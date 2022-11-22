Ровнова - Старообрядцы Южной Америки
История и культура старообрядчества — тема необъятная и неисчерпаемая, к которой обращаются всё новые и новые поколения исследователей самых разных специальностей: историки, этнографы, антропологи, фольклористы, социологи, искусствоведы, музыковеды, культурологи, археографы, этнолингвисты и, наконец, лингвисты-диалектологи. Старообрядческие говоры привлекают диалектологов потому, что в них лучше, чем в говорах других групп сельского населения, сохраняются диалектные черты. Старообрядцы, носители культуры традиционалистского типа, верны древлеправославию, традициям бытового и обрядового поведения, что способствует сохранению и диалектного языка. В еще большей степени это относится к старобрядцам зарубежья.
Масштабные исследования говоров зарубежных старообрядцев в Институте русского языка им. В. В. Виноградова связаны с научной и организационной деятельностью Леонида Леонидовича Касаткина (1926-2020). Он сделал подробные описания комплекса диалектных черт, свойственного говорам старообрядцев Молдавии, Румынии, Болгарии, Украины, Северной Америки, а также глубоко исследовал их отдельные черты. Он разработал методику определения языковой прародины старообрядцев-эмигрантов на основе диалектных данных в сочетании с историей миграции и историей языковых контактов. В русле этого направления находятся и мои исследования языка старообрядцев-часовенных Южной Америки.
Книга основана на материале, собранном в старообрядческих общинах Аргентины, Боливии, Бразилии и Уругвая во время экспедиций (2006-2008, 2010-2014). Благодарю Российский гуманитарный научный фонд, Межбанковскую валютную биржу, Фонд «Русский мир», Акционерное общество «Транснефть», оказавшим грантовую поддержку экспедиционным исследованиям. Приношу глубокую благодарность сотрудникам бухгалтерии ИРЯ РАН — Татьяне Николаевне Глебовой, Ларисе Ивановне Исаевой, Вере Петровне Воронковой, чей профессионализм, строгость и неравнодушие позволяли мне оперативно получать средства грантов и благополучно справляться с финансовыми отчетами.
Ольга Геннадьевна Ровнова - Старообрядцы Южной Америки: очерки истории, культуры, языка
2-е изд.
(Studia philologica)
М. : Издательский Дом ЯСК, 2022. — 608 с., вклейка после с. 320.
ISBN 978-5-907498-18-1
Ольга Геннадьевна Ровнова - Старообрядцы Южной Америки: очерки истории, культуры, языка - Содержание
Предисловие
Введение
Язык и культура старообрядцев за пределами России: направления исследований
История изучения языка и культуры старообрядцев Южной Америки
История переселения старообрядцев-часовенных в Южную Америку
Уклад жизни
Раздел I. Язык старообрядцев Южной Америки
- Конфессиональная и национальная самоидентификация старообрядцев по данным их языка
- Социолингвистическая ситуация в общинах
- «Надо по-русски говорить»: старообрядцы о сохранении русского языка
- Комплекс основных диалектных черт говора
- Вопрос о материнских говорах «синьцзянцев»
- Имя и время: специфика антропонимикона
- «Язык моды»: современная одежда старообрядцев
- Деньги в хозяйственной деятельности и языке старообрядцев
- Современные средства связи в быту и языке старообрядцев
- Следы древнерусских энклитик в говоре старообрядцев-«харбинцев»
- Вопрос о публицистическом стиле русского диалектного языка (на примере выступления старообрядца на радио)
- Россия своими глазами: текст выступления Д. Т. Зайцева на радио
- Лексическое богатство говора старообрядцев и задача создания его словаря
Раздел II. «Повесть и житие Данилы Терентьевича Зайцева»как явление литературы и языка
- Автор, его книга и принципы ее публикации
- Старообрядческая документальная повесть как литературный факт и лингвистический источник
- Говор старообрядцев-«синьцзянцев» по материалам книги
- О лексическом комментарии к тексту
- Языковая компетенция автора: «другие языки» в книге старообрядца
- Интервью Д. Т. Зайцева
- «Со всем сокрушённым сердцем»
- «Мы из земли взятые и снова в землю вернёмся»
Раздел III. Одиссея продолжается
- «Бегут не от калача, а от бича»: к истории переселения старообрядцев из Южной Америки в Россию (2008-2016)
- «Всегда есть возможность построить своё царъство»: перезагрузка Программы переселения (2017-2020)
Раздел IV. Материалы к «Словарю говора старообрядцев Южной Америки». Пояснительная записка
Список сокращений
А - Я
Литература
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