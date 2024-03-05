Майкл Роуч - Карма любви - Вопросы о личных отношениях

Роуч - Карма любви - Вопросы о личных отношениях
Я рос в Аризоне обычным американским подростком: школа, свидания c девушками, затем поступление в Принстонский университет, где мне удалось достичь неплохих результатов. За успехи в учебе я получил медаль из рук самого Президента в Белом доме. Мне казалось, что жизнь прекрасна и впереди меня ждут великие свершения.
Но однажды всё изменилось. Той ночью я был в студенческой часовне на встрече добровольцев, которые хотели как-то помочь решить проблему голода в мире. Раздался телефонный звонок, священник снял трубку, а затем подошёл ко мне и, дотронувшись до моей руки, попросил пройти с ним в офис. Там он сказал, что моя мать только что умерла. В этот миг мой идеальный мир рухнул.
Через некоторое время раздались еще два телефонных звонка: первый о том, что умер мой младший брат, и второй – что погиб мой отец. Переполненный этим горем, я понял, что больше не вижу никакого смысла в том, чтобы оставаться в колледже и жить той жизнью, к которой я стремился. Я бросил учёбу и поехал в Индию искать ответы.
Там мне посчастливилось встретить нескольких тибетских монахов, а через некоторое время я и сам стал монахом. Я жил в тибетских монастырях более 25 лет, став первым за 600 лет человеком с Запада, который получил степень Геше, или Мастера буддизма, в великом монастыре Сэра Мэй.
Чтобы получить эту степень, мне пришлось пройти множество испытаний. Одно из таких испытаний – трехнедельный публичный экзамен, который принимали сотни монахов на тибетском языке. Вслед за этим Кэн Ринпоче, мой главный лама в монастыре, назначил мне ещё один тест. Я должен был поехать в Нью-Йорк, основать алмазный бизнес и заработать миллион долларов, доказав тем самым, что я действительно понял принципы кармы, которым меня обучали в монастыре. Заработанные деньги я должен был отдать тибетским беженцам, чтобы помочь им с едой и другими вещами.
Вернуться обратно в мир, особенно в мир Нью-Йорка и потенциально грязного алмазного бизнеса, было последним, чего бы мне хотелось. Потому я уклонялся от этого задания на протяжении многих месяцев. Но, в конце концов, слово ламы перевесило, и мне пришлось его исполнить. Я помог основать компанию «Андин Интернэшнл» и привести ее к обороту в 200 миллионов долларов. Недавно она была куплена Уорреном Баффетом – одним из самых богатых людей в мире. С помощью денег, вырученных в компании, я смог помочь беженцам и многим другим людям.
Майкл Роуч - Карма любви - Вопросы о личных отношениях
М. Роуч — «Издательство АСТ», 2018 — (Система Алмазный Огранщик)
ISBN 978-5-17-106844-8
Майкл Роуч - Карма любви – Содержание
Благодарность автора
Предисловие
Самый важный вопрос
- Вопрос 1
Поиск партнера
- Вопрос 2
Что мне следует искать в партнёре?
- Вопрос 3
Цейтнот
- Вопрос 4
Обязательства
- Вопрос 5
- Вопрос 6
- Вопрос 7
- Вопрос 8
Любовь
- Вопрос 9
- Вопрос 10
Жить вместе
- Вопрос 11
- Вопрос 12
- Вопрос 13
- Вопрос 14
- Вопрос 15
Секс, часть первая
- Вопрос 16
- Вопрос 17
- Вопрос 18
- Вопрос 19
Доверие
- Вопрос 20
- Вопрос 21
Внешность
- Вопрос 22
Общение, часть первая
- Вопрос 23
- Вопрос 24
- Вопрос 25
- Вопрос 26
- Вопрос 27
- Вопрос 28
Депрессия
- Вопрос 29
Алкоголь и наркотики
- Вопрос 30
Общество
- Вопрос 31
Уверенность
- Вопрос 32
Дом
- Вопрос 33
Совместные занятия
- Вопрос 34
Проблемы со сном
- Вопрос 35
- Вопрос 36
Контроль
- Вопрос 37
- Вопрос 38
- Вопрос 39
Родственники партнера
- Вопрос 40
- Вопрос 41
Равенство
- Вопрос 42
Секс, часть вторая
- Вопрос 43
- Вопрос 44
- Вопрос 45
Самоуважение
- Вопрос 46
Веселье
- Вопрос 47
- Вопрос 48
- Вопрос 49
- Вопрос 50
Взгляд в будущее
Насилие
- Вопрос 51
- Вопрос 52
Эмоциональная поддержка
- Вопрос 53
- Вопрос 54
- Вопрос 56
Верность
- Вопрос 57
Эгоизм
- Вопрос 58
Еда и вес
- Вопрос 59
- Вопрос 60
- Вопрос 61
- Вопрос 62
Финансы
- Вопрос 63
- Вопрос 64
- Вопрос 65
C друзьями
- Вопрос 66
- Вопрос 67
Общение, часть вторая
- Вопрос 68
- Вопрос 69
- Вопрос 70
Зависимость
- Вопрос 71
- Вопрос 72
Дети
- Вопрос 73
- Вопрос 74
- Вопрос 75
- Вопрос 76
Религия
- Вопрос 77
- Вопрос 78
Секс, часть третья
- Вопрос 79
- Вопрос 80
- Вопрос 81
- Вопрос 82
Привычные модели поведения
- Вопрос 83
Разрыв отношений
- Вопрос 84
- Вопрос 85
Умиротворение
- Вопрос 86
- Вопрос 87
- Вопрос 88
- Вопрос 89
Счастье
- Вопрос 90
- Вопрос 91
- Вопрос 92
Состариться вместе
- Вопрос 93
- Вопрос 94
Смерть
- Вопрос 95
- Вопрос 96
Высокие материи
- Вопрос 97
- Вопрос 98
- Вопрос 99
- Вопрос 100
Книги, написанные Геше Майклом Роучем
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