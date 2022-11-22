Ровнова - Старообрядцы Южной Америки

История и культура старообрядчества — тема необъятная и неисчерпаемая, к которой обращаются всё новые и новые поколения исследователей самых разных специальностей: историки, этнографы, антропологи, фольклористы, социологи, искусствоведы, музыковеды, культурологи, археографы, этнолингвисты и, наконец, лингвисты-диалектологи. Старообрядческие говоры привлекают диалектологов потому, что в них лучше, чем в говорах других групп сельского населения, сохраняются диалектные черты. Старообрядцы, носители культуры традиционалистского типа, верны древлеправославию, традициям бытового и обрядового поведения, что способствует сохранению и диалектного языка. В еще большей степени это относится к старобрядцам зарубежья.

Масштабные исследования говоров зарубежных старообрядцев в Институте русского языка им. В. В. Виноградова связаны с научной и организационной деятельностью Леонида Леонидовича Касаткина (1926-2020). Он сделал подробные описания комплекса диалектных черт, свойственного говорам старообрядцев Молдавии, Румынии, Болгарии, Украины, Северной Америки, а также глубоко исследовал их отдельные черты. Он разработал методику определения языковой прародины старообрядцев-эмигрантов на основе диалектных данных в сочетании с историей миграции и историей языковых контактов. В русле этого направления находятся и мои исследования языка старообрядцев-часовенных Южной Америки.

Книга основана на материале, собранном в старообрядческих общинах Аргентины, Боливии, Бразилии и Уругвая во время экспедиций (2006-2008, 2010-2014). Благодарю Российский гуманитарный научный фонд, Межбанковскую валютную биржу, Фонд «Русский мир», Акционерное общество «Транснефть», оказавшим грантовую поддержку экспедиционным исследованиям. Приношу глубокую благодарность сотрудникам бухгалтерии ИРЯ РАН — Татьяне Николаевне Глебовой, Ларисе Ивановне Исаевой, Вере Петровне Воронковой, чей профессионализм, строгость и неравнодушие позволяли мне оперативно получать средства грантов и благополучно справляться с финансовыми отчетами.

Ольга Геннадьевна Ровнова - Старообрядцы Южной Америки: очерки истории, культуры, языка

2-е изд.

(Studia philologica)

М. : Издательский Дом ЯСК, 2022. — 608 с., вклейка после с. 320.

ISBN 978-5-907498-18-1

Ольга Геннадьевна Ровнова - Старообрядцы Южной Америки: очерки истории, культуры, языка - Содержание

Предисловие

Введение

Язык и культура старообрядцев за пределами России: направления исследований

История изучения языка и культуры старообрядцев Южной Америки

История переселения старообрядцев-часовенных в Южную Америку

Уклад жизни

Раздел I. Язык старообрядцев Южной Америки

Конфессиональная и национальная самоидентификация старообрядцев по данным их языка

Социолингвистическая ситуация в общинах

«Надо по-русски говорить»: старообрядцы о сохранении русского языка

Комплекс основных диалектных черт говора

Вопрос о материнских говорах «синьцзянцев»

Имя и время: специфика антропонимикона

«Язык моды»: современная одежда старообрядцев

Деньги в хозяйственной деятельности и языке старообрядцев

Современные средства связи в быту и языке старообрядцев

Следы древнерусских энклитик в говоре старообрядцев-«харбинцев»

Вопрос о публицистическом стиле русского диалектного языка (на примере выступления старообрядца на радио)

Россия своими глазами: текст выступления Д. Т. Зайцева на радио

Лексическое богатство говора старообрядцев и задача создания его словаря

Раздел II. «Повесть и житие Данилы Терентьевича Зайцева»как явление литературы и языка

Автор, его книга и принципы ее публикации

Старообрядческая документальная повесть как литературный факт и лингвистический источник

Говор старообрядцев-«синьцзянцев» по материалам книги

О лексическом комментарии к тексту

Языковая компетенция автора: «другие языки» в книге старообрядца

Интервью Д. Т. Зайцева

«Со всем сокрушённым сердцем»

«Мы из земли взятые и снова в землю вернёмся»

Раздел III. Одиссея продолжается

«Бегут не от калача, а от бича»: к истории переселения старообрядцев из Южной Америки в Россию (2008-2016)

«Всегда есть возможность построить своё царъство»: перезагрузка Программы переселения (2017-2020)

Раздел IV. Материалы к «Словарю говора старообрядцев Южной Америки». Пояснительная записка

Список сокращений

А - Я

Литература