини
- Марк - дитина з сім’ї віруючих
- Народитися в сім’ї віруючих - це привілей
- Виростати в сім’ї віруючих - це відповідальність
Який урок бере для себе Марк?
- Ісус перемінює людей
- Ісус вимагає жертви
- Ісус спасає
- Реальна історія про звільнення від залежності
- Сила молитви
- Коли християни єдині, то світ може знову повірити
На службі в корони
- Варнава
- Павло
- Страх виявляється
- Початок великої справи місії
- Активне і рішуче християнство
- Бути слугою - значить бути братом
Жахлива помилка
- Перша причина: страх
- Друга причина: незнання
- Третя причина: гордість
- Четверта причина: комфорт
Суперечка серед братів
- Причина
- Глибокі рубці
- Хто ж правий?
- Серце, що не готове до покаяння
Марк перемінений
- Що привело Марка до переміни?
- «Мій син Марко»
Марк - потрібний для служіння
- Все стало новим
- Марк присутній там, де Бог будує Своє Царство
- Марк пише Євангелію
- «Дайте дорогу Ісусу!»
- Якихось 55 хвилин
Ґергард Ян Рьоттінґ - Іван Марк - «Дайте дорогу Ісусу!»
При написанні Євангелії особливо важливою для Марка була проповідь Івана Хрестителя. Він власне розпочинає цю книгу із заклику Івана: «Готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки Йому!» Ддя Марка це важливо через те, що ці слова представляють і його кредо: готуйте дорогу для Того, Який йде від Бога і прагне мати оселю в ваших серцях - для Ісуса! Дайте місце Тому, Хто хоче оселитися у вас! Що відчував Марк, коли писав ці речення? Він, напевне, згадував і своє життя. Тут слід зауважити і текст з Колосян 4:10, що згаданий на початку цього розділу. З нього видно, що Варнава теж не повністю зник з поля зору. Павло називає Марка «небожем Варнави». Звідси ми можемо прийти до висновку, що тогочасне християнство знало і любило Варнаву теж Ще один висновок, до якого ми приходимо: очевидно, що суперечку між Павлом та Варнавою залагоджено.
В Церкві Христовій є щось дійсно велике - сам Господь через Свого Святого Духа впорядковує все, що було зруйновано і зіпсуто. Біблія більше нічого не говорить про Івана Марка. Ми нічого не знаємо про його подальше життя і смерть. Але те, що ми знаємо, відкриває нам велику перспективу праці в «майстерні» Божій. Бог продовжує творити чудеса в житті багатьох «надломлених очеретин» і сьогодні. О, якого чудового Господа маємо ми! Служити Йому- це величне покликання! Тому радійте і веселіться, всі схилені і обтяжені християни! Господь може і хоче використовувати нас як інструменти. Так, саме бідних та зламаних Він використовує найохочіше, щоб вся слава належала тільки Йому.
Дякую