Майкл Роуч - Карма любви - Вопросы о личных отношениях

Я рос в Аризоне обычным американским подростком: школа, свидания c девушками, затем поступление в Принстонский университет, где мне удалось достичь неплохих результатов. За успехи в учебе я получил медаль из рук самого Президента в Белом доме. Мне казалось, что жизнь прекрасна и впереди меня ждут великие свершения.

Но однажды всё изменилось. Той ночью я был в студенческой часовне на встрече добровольцев, которые хотели как-то помочь решить проблему голода в мире. Раздался телефонный звонок, священник снял трубку, а затем подошёл ко мне и, дотронувшись до моей руки, попросил пройти с ним в офис. Там он сказал, что моя мать только что умерла. В этот миг мой идеальный мир рухнул.

Через некоторое время раздались еще два телефонных звонка: первый о том, что умер мой младший брат, и второй – что погиб мой отец. Переполненный этим горем, я понял, что больше не вижу никакого смысла в том, чтобы оставаться в колледже и жить той жизнью, к которой я стремился. Я бросил учёбу и поехал в Индию искать ответы.

Там мне посчастливилось встретить нескольких тибетских монахов, а через некоторое время я и сам стал монахом. Я жил в тибетских монастырях более 25 лет, став первым за 600 лет человеком с Запада, который получил степень Геше, или Мастера буддизма, в великом монастыре Сэра Мэй.

Чтобы получить эту степень, мне пришлось пройти множество испытаний. Одно из таких испытаний – трехнедельный публичный экзамен, который принимали сотни монахов на тибетском языке. Вслед за этим Кэн Ринпоче, мой главный лама в монастыре, назначил мне ещё один тест. Я должен был поехать в Нью-Йорк, основать алмазный бизнес и заработать миллион долларов, доказав тем самым, что я действительно понял принципы кармы, которым меня обучали в монастыре. Заработанные деньги я должен был отдать тибетским беженцам, чтобы помочь им с едой и другими вещами.

Вернуться обратно в мир, особенно в мир Нью-Йорка и потенциально грязного алмазного бизнеса, было последним, чего бы мне хотелось. Потому я уклонялся от этого задания на протяжении многих месяцев. Но, в конце концов, слово ламы перевесило, и мне пришлось его исполнить. Я помог основать компанию «Андин Интернэшнл» и привести ее к обороту в 200 миллионов долларов. Недавно она была куплена Уорреном Баффетом – одним из самых богатых людей в мире. С помощью денег, вырученных в компании, я смог помочь беженцам и многим другим людям.

Майкл Роуч - Карма любви - Вопросы о личных отношениях

М. Роуч — «Издательство АСТ», 2018 — (Система Алмазный Огранщик)

ISBN 978-5-17-106844-8

Майкл Роуч - Карма любви – Содержание

Благодарность автора

Предисловие

Самый важный вопрос

Вопрос 1

Поиск партнера

Вопрос 2

Что мне следует искать в партнёре?

Вопрос 3

Цейтнот

Вопрос 4

Обязательства

Вопрос 5

Вопрос 6

Вопрос 7

Вопрос 8

Любовь

Вопрос 9

Вопрос 10

Жить вместе

Вопрос 11

Вопрос 12

Вопрос 13

Вопрос 14

Вопрос 15

Секс, часть первая

Вопрос 16

Вопрос 17

Вопрос 18

Вопрос 19

Доверие

Вопрос 20

Вопрос 21

Внешность

Вопрос 22

Общение, часть первая

Вопрос 23

Вопрос 24

Вопрос 25

Вопрос 26

Вопрос 27

Вопрос 28

Депрессия

Вопрос 29

Алкоголь и наркотики

Вопрос 30

Общество

Вопрос 31

Уверенность

Вопрос 32

Дом

Вопрос 33

Совместные занятия

Вопрос 34

Проблемы со сном

Вопрос 35

Вопрос 36

Контроль

Вопрос 37

Вопрос 38

Вопрос 39

Родственники партнера

Вопрос 40

Вопрос 41

Равенство

Вопрос 42

Секс, часть вторая

Вопрос 43

Вопрос 44

Вопрос 45

Самоуважение

Вопрос 46

Веселье

Вопрос 47

Вопрос 48

Вопрос 49

Вопрос 50

Взгляд в будущее

Насилие

Вопрос 51

Вопрос 52

Эмоциональная поддержка

Вопрос 53

Вопрос 54

Вопрос 56

Верность

Вопрос 57

Эгоизм

Вопрос 58

Еда и вес

Вопрос 59

Вопрос 60

Вопрос 61

Вопрос 62

Финансы

Вопрос 63

Вопрос 64

Вопрос 65

C друзьями

Вопрос 66

Вопрос 67

Общение, часть вторая

Вопрос 68

Вопрос 69

Вопрос 70

Зависимость

Вопрос 71

Вопрос 72

Дети

Вопрос 73

Вопрос 74

Вопрос 75

Вопрос 76

Религия

Вопрос 77

Вопрос 78

Секс, часть третья

Вопрос 79

Вопрос 80

Вопрос 81

Вопрос 82

Привычные модели поведения

Вопрос 83

Разрыв отношений

Вопрос 84

Вопрос 85

Умиротворение

Вопрос 86

Вопрос 87

Вопрос 88

Вопрос 89

Счастье

Вопрос 90

Вопрос 91

Вопрос 92

Состариться вместе

Вопрос 93

Вопрос 94

Смерть

Вопрос 95

Вопрос 96

Высокие материи

Вопрос 97

Вопрос 98

Вопрос 99

Вопрос 100

Книги, написанные Геше Майклом Роучем