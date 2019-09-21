Мною с 15 ноября будут печататься двухнедельные или ежемесячные выпуски под общим заголовком: «Апокалипсис нашего времени». Заглавие, не требующее объяснений ввиду событий, носящих не мнимо апокалипсический характер, но действительно апокалипсический характер.

Нет сомнения, что глубокий фундамент всего теперь происходящего заключается в том, что в европейском (всем - и в том числе русском) человечестве образовались колоссальные пустоты от былого христианства и в эти пустоты проваливается все: троны, классы, сословия, труд, богатства. Все потрясены. Все гибнут, все гибнет. Но все это проваливается в пустоту души, которая лишилась древнего содержания.

Розанов Василий - Апокалипсис нашего времени. Смертное. Уединенное

сост. Л. В. Поликовской

М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2009. 320 с.

Серия "Библиотека мудрости"

ISBN 978-5-98986-305-1

Розанов Василий - Апокалипсис нашего времени. Смертное. Уединенное - Содержание

Апокалипсис нашего времени

Смертное

Уединенное

Розанов Василий - Апокалипсис нашего времени. Смертное. Уединенное - Смертное

Только такая любовь к человеку есть настоящая, не преуменьшенная против существа любви и ее задачи, - где любящий совершенно не отделяет себя в мысли и не разделяется как бы в самой крови и нервах от любимого. Вот эту-то любовь к человеку я и встретил в своем «друге» и в матери ее, Ал. Адр-е: почему они две и сделались моими воспитательницами и «путеводными звездочками». И любовь моя к В. началась, когда я увидел ее лицо полное слез (именно лицо плакало, не глаза) при «Т» моего товарища, Ивана Феоктистовича Петропавловского (Елец), их постояльца, платившего за 2 комнаты и стол 29 руб. (приготов. класс). Я увидел такое горе «по чужом человеке» (неожиданная, но не скоропостижная смерть), что остановился как вкопанный: и это решило мой выбор, судьбу и будущее. И я не ошибся. Так и потом она любила всякого человека, в котором была нравственно уверена. В-ря есть самый нравственный человек, которого я встретил в жизни и о каком читал. Она бы скорее умерла, нежели бы произнесла неправду, даже в мелочи. Она просто этого не могла бы, не сумела. За 20 лет я не видел ее хотя двинувшуюся в сторону лжи, даже самой пустой; ей никогда в голову не приходит возможность сказать не то, что она определенно думает.

Удивительно и натурально.

(19 декабря 1911 г.).

Но точь-в-точь такова и ее мать. В-ря («следующее поколение») только несколько одухотвореннее, поэтичнее и нервнее ее. «Верность» В-ри замечательна: ее не могли поколебать ни родители, ни епископ Ионафан (Ярославль), когда ей было 14 У2 лет и она полюбила Мих. Павл. Бутягина, которому была верна и по смерти, бродя на могилу его (на Чернослободском кладбище, Елец)... И опять - я влюбился в эту любовь ее и в память к человеку, очень несчастному (болезнь, слепота), и с которым (бедность и болезнь) очень страдала. Ее рассказ «о их прошлом», когда мы гуляли ввечеру около Введенской церкви, в Ельце, - тоже решил мою «судьбу». Моя В-ря одна в мире. (20 лет).