Вечерело. Солнце медленно садилось за горы. Я стоял на опушке маленького соснового бора и всматривался в словацкое село Тополово, которое теперь должно было стать мне родным. Ещё совсем незнакомое, оно в этот час казалось мне таким мудным, словно рай на земле. Осеннее время ярче всего отражалось на деревьях: они представляли на свет Божий свои лучшие краски. Приветливо и ласково накрыло их небо своим шалашом, поля словно замерли в таинственном ожидании. Было сак чудесно вокруг, но эту гармонию нарушал вид одного совершенно запущенного, и, казалось, забытого всеми, одинокого строения, которое резко Выделялось среди приземистых, крытых соломой хат. От забора, который раньше окружал здание, торчали лишь отдельные столбики. «Это, должно быть, школа! - подумал я. - Если она так выглядит снаружи, то что происходит там, внутри? Что за люди живут в этом селе?»

Немного подавленный этой картиной, я направился по прцгорку вниз, вошёл в село и открыл Дверь первой хижины. Я хотел спросить: у кого могу получить ключ от моего нового места жительства, и прибыли ли Мои вещи, которые я отправил заранее - неделю тому назад. С собой у меня был маленький чемоданчик с предметами первой необходимости и небольшим количеством съестного.

Но, к сожалению, обратиться мне было не к кому, в хате никого не было, и вообще, она казалась нежилой.

Я вошёл в пустую прокопченную кухню. Возле давно потухшего и остывшего очага было разостлано немного свежей соломы, а на соломе лежал человек. На первый взгляд, он спал.

Кристина Рой – Когда жизнь только началась

