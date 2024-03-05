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Роуч - Карма любви - Вопросы о личных отношениях

Майкл Роуч - Карма любви - Вопросы о личных отношениях
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Category ESXATOS BOOKS, Family, Psychology Psychotherapy
Я рос в Аризоне обычным американским подростком: школа, свидания c девушками, затем поступление в Принстонский университет, где мне удалось достичь неплохих результатов. За успехи в учебе я получил медаль из рук самого Президента в Белом доме. Мне казалось, что жизнь прекрасна и впереди меня ждут великие свершения.
Но однажды всё изменилось. Той ночью я был в студенческой часовне на встрече добровольцев, которые хотели как-то помочь решить проблему голода в мире. Раздался телефонный звонок, священник снял трубку, а затем подошёл ко мне и, дотронувшись до моей руки, попросил пройти с ним в офис. Там он сказал, что моя мать только что умерла. В этот миг мой идеальный мир рухнул.
Через некоторое время раздались еще два телефонных звонка: первый о том, что умер мой младший брат, и второй – что погиб мой отец. Переполненный этим горем, я понял, что больше не вижу никакого смысла в том, чтобы оставаться в колледже и жить той жизнью, к которой я стремился. Я бросил учёбу и поехал в Индию искать ответы.
Там мне посчастливилось встретить нескольких тибетских монахов, а через некоторое время я и сам стал монахом. Я жил в тибетских монастырях более 25 лет, став первым за 600 лет человеком с Запада, который получил степень Геше, или Мастера буддизма, в великом монастыре Сэра Мэй.
Чтобы получить эту степень, мне пришлось пройти множество испытаний. Одно из таких испытаний – трехнедельный публичный экзамен, который принимали сотни монахов на тибетском языке. Вслед за этим Кэн Ринпоче, мой главный лама в монастыре, назначил мне ещё один тест. Я должен был поехать в Нью-Йорк, основать алмазный бизнес и заработать миллион долларов, доказав тем самым, что я действительно понял принципы кармы, которым меня обучали в монастыре. Заработанные деньги я должен был отдать тибетским беженцам, чтобы помочь им с едой и другими вещами.
Вернуться обратно в мир, особенно в мир Нью-Йорка и потенциально грязного алмазного бизнеса, было последним, чего бы мне хотелось. Потому я уклонялся от этого задания на протяжении многих месяцев. Но, в конце концов, слово ламы перевесило, и мне пришлось его исполнить. Я помог основать компанию «Андин Интернэшнл» и привести ее к обороту в 200 миллионов долларов. Недавно она была куплена Уорреном Баффетом – одним из самых богатых людей в мире. С помощью денег, вырученных в компании, я смог помочь беженцам и многим другим людям.

Майкл Роуч - Карма любви - Вопросы о личных отношениях

М. Роуч — «Издательство АСТ», 2018 — (Система Алмазный Огранщик)
ISBN 978-5-17-106844-8

Майкл Роуч - Карма любви – Содержание

Благодарность автора
Предисловие
Самый важный вопрос
  • Вопрос 1
Поиск партнера
  • Вопрос 2
Что мне следует искать в партнёре?
  • Вопрос 3
Цейтнот
  • Вопрос 4
Обязательства
  • Вопрос 5
  • Вопрос 6
  • Вопрос 7
  • Вопрос 8
Любовь
  • Вопрос 9
  • Вопрос 10
Жить вместе
  • Вопрос 11
  • Вопрос 12
  • Вопрос 13
  • Вопрос 14
  • Вопрос 15
Секс, часть первая
  • Вопрос 16
  • Вопрос 17
  • Вопрос 18
  • Вопрос 19
Доверие
  • Вопрос 20
  • Вопрос 21
Внешность
  • Вопрос 22
Общение, часть первая
  • Вопрос 23
  • Вопрос 24
  • Вопрос 25
  • Вопрос 26
  • Вопрос 27
  • Вопрос 28
Депрессия
  • Вопрос 29
Алкоголь и наркотики
  • Вопрос 30
Общество
  • Вопрос 31
Уверенность
  • Вопрос 32
Дом
  • Вопрос 33
Совместные занятия
  • Вопрос 34
Проблемы со сном
  • Вопрос 35
  • Вопрос 36
Контроль
  • Вопрос 37
  • Вопрос 38
  • Вопрос 39
Родственники партнера
  • Вопрос 40
  • Вопрос 41
Равенство
  • Вопрос 42
Секс, часть вторая
  • Вопрос 43
  • Вопрос 44
  • Вопрос 45
Самоуважение
  • Вопрос 46
Веселье
  • Вопрос 47
  • Вопрос 48
  • Вопрос 49
  • Вопрос 50
Взгляд в будущее
Насилие
  • Вопрос 51
  • Вопрос 52
Эмоциональная поддержка
  • Вопрос 53
  • Вопрос 54
  • Вопрос 56
Верность
  • Вопрос 57
Эгоизм
  • Вопрос 58
Еда и вес
  • Вопрос 59
  • Вопрос 60
  • Вопрос 61
  • Вопрос 62
Финансы
  • Вопрос 63
  • Вопрос 64
  • Вопрос 65
C друзьями
  • Вопрос 66
  • Вопрос 67
Общение, часть вторая
  • Вопрос 68
  • Вопрос 69
  • Вопрос 70
Зависимость
  • Вопрос 71
  • Вопрос 72
Дети
  • Вопрос 73
  • Вопрос 74
  • Вопрос 75
  • Вопрос 76
Религия
  • Вопрос 77
  • Вопрос 78
Секс, часть третья
  • Вопрос 79
  • Вопрос 80
  • Вопрос 81
  • Вопрос 82
Привычные модели поведения
  • Вопрос 83
Разрыв отношений
  • Вопрос 84
  • Вопрос 85
Умиротворение
  • Вопрос 86
  • Вопрос 87
  • Вопрос 88
  • Вопрос 89
Счастье
  • Вопрос 90
  • Вопрос 91
  • Вопрос 92
Состариться вместе
  • Вопрос 93
  • Вопрос 94
Смерть
  • Вопрос 95
  • Вопрос 96
Высокие материи
  • Вопрос 97
  • Вопрос 98
  • Вопрос 99
  • Вопрос 100
Книги, написанные Геше Майклом Роучем
Views 473
Rating 5.0 / 5
Added 05.03.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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